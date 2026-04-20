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    2026 फोक्सवैगन टाइगन vs स्कोडा कुशाक: जानिए दोनों एसयूवी कार के बीच क्या अंतर और समानताएं हैं

    एक जैसे इंजन और फीचर, लेकिन दोनों की पहचान अलग-अलग है

    प्रकाशित: अप्रैल 20, 2026 04:51 pm । सोनू

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    VW Taigun vs Skoda Kushaq

    फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक के लॉन्च के कुछ महीनों बाद ही, फोक्सवैगन टाइगन को भी फेसलिफ्ट अपडेट मिल गया है। इन दोनों एसयूवी कार में काफी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन इन्होंने अपने अनोखे डिजाइन के साथ अपनी अलग पहचान बना रखी है।

    इस आर्टिकल में हमने दोनों एसयूवी कार का कई मोर्चों पर कंपेरिजन किया है, ताकि यह पता चल सके कि इनमें कितना अंतर है और क्या कुछ समानताएं हैं, इसकी शुरुआत हम इनके डिजाइन से कर रहे हैं।

    एक्सटीरियर

    टाइगन और कुशाक दोनों को फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, इसलिए अब दोनों में ही ज्यादा मॉडर्न दिखने वाले एलिमेंट्स मिलते हैं।

    आगे का डिजाइन

    दोनों एसयूवी कार को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और काफी सारी चीजें दोनों में कॉमन हैं, लेकिन इनका डिजाइन इन्हें एक-दूसरे से अलग बनाता है। अब टाइगन एक मिनी टेरॉन जैसी दिखती है और इसमें घुमावदार एलईडी हेडलैंप्स लगे हैं जो एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप में लगे एलईडी डीआरएल से जुड़े हैं। फोक्सवैगन लोगो भी चमकीला है जो इसे खासकर अंधेरे में स्टाइलिश लुक देता है। हेडलैंप्स के नीचे आपको कई होरिजोंटल लाइनों वाली एक बड़ी ग्रिल मिलती है, और एक पतला बंपर व एक स्किड प्लेट इसका आगे का लुक पूरा करती है। यहां नई और पुरानी फोक्सवैगन टाइगन का कंपेरिजन देखें

    VW Taigun Facelift
    2026 Skoda Kushaq Facelift front

    अगर टाइगन स्पोर्टी दिखती है, तो स्कोडा कुशाक अपने क्लासी डिजाइन टच के साथ ज्यादा एलिगेंट लगती है। इसमें आपको ज्यादा स्लीक और शार्प हेडलैंप्स साथ सिग्नेचर स्कोडा ग्रिल मिलती है, जिसमें अलग-अलग लाइटिंग एलिमेंट्स हैं जो ग्रिल की पट्टियों के बीच से गुजरते हैं। इसमें एक अलग फॉग लैंप यूनिट भी है, जो कॉर्नरिंग लैंप का काम भी करती है, साथ ही एक बड़ा बंपर भी दिया गया है, और इसकी स्किड प्लेट भी काफी ज्यादा उभरी हुई दिखती है।

    साइड प्रोफाइल

    साइड प्रोफाइल में अंतर ज्यादा नहीं है। दोनों का सिल्हूट एक जैसा है, दोनों में रूफ रेल्स दी गई है, दोनों में दरवाजों पर शार्प लाइनें हैं, दोनों में क्रोम (स्पोर्टी वेरिएंट में डार्क क्रोम) डोर हैंडल दिए गए हैं, और दोनों में दरवाजों के साथ-साथ व्हील आर्क पर क्लेडिंग दी गई है।

    VW Taigun
    2026 Skoda Kushaq Facelift side

    यहां केवल दो अंतर है। पहला है बैजिंग - कुशाक में आगे वाले फेंडर पर ‘स्कोडा’ बैजिंग (टॉप मॉडल में मोंटे कार्लो) दी गई है, जबकि टाइगन में आगे वाले फेंडर पर ‘जीटी’ बैजिंग (केवल जीटी वेरिएंट में) दी गई है। राइडिंग के लिए दोनों गाड़ी में 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन इनके रिम का डिजाइन एकदम अलग है।

    पीछे का डिजाइन

    आगे की तरह इन एसयूवी के पीछे वाले हिस्से में भी काफी अंतर है। टाइगन में सी आकार की टेल लैंप्स दी गई है, जो एक मोटी ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप से आपस में जुड़ी हुई हैं। इस स्ट्रिप में फोक्सवैगन लोगो भी है जो अब चमकता है।

    VW Taigun
    2026 Skoda Kushaq Facelift rear

    टेलगेट के नीचे की तरफ आपको ‘टाइगन’ और ‘जीटी’ बैजिंग मिलती है, और इसका डिजाइन एक मोटे बंपर और स्किड प्लेट के साथ पूरा होता है।

    कुशाक में एक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप सेटअप भी दिया गया है, लेकिन यहां लाल स्ट्रिप है और इसकी डिटेलिंग काफी बारीक है। टेल लैंप्स असेंबली के अंदर ‘स्कोडा’ ब्रांडिंग भी दी गई है और यह जगमगाती भी है। कुशाक में स्किड प्लेट के साथ बंपर डिजाइन वैसा ही है।

    कुल मिलाकर, डिजाइन के मामले में टाइगन ज्यादा स्पोर्टी है, जबकि कुशाक खूबसूरत है।

    केबिन

    दोनों एसयूवी कार में इनके प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाला ही केबिन डिजाइन बरकरार रखा गया है। टाइगन अंदर से भी उतनी ही स्पोर्टी दिखती है जितनी बाहर से है। डैशबोर्ड शार्प लाइनों के साथ साफ-सुथरा दिखता है। जीटी वेरिएंट में पूरी ब्लैक केबिन थीम दी गई है, जबकि क्रोम वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। डैशबोर्ड पर टेक्सचर्ड इनसर्ट भी है, और टचस्क्रीन एक फ्लोटिंग यूनिट के बजाय डैशबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड है। इसमें ज्यादा पारंपरिक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

    VW Taigun Facelift
    VW Taigun Facelift

    वहीं कुशाक के स्टैंडर्ड वेरिएंट में ब्लैक और बैज केबिन थीम दी गई है, जबकि स्पोर्टी वेरिएंट में मैट रेड इनसर्ट के साथ ब्लैक डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें डैशबोर्ड के साथ-साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डोर हैंडल पर क्रोम इनसर्ट दिया गया है। टचस्क्रीन बीच में फ्री फ्लोटिंग है, डैशबोर्ड पर अलग टेक्सचर्ड है जो कुशाक को अलग बनाते हैं।

    2026 Skoda Kushaq Facelift dashboard

    दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं जिनमें टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पेनल, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (यूनिक ग्राफिक्स के साथ) और वेंटिलेटेड सीट व पावर विंडो के लिए स्विच जैसी चीजें शामिल हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    हालांकि दोनों एसयूवी के एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन में अंतर है, लेकिन फीचर के मामले में दोनों काफी हद तक एक जैसी हैं।

    VW Taigun Facelift
    2026 Skoda Kushaq Facelift infotainment

    दोनों कार में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, सबवुफर के साथ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है। दोनों गाड़ी में पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, आगे वेंटिलेशन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है। इसके अलावा कुशाक गाड़ी में पीछे मसाजिंग सीटें भी मिलती हैं, जो इस सेगमेंट की कार में पहली बार दी गई है।

    सुरक्षा के मामले में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों कार में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक (केवल 1.5-लीटर टीएसआई इंजन के साथ), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, पीछे डिफॉगर, और एक रियरव्यू कैमरा मिलता है।

    ध्यान दें कि दोनों मॉडल में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है।

    इंजन

    फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक

    इंजन

    1-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीसीटी

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक, डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक

    चूंकि दोनों एसयूवी कार एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, इसलिए इनमें इंजन ऑप्शन भी एक जैसे ही हैं, जिनमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं। हाल ही में मिले फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, दोनों में एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया गया है, जिसे छोटे इंजन के पुराने 6-स्पीड गियरबॉक्स से रिप्लेस किया गया है।

    कीमत

    फोक्सवैगन टाइगन की कीमत 11.42 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये से के बीच है, जबकि स्कोडा कुशाक की प्राइस 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये के बीच है। असल में ये दोनों मॉडल एक जैसे हैं, और इनमें बड़ा अंतर इनके डिजाइन और कुशाक में पीछे की तरफ मसाज सीटों का है। इसलिए अगर आप एक स्पोर्टी दिखने वाली एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो टाइगन को चुनें, और अगर आप ज्यादा एलिगेंट और सोफिस्टिकेशन चाहते हैं तो कुशाक ले सकते हैं।

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है

    विचार करने के लिए अन्य विकल्प

    टाइगन और कुशाक दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की दूसरी कारों को टक्कर देती हैं, और यहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से सही कार का चयन कर सकते हैं।

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