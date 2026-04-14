2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भारत में 11 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च: यहां देखें पूरी कीमत, वेरिएंट, डिजाइन और फीचर से जुड़ी जानकारी

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भारत में 11 लाख रुपये कीमत पर हुई लॉन्च: यहां देखें पूरी कीमत, वेरिएंट, डिजाइन और फीचर से जुड़ी जानकारी
नई टाइगन फेसलिफ्ट एसयूवी कार में एडवांस फीचर, बेहतर टेक्नोलॉजी और नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है
प्रकाशित: अप्रैल 14, 2026 05:25 pm । स्तुति
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फोक्सवैगन इंडिया ने नई टाइगन फेसलिफ्ट को भारत में 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी कार की डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इसके गियरबॉक्स को भी नया अपडेट मिला है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-
वेरिएंट
फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल कंफर्टलाइन, हाइलाइन, हाइलाइन प्लस, टॉपलाइन और जीटी ट्रिम में उपलब्ध है।
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वेरिएंट
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1.0-लीटर टीएसआई
6-स्पीड एमटी
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1.0-लीटर टीएसआई
8-स्पीड एटी
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1.5-लीटर टीएसआई
7-स्पीड डीएसजी
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कंफर्टलाइन
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11 लाख रुपये
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हाइलाइन
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12.7 लाख रुपये
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13.8 लाख रुपये
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हाइलाइन प्लस
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14.3 लाख रुपये
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15.45 लाख रुपये
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टॉपलाइन
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16 लाख रुपये
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17.18 लाख रुपये
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जीटी लाइन
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14.6 लाख रुपये
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15.75 लाख रुपये
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जीटी प्लस क्रोम
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19 लाख रुपये
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जीटी प्लस स्पोर्ट
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19.3 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम इंडिया के अनुसार है।
यह लाइनअप बताता है कि टाइगन फेसलिफ्ट आराम को प्राथमिकता देने वाले पारिवारिक खरीदारों और ड्राइविंग के शौकीन लोगों दोनों के लिए अच्छी है। नई टाइगन फेसलिफ्ट की बुकिंग फिलहाल जारी है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।
डिजाइन
नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी की डिजाइन में कई अहम बदलाव हुए हैं जिससे अब ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लगती है। इसकी डिजाइन फोक्सवैगन की दूसरी बड़ी एसयूवी कारों से काफी इंस्पायर्ड है।
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इस एसयूवी कार में आगे की तरफ नई डिजाइन दी गई है। इसमें क्लीन ग्रिल और कनेक्टेड एलईडी लाइट बैंड दिया गया है जिससे इसे टिग्वान और टेरॉन से इंस्पायर्ड चौड़ा लुक मिलता है।
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फोक्सवैगन ने नई टाइगन फेसलिफ्ट में आगे और पीछे की तरफ इल्युमिनेट होने वाला लोगो दिया है, जो खासकर रात में चमकता है।
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इसकी बंपर की डिजाइन भी पहले से बिलकुल नई है, इस पर अब शार्प लाइंस और बेहतर डिटेलिंग मिलती है।
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नए एलईडी टेललैंप्स पर सिग्नेचर लाइटिंग एलिमेंट और वेलकम/गुडबाय एनिमेशन दिया गया है, लेकिन इसमें डेडिकेटेड फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स की कमी है।
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राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स (16-इंच और 17-इंच) दिए गए हैं। यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट का पूरा लुक।
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नए कलर ऑप्शन में एवोकैडो पर्ल और स्टील ग्रे शामिल हैं।
कुल मिलाकर, इस एसयूवी कार की डिजाइन में कई हल्के-फुल्के बदलाव हुए हैं, लेकिन यह इसे अब ज्यादा अपमार्केट और मॉडर्न लुक देते है।
कलर ऑप्शन
फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी आठ कलर ऑप्शन में आती है, जिनमें से दो कलर शेड बिलकुल नए हैं।
इनमें यह शामिल है :-
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एवोकाडो पर्ल (नया)
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स्टील ग्रे (नया)
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वाइल्ड चेरी रेड
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लावा ब्लू
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कैंडी व्हाइट
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डीप ब्लैक
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रिफ्लेक्स सिल्वर
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कार्बन स्टील (मेटैलिक और मैट फिनिश)
क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं? यह स्टोरी देखें।
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टाइगन फेसलिफ्ट एसयूवी कार में दो नए शेड एवोकाडो पर्ल और स्टील ग्रे दिए गए हैं, जो इसमें सभी वेरिएंट के साथ मिलते हैं।
इंटीरियर
नई टाइगन फेसलिफ्ट कार में केबिन के अंदर जाने पर आपको महसूस होगा कि इसमें लेआउट को बदलने की बजाए क्वालिटी और फील को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।
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इसमें डैशबोर्ड पर नई ट्रिम फिनिश और बेहतर सरफेस मटीरियल दिए गए हैं।
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इस गाड़ी में वेरिएंट अनुसार अलग-अलग अपहोल्स्ट्री ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जीटी वेरिएंट के लिए स्पोर्टी थीम दी गई है।
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इसका केबिन लेआउट सिंपल, प्रेक्टिकल और ड्राइवर-फोकस्ड है।
इन सभी बदलावों से इसका केबिन अब ज्यादा रिफाइंड लगता है।
फीचर
2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार में कई सारे फीचर जोड़े गए है, जिसमें 40 से ज्यादा नए फीचर्स और अपडेट्स शामिल हैं।
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इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ फुल-स्क्रीन प्रोजेक्शन को सपोर्ट करता है और इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है।
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इसका बड़ा 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले कई सारे व्यू और नेविगेशन से जुड़ी जानकारी दिखाता है।
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नया “हेलो फोक्सवैगन” वॉइस असिस्टेंट एआई के जरिए काम करने वाले नैचुरल वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है।
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कई सारी ऐप्स वाला इन-बिल्ट ऐप स्टोर कनेक्टिविटी और यूजेबिलिटी को बेहतर बनाता है।
कंफर्ट फीचर में यह शामिल हैं :-
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पैनोरमिक सनरूफ जो केबिन को ज्यादा हवादार बनाता है।
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गर्मियों के दिनों में ज्यादा आराम के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं।
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आसान एडजस्टमेंट के लिए 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई हैं।
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टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
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बेहतर ऑडियो एक्सपीरिएंस के लिए सबवूफर के साथ प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है।
बूट स्पेस
फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल में पार्सेल शेल्फ तक मांपने पर 385 लीटर तक की बूट स्पेस मिलती है, जो रूफ तक लोड करने पर बढ़कर लगभग 491 लीटर हो जाती है।
इसमें 60:40 स्प्लिट रियर बेंच सीट दी गई है, जिसे नीचे की तरफ फोल्ड करने पर 1405 लीटर तक की बूट स्पेस मिल जाती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण टाइगन एसयूवी रोजमर्रा के कामों और वीकेंड पर घूमने-फिरने के लिए काफी काम की गाड़ी बन जाती है।
सेफ्टी
सुरक्षा टाइगन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक बनी हुई है।
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इसे 5-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है, जिससे यह सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक साबित होती है।
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इस एसयूवी कार के सभी वेरिएंट में छह एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड मिलते हैं।
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इसमें 40 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
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सेफ्टी लिस्ट में ईएससी, हिल होल्ड कंट्रोल, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग और ब्रेक डिस्क वाइपिंग शामिल है।
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फीडबैक वाले फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर गाड़ी को चलाना आसान बनाते हैं।
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फोक्सवैगन टाइगन ने अपनी 5-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग बरकरार रखी है, जिससे यह अपने सेगमेंट में सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक बन गई है। इसका भारत एनकैप क्रैश टेस्ट होना फिलहाल बाकी है।
इंजन और गियरबॉक्स : अब 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ
फोक्सवैगन ने इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अब इसमें एक नया ट्रांसमिशन ऑप्शन जोड़ा गया है।
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नया)
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7-स्पीड डीसीटी
एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
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कीमत और मुकाबला
2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से रहेगा।