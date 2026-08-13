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    स्वतंत्रता दिवस 2026: महिंद्रा इन गाड़ियों से उठा सकती है पर्दा, देखिए क्या कुछ होगा खास

    BE 6 के नए अवतार से लेकर Scorpio N पिकअप तक, यह स्वतंत्रता दिवस निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला है

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 13, 2026 18:58 ist
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    published onAug 13, 2026 18:58 IST
    last updated onAug 13, 2026 18:58 IST
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    Mahindra Indepedence Day

    महिंद्रा को ज्यादा समय तक लाइमलाइट से दूर रहना पसंद नहीं है, और हाल के सालों की तरह इस बार भी कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ा शोकेस तैयार किया है। यह इवेंट काफी बड़ा होने वाला है, और उम्मीद है कि इसमें ब्रांड के भविष्य के डिजाइन और प्रोडक्ट रोडमैप को दिखाने वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ कई मौजूदा प्रोडक्ट्स के अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। यह एक्शन से भरपूर होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि इस इवेंट में क्या-क्या उम्मीद की जा सकती है।

    Mahindra Scorpio N पर बेस्ड पिकअप

    महिंद्रा के फैंस लंबे समय से जिस प्रोडक्ट की मांग कर रहे थे, वह है Scorpio N बेस्ड पिकअप ट्रक। कंपनी ने हाल ही में इसका टीजर जारी किया है और 14 अगस्त को इसका शोकेस कंफर्म कर दिया है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार इसे डुअल-कैब बॉडीस्टाइल के साथ एक दमदार स्टाइलिंग पैकेज मिलेगा। इसके इंटीरियर में एक बड़ा पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। किसी भी महिंद्रा प्रोडक्ट की तरह, यह सभी आधुनिक फीचर्स से लोडेड होगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Scorpio N वाले ही 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए जाने की उम्मीद है, जो दमदार पावर और टॉर्क देंगे।

    Mahindra Scorpio N Pickup

    Mahindra BE 6 के नए वेरिएंट्स

    इसके बाद, महिंद्रा की फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 6 के वेरिएंट लाइनअप में कई अपडेट्स मिलने वाले हैं, जिसमें एक SPORTEQ वेरिएंट पहले ही टीज़ किया जा चुका है। अब तक की डिटेल्स बताती हैं कि थ्री-स्क्रीन सेटअप और टैन इंटीरियर इसके मुख्य अपडेट्स में शामिल होंगे, जबकि इसे पावर देने के लिए मौजूदा 59 kWh और 79 kWh बैटरी ऑप्शन ही मिल सकते हैं। इसके अलावा, महिंद्रा BE 6 के Formula E एडिशन को भी अपडेट करेगी। हालिया टीज़र से पता चलता है कि स्टैंडर्ड eSUV के मुकाबले इसमें कुछ बदलाव होंगे, जैसे तीन कलर के साथ रीवर्क्ड फ्रंट बंपर, मेटल पैडल कवर्स, और चारों तरफ 'Formula E' बैज। ये वेरिएंट्स 15 अगस्त को डेब्यू करेंगे, और संभव है कि इसके साथ मौजूदा वेरिएंट्स लाइनअप में भी कुछ फेरबदल किया जाए।

    Mahindra BE 6 Sporteq

    Mahindra Vision S नियर-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट: एक संभावित सरप्राइज?

    महिंद्रा का एक और अहम प्रोडक्ट, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, वह है Vision S सबकॉम्पैक्ट SUV। इसे पिछले साल एक कॉन्सेप्ट के तौर पर प्रीव्यू किया गया था। इंटरनेट पर आई लेटेस्ट स्पाई शॉट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि इसमें एक बॉक्सी डिजाइन लैंग्वेज होगी, साथ ही इनवर्टेड 'L-शेप्ड' LED हेडलैंप्स और रेट्रो लुक के लिए टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी मिलेगा। हालांकि ब्रांड ने इसे कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन यह इस इवेंट का एक सरप्राइज रिवील हो सकता है। इन गाड़ियों के अलावा, कारमेकर से कुछ फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स, कुछ मॉडल्स के लिए माइनर ईयर-अपडेट्स, और कुछ अन्य घोषणाओं की उम्मीद भी की जा सकती है।

    Mahindra Vision S

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा के स्वतंत्रता दिवस इवेंट्स में हमेशा कुछ रोमांचक घोषणाएं और प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं जो बाद में ब्रांड और इसके भविष्य को एक नई दिशा देते हैं। इस बार भी, इवेंट को लेकर काफी उत्साह है और बहुत कुछ नया होने की उम्मीद है। ब्रांड की लेटेस्ट अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार है, जो यह बताएगा कि महिंद्रा भारतीय बाजार के लिए आगे क्या योजना बना रही है।

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    सोनू
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