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    2026 फोक्सवैगन टाइगन: नई एसयूवी कार कैसे बुक करें? बुकिंग राशि कितनी है? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

    नई टाइगन फेसलिफ्ट एसयूवी कार में फोक्सवैगन के क्रोम और स्पोर्ट वेरिएंट लाइंस के साथ 1-लीटर टीएसटी और 1.5-लीटर टीएसआई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं

    प्रकाशित: अप्रैल 09, 2026 03:16 pm । स्तुति

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    Volkswagen Taigun Facelift

    फोक्सवैगन ने नई टाइगन फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी का मकसद उन खरीदारों की जरूरतों को पूरा करना है जो एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की तलाश में है, जिसमें फोक्सवैगन की ब्रांड वैल्यू, जबरदस्त परफॉर्मेंस, नए फीचर, और एडवांस सेफ्टी फीचर मिले।

    इस गाड़ी की कीमत फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने इस एसयूवी कार की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। यदि आप नई टाइगन फेसलिफ्ट कार को बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी सभी जानकारियां यहां देख सकते हैं :-

    टाइगन फेसलिफ्ट को कैसे बुक करें?

    2026 टाइगन फेसलिफ्ट कार को दो तरह से बुक किया जा सकता है। इस गाड़ी को फोक्सवैगन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक किया जा सकता है। 

    ऑनलाइन बुकिंग 

    ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको फोक्सवैगन इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा और इन सभी डिटेल्स को चुनना होगा :- 

    • वेरिएंट

    • कलर 

    • अपना नाम और फोन नंबर लिखें 

    • डीलर का राज्य, शहर और नाम

    बुकिंग कंफर्म करने के लिए आपको राशि (11,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच) लिखनी होगी। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपको अपनी बुकिंग राशि की पुष्टि प्राप्त होगी।

    डीलरशिप पर जाकर बुकिंग 

    यह प्रक्रिया टाइगन को ऑनलाइन बुक करने से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। फर्क यह है कि इसमें डिजिटल की बजाए सभी चीजें शोरूम में जाकर फिजिकल होती हैं।  

    • नजदीकी फोक्सवैगन डीलरशिप पर जाकर सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव से संपर्क करें, जो आपको बुकिंग की पूरी प्रक्रिया में गाइड करेंगे।

    • सबसे पहले आपको अपनी सभी डिटेल्स देनी होगी जैसे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पता, ठीक वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन कार बुक करते समय देते हैं।

    • इसके बाद आप टाइगन फेसलिफ्ट का अपना पसंदीदा वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन, और कलर कंफर्म करेंगे।

    महत्वपूर्ण जानकारी : 

    हम आपको सलाह देते हैं कि कार बुक करने से पहले आप गाड़ी की अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें, साथ ही अपनी नई गाड़ी को कैंसिल करने की शर्तें और डिलीवरी टाइमलाइन भी जरूर जांच लें।

    डिलीवरी टाइमलाइन 

    टाइगन फेसलिफ्ट की डिलीवरी अप्रैल के आखिर में या फिर मई के शुरुआत में शुरू हो सकती है। इसकी डिलीवरी में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि टाइगन फेसलिफ्ट का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 

    2026 फोक्सवैगन टाइगन से जुड़ी जानकारी 

    फोक्सवैगन टाइगन की खासियत यह है कि यह गाड़ी अब मिनी टिग्वान और टेरॉन जैसी लगती है। नई स्कोडा कुशाक के मुकाबले टाइगन हमेशा से ज्यादा बड़ी दिखने वाली कॉम्पेक्ट एसयूवी कार रही है। 2026 टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी में नए हेडलैंप्स और टेललैंप्स, नया बंपर और अलॉय व्हील्स, और कई सारे नए फीचर दिए गए हैं जो इसे मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने में मदद करेंगे। इसका एक्सटीरियर लेआउट और साइज पहले जैसा ही है।

    Volkswagen Taigun Facelift

    इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार का केबिन काफी हद तक पहले जैसा ही है। नया अपडेट मिलने से इसमें नई कलर थीम के साथ बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर शामिल हो गए हैं। 

    Volkswagen Taigun Facelift

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रेन-सेंसिंग वाइपर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट से जुड़ी जानकारी। 

    इंजन ऑप्शन

    फेसलिफ्ट टाइगन गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि, इसमें छोटे इंजन के साथ अब पुराने 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बजाए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअलl / 8-स्पीड ऑटोमैटिक

    7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

    डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला 

    फोक्सवैगन इंडिया ने टाइगन फेसलिफ्ट कार की ऑफिशियल लॉन्च डेट का फिलहाल खुलासा नहीं किया है। लेकिन, अनुमान है कि इसे भारत में अप्रैल के आखिर तक पेश किया जा सकता है। इस एसयूवी कार की कीमत 11 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। 

    इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टाटा कर्व, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर और सिट्रोएन बसॉल्ट से रहेगा। 

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