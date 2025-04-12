सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 टर्बो पेट्रोल कार

    प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 01:35 pm । सोनू

    24 Views
    • Write a कमेंट

    दमदार हैचबैक से लेकर पावरफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी तक, ये टर्बो पेट्रोल कार रोजाना ड्राइविंग में रोमांच का वादा करती हैं।

    Top 10 Turbo Petrol Cars

    भारत में हाल के वर्षो में 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टर्बो पेट्रोल कार की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि अब ग्राहकों के पास अधिक विकल्प हैं जो स्टैंडर्ड पेट्रोल कार की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देती है। इस रिपोर्ट में हमने 15 लाख रुपये से कम प्राइस वाली टॉप 10 टर्बो पेट्रोल कार की लिस्ट बनाई है। इसमें हमने उनके स्पेसिफिकेशन के साथ एक छोटा परफॉर्मेंस नोट भी जोड़ा है, जिससे आपको यह पता चले कि सड़क पर कौनसी कार कैसी है।

    मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर

    फ्रॉन्क्स प्राइस: 6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    टाइजर प्राइस: 7.21 लाख रुपये से 12.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Maruti Fronx front design

    मारुति फ्रॉन्क्स और इसके रीबैज वर्जन टोयोटा टाइजर दोनों में 100पीएस/148एनएम 1-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन पावरफुल लगता है और स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन से तेज एसेलरेशन देता है। इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

    स्पेसिफिकेशन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    100पीएस

    टॉर्क

    148एनएम

    गियरबॉक्सs

    5-स्पीड मैनुअल/6-स्पीड ऑटोमैटिक

    दोनों मॉडल एक जैसे क्रॉसओवर डिजाइन को फॉलो करते हैं, केवल इनके स्टाइल में कुछ अंतर है। हाल ही में सुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में मेड-इन-इंडिया फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट भी शोकेस किया

    टाटा नेक्सन

    प्राइस: 7.32 लाख रुपये से 14.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Tata Nexon

    टाटा नेक्सन का 120 पीएस 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा लो-एंड पावर देता है, जिससे ट्रैफिक और जल्दी ओवरटेक में मदद मिलती है। 

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 

    पावर (पीएस)

    120 पीएस 

    टॉर्क (एनएम)

    170 एनएम

    गियरबॉक्स Option 

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एएमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    *एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    गियरबॉक्स विकल्प में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एएमटी, और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक शामिल है। इसके अलावा आपको नेक्सन टर्बो के साथ फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है। अक्टूबर 2025 में नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार थी।

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    प्राइस: 7.28 लाख रुपये से 14.40  लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    mahindra 3xo

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ को टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प में पेश किया गया है, जिसमें 111 पीएस 1.2-लीटर एमपीएफआई यूनिट और 130 पीएस 1.2-लीटर टी-जीडीआई यूनिट शामिल है। दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। ज्यादा पावरफुल टी-जीडीआई इंजन तेज महसूस होता है और जल्दी रिस्पॉन्स देता है, हालांकि इसका रिफाइनमेंट बेहतर हो सकता था, क्योंकि कभी-कभी हल्का वाइब्रेशन महसूस होता है। स्टैंडर्ड 1.2-लीटर एफपीएफआई टर्बो इंजन थोड़ी कम पावर देता है, लेकिन ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस काफी हद तक एक जैसा ही रहता है।

    इंजन

    1.2-लीटर एमपीएफआई टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    111.5 पीएस

    130 पीएस

    टॉर्क

    200 एनएम

    230 एनएम

    गियरबॉक्स

    6एमटी, 6एटी

    6एमटी, 6एटी

    स्कोडा कायलाक

    प्राइस: 7.55 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Skoda Kylaq

    स्कोडा कायलाक में एक 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन का हल्का वाइब्रेशन अनकंफर्टेबल नहीं है और जब आप एसेलरेशन दबाते हैं तो इंजन दमदार फील देता है। शहर में एक बार जब आप शुरुआती टर्बो लैग से आगे निकल जाते हैं तो कायलाक तेजी से स्पीड पकड़ लेती है और इसमें काफी टॉर्क होता है, खासकर स्मूद शिफ्टिंग ऑटोमैटिक के साथ। हाईवे पर यह ट्रिपल डिजिट स्पीड पर रिलेक्स्ड महसूस होती है जिससे लंबी ड्राइव आरामदायक हो जाती है।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    2025 हुंडई वेन्यू

    प्राइस: 7.90 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

    Hyundai Venue

    हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई वेन्यू में आपको 120 पीएस/172 एनएम 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। शहर में कार चलाने के दौरान यह इंजन पेपी लगता है और बिना ज्यादा मेहनत के ओवरटेक करना आसान है। इसका मैनुअल गियरबॉक्स इस्तेमाल करने में काफी आसान है, लेकिन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ज्यादा स्मूद है और तेजी से शिफ्ट होता है, जिससे ट्रैफिक में ज्यादा आसानी होती है। वहीं हाईवे पर इंजन इतना टॉर्क देता है कि कार आराम से ट्रिपल डिजिट स्पीड पर चल सकती है। हमने हाल ही में हुंडई वेन्यू का मारुति ब्रेजा से कंपेरिजन किया है, जिसके बारे में आप लिंक पर क्लिक करके विस्तार से जान सकते हैं।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर

    120पीएस

    टॉर्क

    172एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल | 7-स्पीड डीसीटी

    माइलेज

    18.74 किलोमीटर प्रति लीटर | 20 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी | डीसीटी)

    सिट्रोएन एयरक्रॉस

    प्राइस: 8.29 लाख रुपये से 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Citroen Aircross X

    सिट्रोएन एयरक्रॉस में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110 पीएस की पावर और 210 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन एसयूवी कार को खासकर शहर में चलाने के दौरान स्मूद और आसान एसेलरेशन देता है। टर्बो इंजन आरामदायक और रिस्पॉन्सिव लगता है, जिससे एयरक्रॉस उन ग्राहकों के लिए सही है जो आरामदायक ड्राइविंग स्टाइल पसंद करते हैं। सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप और बड़े केबिन के साथ एसयूवी कार में तीन पंक्ति वाला सीटिंग लेआउट भी दिया गया है, और इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    इंजन

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    पावर

    110 पीएस

    टॉर्क

    190 एनएम (एमटी) / 205 एनएम (एटी)

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक 

    माइलेज

    18.5  किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.6  किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

    हुंडई आई20 एन-लाइन

    प्राइस: 9.14 लाख रुपये से 11.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Hyundai i20 N-Line

    अगर आप दमदार परफॉर्मेंस वाली हैचबैक कार लेने की सोच रहे हैं तो हुंडई आई20 एन लाइन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 120 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यह इंजन तेजी से रिस्पॉन्स देता है जिससे आई20 एन लाइन शहर के ट्रैफिक और हाईवे पर चलाने में मजेदार बन जाती है। आपको इसमें अंदर और बाहर स्पोर्ट थीम वाला स्टाइल भी मिलता है, जो इसे रेगुलर आई20 से अलग बनाता है। हाल ही में जीएसटी 2.0 के बाद आई20 एन लाइन की कीमत में कटौती भी हुई।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी

    पावर

    120पीएस 

    टॉर्क

    172 एनएम

    हुंडई वरना

    प्राइस: 10.69 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

    Hyundai Verna

    हुंडई वरना के टर्बो-पेट्रोल वर्जन में आराम और परफॉर्मेंस दोनों मिलती है। इसका 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन खासकर हाईवे पर स्मूद पावर देता है। यह इंजन 160 पीएस की पावर और 253 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। 15 लाख रुपये से कम कीमत में आप 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस वरना के दो वेरिएंट: एसएक्स टर्बो और एस (ओ) टर्बो ले सकते हैं।

    इंजन

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    160 पीएस

    टॉर्क

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल | 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक

    माइलेज

    20 किलोमीटर प्रति लीटर | 20.6 किलोमीटर प्रति लीटर

    फॉक्सवैगन वर्टस/स्कोडा स्लाविया

    वर्टस प्राइस: 11.16 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

    स्लाविया प्राइस: 10 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

    Volkswagen Virtus

    वैसे तो फॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दोनों में उपलब्ध है, लेकिन 15 लाख रुपये से कम बजट में केवल 1-लीटर विकल्प है। यह इंजन 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। शहर में यह कम आरपीएम पर आसानी से स्पीड पकड़ लेती है और बार-बार गियर नीचे किए बिना ओवरटेक कर लेती है। हाईवे पर 1-लीटर टर्बो इंजन अच्छी स्पीड पकड़ता है और ये कार बिना किसी मेहनत के 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा पर चल सकती है।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115पीएस

    150पीएस

    टॉर्क

    178एनएम

    250एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी

    फॉक्सवैगन टाइगन/स्कोडा कुशाक

    वर्टस प्राइस: 11.39 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

    स्लाविया प्राइस: 10.61 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

    Skoda Kushaq Limited Edition

    अगर आप मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो टाइगन और कुशाक अच्छे विकल्प हैं। फॉक्सवैगन और स्कोडा सेडान कार की तरह इनमें भी 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और वही गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं। दोनों एसयूवी कार तेज स्पीड पर कॉन्फिडेंट महसूस कराती है और मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देती है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इन दोनों कार को फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है जिसे 2026 की शुरूआत में उतारा जा सकता है और इन्हें कई बार टेस्ट करते हुए भी देखा जा चुका है।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6एमटी, 6एटी

    6एमटी,7डीसीटी

    ये सभी टर्बो पेट्रोल कार है जिन्हें चलाने में मजा आ सकता है, क्योंकि ये नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावरफुल है, और अगर आप मजेदार ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं तो इन्हें चुन सकते हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इन टॉप 9 विकल्प पर विचार कर सकते हैं।

    हमें नीचे कमेंट में बताए आपको कौनसी टर्बो पेट्रोल कार ज्यादा पसंद आई।

    was this article helpful ?

    मारुति फ्रॉन्क्स पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 10 टर्बो पेट्रोल कार
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है