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    2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा: कैसी है राइड और कितनी है आरामदायक?

    नई ब्रेजा में नए फीचर और इंजन दिए गए हैं। लेकिन क्या आपका परिवार इसके कंफर्ट से खुश होगा?

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 04, 2026 15:34 ist
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    published onAug 04, 2026 15:33 IST
    last updated onAug 04, 2026 15:34 IST
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    2026 Maruti Suzuki Brezza Comfort

    मारुति सुजुकी ने फेसलिफ्ट ब्रेजा को लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 7.40 लाख रुपये से 13.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। कंपनी ने इस अपडेट में राइड क्वालिटी और केबिन एक्सपीरियंस पर खास ध्यान दिया है। मारुति के अनुसार, ये बदलाव ब्रेजा को एक बेहतर और आरामदायक फैमिली एसयूवी बनाते हैं।

    राइड और कंफर्ट

    2026 Maruti Brezza Comfort

    असल में नई ब्रेजा यहीं अपनी काबिलियत साबित करती है, और शुरुआती ड्राइविंग अनुभव भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। पुणे और मुंबई की बारिश से भीगी सड़कों पर हुए रियल-वर्ल्ड टेस्ट से यह बात सामने आई है कि कार का सस्पेंशन सेटअप भारतीय सड़कों के लिए बहुत अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। मध्यम गति पर तीखे मोड़ों पर भी बॉडी मूवमेंट काफी कंट्रोल में रहता है। यह एसयूवी भारी-भरकम महसूस नहीं होती, बल्कि हल्की और फुर्तीली लगती है, जो शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बनाती है। यह स्कोडा कायलाक जैसी शार्प हैंडलिंग का दावा नहीं करती, लेकिन एक फैमिली-फर्स्ट एसयूवी के तौर पर, इसकी सेटल्ड राइड और भरोसेमंद हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन इसे बेहद प्रैक्टिकल बनाता है। ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी केबिन में झटके कम महसूस होते हैं, जो लंबे सफर में परिवार के आराम को सुनिश्चित करता है। मारुति का फोकस स्पोर्टी ड्राइविंग डायनामिक्स पर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में एक शांत और आरामदायक अनुभव देने पर रहा है।

    2026 Maruti Brezza Comfort

    नई ब्रेजा के केबिन में नई ब्रॉन्ज़-एंड-ब्लैक लेदरेट स्कीम दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम और अपमार्केट लुक देती है। टर्बो वेरिएंट्स में स्पोर्टी फील के लिए अलग से रेड एक्सेंट्स भी दिए गए हैं। केबिन का माहौल शाम और रात में 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से और भी आकर्षक हो जाता है। डैशबोर्ड के सेंटर में विक्टोरिस से लिया गया नया 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो पुरानी स्क्रीन के मुकाबले एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसके अलावा, छोटे-छोटे प्रैक्टिकल सुधार भी किए गए हैं। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट को रीडिजाइन किया गया है और इसमें अब ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी आराम का पूरा ध्यान रखा गया है; उन्हें एसी वेंट्स, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स, सीटबैक पॉकेट्स और कप होल्डर्स के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। ये छोटी-छोटी चीजें रोज़ के सफर को ज्यादा आरामदायक बनाती हैं।

    इस फेसलिफ्ट में एक ऐसा बदलाव किया गया है जो कुछ खरीदारों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। नई ब्रेजा के किसी भी पेट्रोल, टर्बो या सीएनजी वेरिएंट में अब स्पेयर व्हील (अतिरिक्त टायर) नहीं दिया गया है। इसकी जगह कंपनी एक पंक्चर रिपेयर किट दे रही है। यह फैसला अंडरबॉडी सीएनजी टैंक के लिए जगह बनाने के लिए लिया गया है। शहर में रोज़ाना ड्राइव करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए यह शायद कोई बड़ी समस्या न हो, क्योंकि पंक्चर रिपेयर की दुकानें आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि, जो लोग नियमित रूप से हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा ट्रेड-ऑफ हो सकता है। दूर-दराज के इलाकों में जहां मदद आसानी से उपलब्ध नहीं होती, वहां एक पंक्चर रिपेयर किट एक असली स्पेयर व्हील का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए, लंबी यात्रा पर निकलने से पहले इस बात पर विचार करना जरूरी है।

    फीचर ओवरव्यू

    2026 Maruti Brezza Comfort

    ब्रेजा में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो कार के टेक एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देता है। इसका इंटरफेस स्मूथ है और यह वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को भी सपोर्ट करता है। सेफ्टी के मामले में मारुति ने कोई समझौता नहीं किया है। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक, सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसे भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। बाहरी बदलाव बहुत कम हैं, जिनमें एक नई ग्रिल, स्मूथ फ्रंट बंपर और नए डिज़ाइन के 16-इंच के अलॉय व्हील्स शामिल हैं। कुल मिलाकर, मारुति ने दिखावटी बदलावों के बजाय उन फीचर्स पर ध्यान केंद्रित किया है जो असल में सेफ्टी और आराम को बढ़ाते हैं।

    पावरट्रेन

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड

    1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    103 पीएस

    110 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    137 एनएम

    170 एनएम

    121 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    2026 Brezza Comfort

    2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट में ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग इंजन चुनने का मौका मिलता है। जो लोग परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए नया 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे अच्छा विकल्प है। यह इंजन स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन के मुकाबले 7 पीएस ज्यादा पावर और 33 एनएम ज्यादा टॉर्क देता है, जिससे ओवरटेकिंग और हाईवे ड्राइविंग में काफी आसानी होती है। वहीं, जिन ग्राहकों के लिए रनिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है, उनके लिए सीएनजी का ऑप्शन मौजूद है। सीएनजी मोड में पावर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन यह शानदार माइलेज देकर आपकी जेब पर बोझ कम करती है। इन दोनों के अलावा, कंपनी ने अपना भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जारी रखा है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज का एक संतुलित पैकेज देता है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    मारुति सुजुकी ब्रेजा हमेशा से ही एक प्रैक्टिकल, भरोसेमंद और आरामदायक फैमिली एसयूवी रही है। इस फेसलिफ्ट के साथ, मारुति ने इसकी इन्हीं खूबियों को और निखारा है। बेहतर केबिन क्वालिटी, आरामदायक राइड, और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का मजबूत पैकेज इसे सब-4-मीटर एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाता है। कंपनी ने इसमें एक और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण फीचर जोड़ा है - पीछे की सीटों पर विंग्ड हेडरेस्ट्स। यह फीचर लंबे सफर के दौरान पीछे बैठे यात्रियों को आराम से सिर टिकाकर सोने में मदद करता है, जो परिवार के साथ यात्रा करने वालों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है। हालांकि स्पेयर व्हील का न होना कुछ लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर, नई ब्रेजा उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक सुरक्षित, आरामदायक और फीचर-लोडेड कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं।

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