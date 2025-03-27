सभी
    ये हैं भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध टॉप 9 सबसे अच्छी कॉम्पेक्ट एसयूवी कारें, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: नवंबर 20, 2025 03:57 pm । स्तुति

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट भारत के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में से एक है, जिसमें कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं

    Compact SUV

    कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहा है। आज यह भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में से एक है, जिसमें हर मॉडल अपनी शानदार डिजाइन के साथ अलग-अलग केबिन एक्सपीरिएंस देते हैं। इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में अलग-अलग इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट को जो चीज और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वह यह है कि कार कंपनियां एक ही फॉर्मूले को कितने अलग-अलग तरीकों से अपना रही हैं, जिसमें फीचर-लोडेड ऑप्शन से लेकर ड्राइविंग का मजा देने वाली कारें शामिल हैं।

    यदि आप कोई कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां सभी बेस्ट ऑप्शन देख सकते हैं :-

    हुंडई क्रेटा / किआ सेल्टोस 

    क्रेटा कीमत : 10.73 लाख रुपये से 20.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    सेल्टोस कीमत : 10.79  लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Hyundai Creta front quarter image

    Kia Seltos

    हुंडई क्रेटा कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार है और कुछ समय से यह सेल्स चार्ट में टॉप पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत में सबसे ज्यादा डिमांड वाली ऑल-राउंडर कार में से एक है। इस एसयूवी कार की डिजाइन बेहद आकर्षक है और इस गाड़ी के केबिन को काफी सोच समझ कर तैयार किया गया है। केबिन के अंदर इसमें कई एडवांस फीचर मिलते हैं, साथ ही इसमें कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिए गए हैं। हुंडई अपनी क्रेटा कार को स्पोर्टी अवतार (क्रेटा एन लाइन) और ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन (क्रेटा इलेक्ट्रिक) में भी बेचती है। 

    यदि आपको हुंडई क्रेटा एसयूवी काफी पसंद है, लेकिन आप थोड़ी अलग डिजाइन और इसके जैसे फीचर वाली कोई कार चाहते हैं तो किआ सेल्टोस को चुन सकते हैं। 

    स्कोडा कुशाक/ फोक्सवैगन टाइगन  

    कुशाक कीमत: 10.61 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    टाइगन कीमत: 11.39 लाख रुपये से 19.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Skoda Kushaq Limited Edition

    VW Taigun

    स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन में क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले एक अलग अप्रोच अपनाई गई है। फीचर लोडेड होने के बावजूद यह दोनों कारें ड्राइविंग एंगेजमेंट पर ज्यादा फोकस करती है। इन दोनों कार में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और यह गाड़ियां उन ग्राहकों के लिए अच्छी चॉइस है जो परफॉरमेंस को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि आप कुछ समय इंतजार करने के लिए तैयार है तो इन दोनों गाड़ी के नए वर्जन 2026 तक पेश किए जाने वाले हैं। यहां देखें नई स्कोडा कुशाक के नए स्पाय शॉट। 

    होंडा एलिवेट 

    कीमत: 11 लाख रुपये से 16.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Honda Elevate

    होंडा एलिवेट इस सेगमेंट में एक आसान और ज्यादा बेहतर अप्रोच अपनाती है, और यहीं इसकी ताकत है। कई सारे इंजन ऑप्शन मिलने या फिर फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस देने की बजाए एलिवेट का फोकस कंफर्टेबल केबिन के साथ सभी बेसिक फीचर को गाड़ी में देने पर है जिससे कंफर्टेबल राइड मिल सके। यदि आप इस एसयूवी कार का ज्यादा आकर्षक वर्जन खरीदना चाहते हैं तो हाल ही में लॉन्च हुए होंडा एलिवेट एडीवी एडिशन को देख सकते हैं। 

    मारुति ग्रैंड विटारा / टोयोटा हाइराइडर

    ग्रैंड विटारा कीमत: 10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    हाइराइडर कीमत: 10.95 लाख रुपये से 19.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Maruti Grand Vitara

    Toyota Hyryder

    मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में हाइब्रिड इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यह एसयूवी कार उन खरीदारों को ज्यादा पसंद आती है जो स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कम रनिंग-कॉस्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इन दोनों कारों में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया हैं, जो कि इस सेगमेंट में काफी यूनीक है।

    मारुति विक्टोरिस

    कीमत: 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) 

    Maruti Victoris

    ग्रैंड विटारा और हाइराइडर जैसी, लेकिन थोड़ी ज्यादा मॉडर्न कार चाहिए? तो आपको मारुति विक्टोरिस को देखना चाहिए। यह इस सेगमेंट में सबसे नई कारों में से एक है। इस गाड़ी की डिजाइन काफी अपमार्केट है और इसमें कुछ नए फीचर दिए गए हैं, जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहे हैं। विक्टोरिस कार फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसमें सिलेंडर को बॉडी के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है जिससे इसमें पर्याप्त बूट स्पेस मिल पाती है। इस गाड़ी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं, और इसमें पेट्रोल इंजन के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव ड्राइवट्रेन ऑप्शनल दी गई है। 

    बोनस : टाटा सिएरा  

    संभावित कीमत: लगभग 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा मॉडर्न अवतार में फिर से वापसी करने जा रही है। मॉडर्न लुक्स के बावजूद टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि सिएरा का एक्सटीरियर लेआउट ओरिजनल मॉडल जैसा हो और इसमें पहले की तरह अल्पाइन विंडो भी दी गई है। यहां देखें सिएरा की एक्सटीरियर डिजाइन में ओरिजिनल मॉडल से मिलती जुलती कितनी समानताएं हैं। कंपनी ने इसके इंटीरियर को बेहतर बनाने पर भी काफी काम किया है और हम कह सकते हैं कि यह टाटा का अब तक का सबसे अच्छा इंटीरियर है। टाटा मोटर्स ने खुलासा किया है कि सिएरा को भारत में 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। 

    आप इनमें से किस मॉडल को चुनना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप कोई 7-सीटर एसयूवी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारत में उपलब्ध 15 लाख रुपये से कम बजट वाली यह सभी कारें देख सकते हैं। 

