2025 हुंडई वेन्यू vs मारुति ब्रेजा स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन : इनमें से कौनसी सब-4 मीटर एसयूवी कार को खरीदना होगा बेहतर, जानिए यहां
प्रकाशित: नवंबर 15, 2025 10:44 pm
हाल ही में हुंडई वेन्यू को सेकंड जनरेशन अवतार में पेश किया गया है और इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा से है। इनमें से कौनसी कार ऑन-रोड ज्यादा बेहतर साबित होती है? जानेंगे आगे :-
सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो चुकी है। 2025 हुंडई वेन्यू का सीधा मुकाबला मार्केट में सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार मारुति ब्रेजा से है। अब देखना यह होगा कि क्या नई हुंडई वेन्यू कार मारुति ब्रेजा को ऑन-रोड कड़ी टक्कर दे पाएगी? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
कीमत
|
कीमत
|
2025 हुंडई वेन्यू
|
मारुति ब्रेजा
|
रेंज (एक्स-शोरूम पैन इंडिया)
|
7.90 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)
|
8.26 लाख रुपये से 13.01 लाख रुपये
हुंडई की सब-4 मीटर एसयूवी कार का एंट्री-लेवल वेरिएंट ब्रेजा से ज्यादा सस्ता है।
ब्रेजा के टॉप वेरिएंट की कीमत हुंडई वेन्यू के मुकाबले कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि वेन्यू कार पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आती है, जबकि मारुति ब्रेजा के साथ केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है।
साइज
|
पैरामीटर
|
2025 हुंडई वेन्यू
|
मारुति ब्रेजा
|
अंतर
|
लंबाई
|
3,995 मिलीमीटर
|
3,995 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1,800 मिलीमीटर
|
1,790 मिलीमीटर
|
+10 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,665 मिलीमीटर
|
1,685 मिलीमीटर
|
(- 20 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2,520 मिलीमीटर
|
2,500 मिलीमीटर
|
+20 मिलीमीटर
|
बूट स्पेस
|
|
328 लीटर
|
इन दोनों एसयूवी कार की लंबाई बिलकुल बराबर है, लेकिन वेन्यू एसयूवी ब्रेजा से 10 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है।
मारुति की एसयूवी कार वेन्यू से 20 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है, जिससे इसमें लंबी हाइट वाले पैसेंजर को ज्यादा हेडरूम स्पेस मिल पाती है।
नई हुंडई वेन्यू कार के व्हीलबेस का साइज ब्रेजा से 20 मिलीमीटर ज्यादा है, जिससे इसमें अब पर्याप्त लेगरूम स्पेस मिल सकेगी।
यहां हमनें वेन्यू का साइज कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक और किआ सिरोस कार से किया है।
इंजन ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
2025 हुंडई वेन्यू
|
मारुति ब्रेजा
|
इंजन
|
1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1-litre टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
|
पावर
|
83 पीएस
|
120 पीएस
|
116 पीएस
|
103 पीएस
|
88 पीएस
|
टॉर्क
|
114 एनएम
|
172 एनएम
|
250 एनएम
|
139 एनएम
|
121.5 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5-स्पीड एमटी
|
6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*
|
6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^ (नया)
|
5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^
|
5-स्पीड एमटी
|
सर्टिफाइड माइलेज
|
18.05 किमी/लीटर
|
18.74 किमी/लीटर / 20 किमी/लीटर
|
20.99 किमी/लीटर / 17.9 किमी/लीटर
|
19.89 किमी/लीटर तक / 19.8 किमी/लीटर
|
25.51 किलोमीटर/किलोग्राम
*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
नई हुंडई वेन्यू एसयूवी में ब्रेजा के मुकाबले ज्यादा पावरट्रेन चॉइस मिलती है। वेन्यू कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।
ब्रेजा में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी दिया गया है, जो हुंडई वेन्यू में नहीं मिलता है।
यदि आप यहां सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन की तलाश कर रहे हैं तो वेन्यू का टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहां देखें वेन्यू टर्बो पेट्रोल इंजन का मुकाबले में मौजूद कारों से कंपेरिजन।
हुंडई वेन्यू में ब्रेजा के मुकाबले ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस (क्रमशः 7-स्पीड डीसीटी और 6-स्पीड एटी) भी दी गई है।
यदि आप डीजल पावर्ड सब-4 मीटर एसयूवी कार चाहते हैं तो वेन्यू डीजल इंजन का कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद कारों से देख सकते हैं।
मारुति ब्रेजा एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि सीएनजी वर्जन में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है।
माइलेज की बात करें तो यहां ब्रेजा सीएनजी सबसे ज्यादा 25 किलोमीटर/किलोग्राम से ज्यादा का माइलेज देती है। जबकि, ब्रेजा स्टैंडर्ड वर्जन की सर्टिफाइड माइलेज 19 किमी/लीटर से 20 किमी/लीटर के बीच है।
इन तीनों इंजन ऑप्शन में से वेन्यू डीजल-एमटी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा 20.99 किमी/लीटर का माइलेज देता है। जबकि, इसके नए डीजल-ऑटोमेटिक सेटअप के सर्टिफाइड माइलेज आंकड़े सबसे कम 17.9 किमी/लीटर है।
फीचर
|
स्टैंडर्ड फीचर
|
2025 हुंडई वेन्यू
|
मारुति ब्रेजा
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
*एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
इन दोनों सब-4 मीटर एसयूवी कार में ऑल एलईडी लाइटिंग, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री कैमरा और छह एयरबैग (स्टैंडर्ड) जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।
नई कार होने के नाते हुंडई वेन्यू में ब्रेजा के मुकाबले कई अतिरिक्त प्रीमियम कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिनमें डुअल और बड़ा 12.3-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और लेवल-2 एडीएएस सूट शामिल हैं। 2025 हुंडई वेन्यू में ब्रेजा के मुकाबले इन 10 फीचर का एडवांटेज मिलता है।
वहीं, वेन्यू के मुकाबले मारुति ब्रेजा एसयूवी में हेड्स-अप डिस्प्ले, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
निष्कर्ष
हुंडई वेन्यू लॉन्चिंग से ही ब्रेजा के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कार रही है क्योंकि इसमें कई अतिरिक्त फीचर और इंजन ऑप्शन का एडवांटेज मिलता है। हुंडई ने सेकंड जनरेशन मॉडल के साथ भी यही फॉर्मूला अपनाया है जिसके चलते यह गाड़ी कई सारे पैरामीटर पर मारुति की एसयूवी कार से ज्यादा बेहतर साबित होती है। इस एसयूवी कार में कई सारे इंजन-ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं।
जबकि, मारुति ब्रेजा एक सिंपल सब-4 मीटर एसयूवी कार है जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट की चॉइस दी गई है जो इसे ग्राहकों के लिए एक ज्यादा प्रेक्टिकल चॉइस बनाता है। हालांकि, वेन्यू के मुकाबले इसमें कई प्रीमियम टच का अभाव है। मारुति ने इस गाड़ी में पर्याप्त टेक्नोलॉजी दी है जिससे इसमें सभी बेसिक फीचर कवर हो सकें। यदि आप कोई सिटी फ्रेंडली एसयूवी कार खरीदने चाहते हैं और आप हाइवे पर कभी-कभी जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ब्रेजा काफी अच्छी रहेगी। इसमें कोई ज्यादा फैंसी फीचर नहीं दिए गए हैं।