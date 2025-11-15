सभी
    2025 हुंडई वेन्यू vs मारुति ब्रेजा स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन : इनमें से कौनसी सब-4 मीटर एसयूवी कार को खरीदना होगा बेहतर, जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 15, 2025 10:44 am । स्तुति

    156 Views
    • Write a कमेंट

    हाल ही में हुंडई वेन्यू को सेकंड जनरेशन अवतार में पेश किया गया है और इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा से है। इनमें से कौनसी कार ऑन-रोड ज्यादा बेहतर साबित होती है? जानेंगे आगे :-

    Hyundai Venue 

    सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च हो चुकी है। 2025 हुंडई वेन्यू का सीधा मुकाबला मार्केट में सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार मारुति ब्रेजा से है। अब देखना यह होगा कि क्या नई हुंडई वेन्यू कार मारुति ब्रेजा को ऑन-रोड कड़ी टक्कर दे पाएगी? चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    कीमत 

    कीमत

    2025 हुंडई वेन्यू 

    मारुति ब्रेजा

    रेंज (एक्स-शोरूम पैन इंडिया)

    7.90 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)

    8.26 लाख रुपये से 13.01 लाख रुपये

    • हुंडई की सब-4 मीटर एसयूवी कार का एंट्री-लेवल वेरिएंट ब्रेजा से ज्यादा सस्ता है।

    • ब्रेजा के टॉप वेरिएंट की कीमत हुंडई वेन्यू के मुकाबले कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि वेन्यू कार पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आती है, जबकि मारुति ब्रेजा के साथ केवल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। 

    साइज

    Hyundai Venue

    पैरामीटर 

    2025 हुंडई वेन्यू

    मारुति ब्रेजा 

    अंतर

    लंबाई 

    3,995 मिलीमीटर

    3,995 मिलीमीटर

    कोई अंतर नहीं 

    चौड़ाई 

    1,800 मिलीमीटर

    1,790 मिलीमीटर

    +10 मिलीमीटर

    ऊंचाई 

    1,665 मिलीमीटर

    1,685 मिलीमीटर

    (- 20 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस 

    2,520 मिलीमीटर

    2,500 मिलीमीटर

    +20 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    -

    328 लीटर 

    इंजन ऑप्शन 

    Maruti Brezza Engine

    स्पेसिफिकेशन

    2025 हुंडई वेन्यू 

    मारुति ब्रेजा

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-litre टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर डीजल

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    83 पीएस

    120 पीएस

    116 पीएस

    103 पीएस

    88 पीएस

    टॉर्क

    114 एनएम

    172 एनएम

    250 एनएम

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी*

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^ (नया)

    5-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^

    5-स्पीड एमटी

    सर्टिफाइड माइलेज

    18.05 किमी/लीटर 

    18.74 किमी/लीटर / 20 किमी/लीटर 

    20.99 किमी/लीटर / 17.9 किमी/लीटर 

    19.89 किमी/लीटर तक / 19.8 किमी/लीटर 

    25.51 किलोमीटर/किलोग्राम

    *डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • नई हुंडई वेन्यू एसयूवी में ब्रेजा के मुकाबले ज्यादा पावरट्रेन चॉइस मिलती है। वेन्यू कार में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

    • ब्रेजा में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी दिया गया है, जो हुंडई वेन्यू में नहीं मिलता है। 

    • यदि आप यहां सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन की तलाश कर रहे हैं तो वेन्यू का टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहां देखें वेन्यू टर्बो पेट्रोल इंजन का मुकाबले में मौजूद कारों से कंपेरिजन। 

    • हुंडई वेन्यू में ब्रेजा के मुकाबले ज्यादा ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस (क्रमशः 7-स्पीड डीसीटी और 6-स्पीड एटी) भी दी गई है। 

    • यदि आप डीजल पावर्ड सब-4 मीटर एसयूवी कार चाहते हैं तो वेन्यू डीजल इंजन का कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद कारों से देख सकते हैं। 

    • मारुति ब्रेजा एसयूवी में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि सीएनजी वर्जन में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया गया है।

    • माइलेज की बात करें तो यहां ब्रेजा सीएनजी सबसे ज्यादा 25 किलोमीटर/किलोग्राम से ज्यादा का माइलेज देती है। जबकि, ब्रेजा स्टैंडर्ड वर्जन की सर्टिफाइड माइलेज 19 किमी/लीटर से 20 किमी/लीटर के बीच है। 

    • इन तीनों इंजन ऑप्शन में से वेन्यू डीजल-एमटी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा 20.99 किमी/लीटर का माइलेज देता है। जबकि, इसके नए डीजल-ऑटोमेटिक सेटअप के सर्टिफाइड माइलेज आंकड़े सबसे कम 17.9 किमी/लीटर है। 

    फीचर

    Hyundai Venue

    स्टैंडर्ड फीचर 

    2025 हुंडई वेन्यू 

    मारुति ब्रेजा 

    एक्सटीरियर 

     

    • क्वाड-बीम ऑटो-एलईडी हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • पोजिशनिंग लैंप

    • एलईडी टेललाइट

    • पीछे की तरफ एलईडी टेल बार

    • 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर्स

    • ग्रिल पर डार्क क्रोम फिनिश

    • डार्क क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल

    • बॉडी कलर रियर स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    • फॉलो-मी-होम फ़ंक्शन के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी डीआरएल

    • फ्रंट एलईडी फॉग लैंप

    • ग्रिल पर क्रोम फिनिश

    • 16-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील

    • ओआरवीएम-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स

    • एलईडी टेललाइट

    • रूफ रेल्स

    • रियर स्पॉइलर

    • शार्क फिन एंटीना

    इंटीरियर 

     

    • ऑल ब्लैक/डुअल-टोन केबिन थीम (चुने गए वेरिएंट अनुसार) 

    • 'वेन्यू' ब्रांडिंग के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    • लेदर-रैप्ड फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

    • व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग

    • स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट

    • कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    • ऑल ब्लैक/डुअल-टोन केबिन थीम (चुने गए वेरिएंट अनुसार)

    • एम्बिएंट लाइटिंग

    • फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

    • लैदर रैप्ड फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

    • क्रोम फिनिश वाले डोर हैंडल

    • स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट

    • कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

    कंफर्ट 

    • हाइट एडजस्टेबल फ्रंट और रियर हेडरेस्ट

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर बैकसीट

    • रियर विंडो सनशेड, पडल लैंप

    • ऑल फोर पावर विंडो

    •  सिंगल-पैन सनरूफ

    •  रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

    • वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • ग्लवबॉक्स कूलिंग

    • पैडल शिफ्टर्स

    • पावर-फोल्डिंग फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स 

    • टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

    • फ्रंट और रियर में टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (प्रत्येक में दो)

    • बूट लैंप

     

    • हाइट एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट

    • फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें

    • ऑल फोर पावर विंडो

    • हेड्स-अप डिस्प्ले

    • सिंगल-पैनल सनरूफ

    • रियर एसी वेंट के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • सेंटर में कलर्ड एमआईडी के साथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    • पैडल शिफ्टर्स

    • स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट

    • इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स

    • टाइप-ए और टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट

    • बूट लैंप

    इंफोटेनमेंट 

     

    • 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    • ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट

    • वॉयस रिकग्निशन

    • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    • 6-स्पीकर वाला आर्केमि-ट्यून्ड साउंड सिस्टम

    • ओवर-द-एयर (ओटीए) अपडेट

    • वॉइस रिकग्निशन

    सेफ्टी 

     

    • 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • ऑल व्हील डिस्क ब्रेक

    • आईआरवीएम ऑटो-डिमिंग

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • लेवल-2 एडीएएस *

    • वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर

    • सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • बर्गलर अलार्म

    • 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड)

    • एबीएस के साथ ईबीडी

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • हिल-होल्ड असिस्ट

    • आईआरवीएम ऑटो-डिमिंग

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर

    • सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • बर्गलर अलार्म

    *एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम 

    • इन दोनों सब-4 मीटर एसयूवी कार में ऑल एलईडी लाइटिंग, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री कैमरा और छह एयरबैग (स्टैंडर्ड) जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    • नई कार होने के नाते हुंडई वेन्यू में ब्रेजा के मुकाबले कई अतिरिक्त प्रीमियम कंफर्ट फीचर दिए गए हैं जिनमें डुअल और बड़ा 12.3-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और लेवल-2 एडीएएस सूट शामिल हैं। 2025 हुंडई वेन्यू में ब्रेजा के मुकाबले इन 10 फीचर का एडवांटेज मिलता है। 

    • वहीं, वेन्यू के मुकाबले मारुति ब्रेजा एसयूवी में हेड्स-अप डिस्प्ले, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। 

    निष्कर्ष 

    हुंडई वेन्यू लॉन्चिंग से ही ब्रेजा के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कार रही है क्योंकि इसमें कई अतिरिक्त फीचर और इंजन ऑप्शन का एडवांटेज मिलता है। हुंडई ने सेकंड जनरेशन मॉडल के साथ भी यही फॉर्मूला अपनाया है जिसके चलते यह गाड़ी कई सारे पैरामीटर पर मारुति की एसयूवी कार से ज्यादा बेहतर साबित होती है। इस एसयूवी कार में कई सारे इंजन-ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। 

    जबकि, मारुति ब्रेजा एक सिंपल सब-4 मीटर एसयूवी कार है जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी किट की चॉइस दी गई है जो इसे ग्राहकों के लिए एक ज्यादा प्रेक्टिकल चॉइस बनाता है। हालांकि, वेन्यू के मुकाबले इसमें कई प्रीमियम टच का अभाव है। मारुति ने इस गाड़ी में पर्याप्त टेक्नोलॉजी दी है जिससे इसमें सभी बेसिक फीचर कवर हो सकें। यदि आप कोई सिटी फ्रेंडली एसयूवी कार खरीदने चाहते हैं और आप हाइवे पर कभी-कभी जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ब्रेजा काफी अच्छी रहेगी। इसमें कोई ज्यादा फैंसी फीचर नहीं दिए गए हैं। 

    मारुति ब्रेजा पर अपना कमेंट लिखें

