सब-4 मीटर एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: अक्टूबर 2025 में टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकी, देखिए बाकी गाड़ियों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

मॉडल अक्टूबर 2025 मासिक ग्रोथ मासिक ग्रोथ वर्तमान मार्केट शेयर (%) पिछले साल का मार्केट शेयर (%) सालाना मार्केट शेयर (%) औसत बिक्री (6 महीने)

टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी सहित) 22083 22573 -2.17 27.5 22.47 5.03 15569

किआ सोनेट 12745 9020 41.29 15.87 14.77 1.1 8096

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 12237 9032 35.48 15.23 14.56 0.67 7480

मारुति ब्रेजा 12072 10173 18.66 15.03 25.22 -10.19 14561

हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन सहित) 11738 11484 2.21 14.61 16.6 -1.99 8512

स्कोडा कायलाक 5078 4398 15.46 6.32 — — 4425

निसान मैग्नाइट 2615 1652 58.29 3.25 4.75 -1.5 1548

रेनो काइगर 948 1166 -18.69 1.18 1.6 -0.42 694

किआ सिरोस 785 465 68.81 0.97 — — 2203