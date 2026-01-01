भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन और टाटा पंच टॉप पर रही, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन और टाटा पंच टॉप पर रही, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी
कई नई एसयूवी कार आने के बाद भी हुंडई क्रेटा अपने सेगमेंट में अभी भी पहली पसंद बनी हुई है!
प्रकाशित: फरवरी 04, 2026 05:21 pm । बिक्रमजीत
जनवरी 2026 के सेल्स चार्ट में भी टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी का दबदबा रहा। टाटा नेक्सन और टाटा पंच पर्सनल गाड़ी लेने वाले ग्राहकों की टॉप चॉइस रही, जबकि मारुति डिजायर सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। हुंडई और महिंद्रा की कई गाड़ी भी इस लिस्ट में शामिल है। यहां हमने जनवरी 2026 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट बनाई है, जिस पर आप भी एक नजर डालिए:
|
रैंक
|
मॉडल
|
जनवरी 2026
|
जनवरी 2025
|
सालाना ग्रोथ (%)
|
1
|
टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी सहित)
|
23,365 यूनिट
|
15,397 यूनिट
|
52
|
2
|
मारुति डिजायर
|
19,629 यूनिट
|
15,383 यूनिट
|
28
|
3
|
टाटा पंच (पंच ईवी सहित)
|
19,257 यूनिट
|
16,231 यूनिट
|
19
|
4
|
हुंडई क्रेटा (क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन सहित)
|
17,921 यूनिट
|
18,522 यूनिट
|
(-) 3
|
5
|
मारुति अर्टिगा
|
17,892 यूनिट
|
14,248 यूनिट
|
26
|
6
|
मारुति स्विफ्ट
|
17,806 यूनिट
|
17,081 यूनिट
|
4
|
7
|
मारुति ब्रेजा
|
17,486 यूनिट
|
14,747 यूनिट
|
19
|
8
|
मारुति बलेनो
|
16,782 यूनिट
|
19,965 यूनिट
|
(-) 16
|
9
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन सहित)
|
15,542 यूनिट
|
15,442 यूनिट
|
1
|
10
|
मारुति विक्टोरिस
|
15,240 यूनिट
|
—
|
—
|
11
|
मारुति वैगन आर
|
15,118 यूनिट
|
24,078 यूनिट
|
(-) 37
|
12
|
महिंद्रा थार (थार रॉक्स सहित)
|
13,418 यूनिट
|
7,557 यूनिट
|
78
|
13
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
13,353 यूनिट
|
15,192 यूनिट
|
(-) 12
|
14
|
हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन सहित)
|
12,413 यूनिट
|
11,106 यूनिट
|
12
|
15
|
मारुति ऑल्टो
|
12,314 यूनिट
|
11,352 यूनिट
|
8
भारत में सब-4 मीटर एसयूवी/क्रॉसओवर कारों की डिमांड सबसे ज्यादा है, और इस लिस्ट में चार मॉडल (टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और मारुति फ्रॉन्क्स) की मौजूदगी यह साबित करती है।
23,000 यूनिट से अधिक बिक्री के साथ, टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में पहले नंबर पर रही। इसकी बिक्री में नेक्सन ईवी की सेल्स भी शामिल है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जनवरी 2025 की तुलना में नेक्सन की डिमांड 52 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि नेक्सन की लोकप्रियता की वजह कई पावरट्रेन ऑप्शन है और हर किसी के लिए एक नेक्सन गाड़ी मौजूद है।
नेक्सन के उलट, मारुति ब्रेजा, मारुति फ्रॉन्क्स और हुंडई वेन्यू क्रमश: सातवें, तेहरवें और चौदहवें नंबर पर है। हाल ही में हुंडई वेन्यू को बड़ा अपडेट मिला है, लेकिन इसका असर उसकी बिक्री के आंकड़ों में नहीं दिखा है।
नेक्सन के बाद मारुति डिजायर दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही। यह 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी थी और इसकी वजह फ्लीट व टैक्सी सेगमेंट में ज्यादा डिमांड है।
टाटा पंच तीसरे नंबर पर रही और टेक्निकली प्राइवेट ऑनर्स के बीच दूसरी सबसे पॉपुलर चॉइस है। पिछले महीने इसकी 19,000 से ज्यादा से यूनिट बिकी जिसमें पंच ईवी की सेल्स भी शामिल है। हाल ही में पंच गाड़ी को नया अपडेट मिला है, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी।
हाल ही के दिनों में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई अपडेट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हुंडई क्रेटा की लोकप्रियता बनी हुई है। जनवरी 2026 में क्रेटा कार की 17,000 से अधिक यूनिट बिकी, जिसमें इसके इलेक्ट्रिक और एन लाइन वर्जन की बिक्री भी शामिल है। इसकी सालाना आधार पर बिक्री में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसके बावजूद यह पिछले महीने चौथे नंबर पर रही।
जनवरी 2026 में करीब 18,000 यूनिट बिक्री के साथ, मारुति अर्टिगा भारत की सबसे पसंदीदा एमपीवी कार रही। डिजायर की तरह इसे भी प्राइवेट और कैब मार्केट दोनों जगह से जबरदस्त डिमांड मिल रही है।
मारुति स्विफ्ट की बिक्री सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़ी है। यह अभी भी देश की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कार बनी हुई है और अपने फन-टू-ड्राइव नेचर के लिए जानी जाती है। हालांकि इस सेगमेंट के ग्राहक अब माइक्रो एसयूवी की तरफ भी देखने लगे हैं।
स्विफ्ट के बाद, मारुति बलेनो दूसरी पॉपुलर हैचबैक कार रही। यह दिसंबर 2026 में भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में शुमार थी, और जनवरी 2026 में इसकी बिक्री में करीब 3000 यूनिट की गिरावट दर्ज हुई।
स्विफ्ट और बलेनो के उलट, मारुति वैगनआर की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज हुई। जनवरी 2025 की तुलना में इसकी बिक्री 37 प्रतिशत तक कम हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वैगन आर भारतीय परिवारों की पहली पसंद रही है और फ्लीट मार्केट में मजबूत दावेदार है।
इस लिस्ट में महिंद्रा की दो कार: महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार है। दोनों ही महिंद्रा फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं। स्कॉर्पियो की सेल्स में स्कॉर्पियो एन की बिक्री शामिल है, जबकि थार और थार रॉक्स की बिक्री जनवरी 2026 में दोगुनी हो गई।
मारुति विक्टोरिस 15,000 से ज्यादा यूनिट की बिक्री के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में दूसरे नंबर पर रही। जनवरी 2026 में यह दसवें नंबर पर रही।
मारुति ऑल्टो 12,000 से ज्यादा यूनिट बिक्री के साथ लिस्ट में आखरी नंबर पर रही। इसे देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों से अच्छी डिमांड मिल रही है।