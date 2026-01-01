भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: जनवरी 2026 में टाटा नेक्सन और टाटा पंच टॉप पर रही, जानिए बाकी गाड़ियों की कितनी यूनिट बिकी

रैंक मॉडल जनवरी 2026 जनवरी 2025 सालाना ग्रोथ (%)

1 टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी सहित) 23,365 यूनिट 15,397 यूनिट 52

2 मारुति डिजायर 19,629 यूनिट 15,383 यूनिट 28

3 टाटा पंच (पंच ईवी सहित) 19,257 यूनिट 16,231 यूनिट 19

4 हुंडई क्रेटा (क्रेटा इलेक्ट्रिक और क्रेटा एन लाइन सहित) 17,921 यूनिट 18,522 यूनिट (-) 3

5 मारुति अर्टिगा 17,892 यूनिट 14,248 यूनिट 26

6 मारुति स्विफ्ट 17,806 यूनिट 17,081 यूनिट 4

7 मारुति ब्रेजा 17,486 यूनिट 14,747 यूनिट 19

8 मारुति बलेनो 16,782 यूनिट 19,965 यूनिट (-) 16

9 महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो एन सहित) 15,542 यूनिट 15,442 यूनिट 1

10 मारुति विक्टोरिस 15,240 यूनिट — —

11 मारुति वैगन आर 15,118 यूनिट 24,078 यूनिट (-) 37

12 महिंद्रा थार (थार रॉक्स सहित) 13,418 यूनिट 7,557 यूनिट 78

13 मारुति फ्रॉन्क्स 13,353 यूनिट 15,192 यूनिट (-) 12

14 हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन सहित) 12,413 यूनिट 11,106 यूनिट 12