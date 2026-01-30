2026 टाटा पंच vs मारुति फ्रॉन्क्स: कौनसी सब-4 मीटर एसयूवी कार खरीदें?
पंच माइक्रो एसयूवी और फ्रॉन्क्स क्रॉसओवर का एक-दूसरे से सीधा मुकाबला नहीं है, लेकिन दोनों की कीमत एक जैसी है और ये दोनों पॉपुलर सब-4 मीटर गाड़ी है, इसलिए यह कंपेरिजन किया है
प्रकाशित: जनवरी 30, 2026 01:21 pm । सोनू
-
- Write a कमेंट
अगर आप एक माइक्रो एसयूवी/क्रॉसओवर कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स दोनों पर विचार कर रहे हों। हालांकि ये दोनों एक सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, लेकिन दोनों ही अपने-अपने ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से हैं और इनकी कीमत भी एक जैसी है। अब पंच में नया टर्बो-पेट्रोल विकल्प आने से यह फ्रॉन्क्स की तुलना में एक अच्छा विकल्प बन गई है।
दोनों में से ज्यादा पैसा वसूल कार कौनसी है, जानेंगे आगे:
कीमत
|
टाटा पंच फेसलिफ्ट
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
5.59 लाख रुपये से 10.54 लाख रुपये
|
6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये
-
नई पंच अपनी शुरुआती कीमत के साथ फ्रॉन्क्स कार से थोड़ी ज्यादा किफायती है।
-
पंच बेस मॉडल की कीमत फ्रॉन्क्स से 1.26 लाख रुपये तक कम है, जबकि टॉप मॉडल की प्राइस भी फ्रॉन्क्स से 1.44 लाख रुपये कम है।
साइज
|
मॉडल
|
टाटा पंच फेसलिफ्ट
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
अंतर
|
लंबाई
|
3876 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
(-) 119 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1742 मिलीमीटर
|
1765 मिलीमीटर
|
(-) 23 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1615 मिलीमीटर
|
1550 मिलीमीटर
|
+65 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2445 मिलीमीटर
|
2520 मिलीमीटर
|
(-) 75 मिलीमीटर
|
बूटस्पेस
|
366 lलीटर
|
308 लीटर
|
+58 लीटर
-
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि पंच और फ्रॉन्क्स का बॉडी स्टाइल अलग-अलग है। पंच में छोटी एसयूवी कार वाला बॉडी शेप है, जबकि फ्रॉन्क्स स्लीकी और कर्वी दिखती है।
-
फ्रोन्क्स ऊंचाई को छोड़कर सभी मामलों में पंच से बड़ी है।
-
वहीं पंच गाड़ी में ज्यादा बूट स्पेस मिलता है।
इंजन
|
मॉडल
|
टाटा पंच फेसलिफ्ट
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
इंजन
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड सीएनजी
|
पावर
|
88 पीएस
|
120 Pपीएस
|
73.4 पीएस
|
90 पीएस
|
100 पीएस
|
77.5 पीएस
|
टॉर्क
|
115 एनएम
|
170 एनएम
|
103 एनएम
|
113 एनएम
|
148 एनएम
|
98.5 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*
|
6-स्पीड एमटी
|
5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी*
|
5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी
|
5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी^
|
5-स्पीड एमटी
*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, ^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
-
पंच और फ्रॉन्क्स दोनों में अब एक जैसी क्षमता वाले पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन हैं।
-
दोनों कार के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट एक समान है, जबकि फ्रॉन्क्स सीएनजी का पावर आउटपुट थोड़ा ज्यादा है।
-
पंच का नया टर्बो-पेट्रोल इंजन यहां आगे है, जो फ्रॉन्क्स के टर्बो-पेट्रोल इंजन से अधिक आउटपुट देता है।
|
नोट: पंच टर्बो-पेट्रोल के साथ एक मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि फ्रॉन्क्स में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।
फीचर
|
फीचर
|
टाटा पंच फेसलिफ्ट
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
ऑटो एलईडी हेडलैंप
|
✅
|
✅
|
एलईडी फॉगलैंप
|
✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ)
|
❌
|
एलईडी टेललैंप
|
✅
|
✅
|
व्हील
|
16-इंच अलॉय व्हील
|
16-iइंच अलॉय व्हील
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट
|
✅
|
❌
|
एम्बिएंट लाइटिंग
|
✅
|
केवल फुटवेल लाइटिंग
|
इंफोटेनमेंट सेटअप
|
10.25-मल्टी-इंफो डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग डायल्स
|
9-मल्टी-इंफो डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग डायल्स
|
वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
|
मल्टी-इंफो डिस्प्ले (एमआईडी) के साथ एनालॉग डायल्स
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
✅
|
साउंड सिस्टम
|
8-स्पीकर
|
6-स्पीकर आर्कमी ट्यून
|
ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
|
✅
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल
|
ऑटोमैटिक (पीछे वेंट्स के साथ)
|
ऑटोमैटिक (पीछे वेंट्स के साथ)
|
सनरूफ
|
सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक
|
❌
|
एयर प्युरीफायर
|
✅
|
❌
|
हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी)
|
❌
|
✅
|
वन-टच अप/डाउन विंडो
|
✅ (ड्राइवर साइड)
|
✅ (ड्राइवर साइड)
|
पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
|
✅
|
❌
|
पेडल शिफ्टर
|
✅ (सिर्फ ऑटोमैटिक)
|
✅ (सिर्फ ऑटोमैटिक)
|
मल्टी-ड्राइव मोड
|
✅
|
❌
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
❌
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
360-डिग्री कैमरा
|
✅
|
✅
|
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
|
✅
|
✅
|
हिल डिसेंट कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
रेन-सेंसिंग वाइपर
|
✅
|
❌
|
पीछे डिफॉगर
|
✅
|
✅
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
❌
-
फीचर के मामले में नई टाटा पंच आगे है।
-
पंच कार में कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स, सभी सीटों में एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट, एक सनरूफ, एक एयर प्यूरीफायर, पीछे आर्मरेस्ट, और मल्टी-ड्राइव मोड जैसे फीचर हैं जो इसे फ्रॉन्क्स से आगे रखते हैं, और इसे वास्तव में एक मॉडर्न कार बनाते हैं।
-
सेफ्टी के मामले में भी टाटा पंच न्यू मॉडल बेहतर है, इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर और टीपीएमएस जैसी ज्यादा टेक्नोलॉजी दी गई है।
-
पंच की तुलना में मारुति फ्रॉन्क्स में केवल एक हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी) का एडवांटेज है।
|
नोट: टाटा पंच को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। वहीं फ्रॉन्क्स कार का ऑस्ट्रेलियन एनकैप और जापान एनकैप द्वारा ज्यादा सख्त क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें इसे क्रमश: 1-स्टार और 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।
कारदेखो की राय
इसमें कोई शक नहीं कि टाटा पंच और मारुति फ्रॉन्क्स दोनों ने समय के साथ अपने लॉयल फैन बनाए हैं, और दोनों अपने-अपने ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है। पंच नए अवतार में पहले से ज्यादा बेहतर हुई है, और टर्बो-पेट्रोल इंजन जुड़ने के बाद अब यह एक ज्यादा कंप्लीट पैकेज लगती है।
वहीं फ्रॉन्क्स मारुति की सबसे अच्छी दिखने वाली कारों में से एक है और कुछ कमियों के बावजूद इसमें काफी प्रैक्टिकल फीचर मिलते हैं। इन दोनों में से कौनसी कार लें, ये फैसला आपके पसंदीदा डिजाइन पर निर्भर करता है। हालांकि, अगर हमें किसी एक का सुझाव देना हो तो हम फ्रॉन्क्स की तुलना में पंच को आगे रखेंगे, जिसमें वाजिब कीमत पर दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन और अच्छी सेफ्टी का फायदा मिलता है।
यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस