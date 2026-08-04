किआ सोरेंटो हाइब्रिड का करें इंतजार या चुनें मुकाबले में मौजूद दूसरी एसयूवी कार? जानिए यहां

किआ इंडिया जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी अगली प्रीमियम एसयूवी सोरेंटो को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके आने से प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और भी कड़ा हो जाएगा, जहां स्कोडा कोडिएक और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल्स पहले से ही अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ये गाड़ियां अब तक अलग-अलग तरह के खरीदारों की पसंदीदा रही हैं। लेकिन नई किआ सोरेंटो को लेकर बाजार में जो चर्चा है, उसे देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या ग्राहकों को मौजूदा विकल्पों में से किसी एक को चुन लेना चाहिए, या फिर सोरेंटो का इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला होगा? यहां देखिए हमारी राय:

टोयोटा फॉर्च्यूनर

सुझाव: खरीदें

टोयोटा फॉर्च्यूनर एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इसका दमदार और आकर्षक डिजाइन, बेहद मज़बूत लैडर-फ्रेम चेसिस, और पावरफुल डीज़ल इंजन इसे खास बनाते हैं। हमारे रोड टेस्ट रिव्यू में भी यह बात सामने आई है कि टोयोटा का भरोसा जब इन खूबियों के साथ मिलता है, तो फॉर्च्यूनर सच में एक बेस्ट होती है। इन्हीं खासियतों की वजह से यह अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे लोकप्रिय एसयूवी बनी हुई है। इसकी रोड प्रजेंस बेजोड़ है और ऑफ-रोडिंग क्षमताओं के मामले में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई खरीदार एक ऐसी एसयूवी की तलाश में है जो हर तरह के रास्तों पर चल सके, सालों-साल बिना किसी बड़ी परेशानी के साथ निभाए और जिसकी रीसेल वैल्यू भी शानदार हो, तो फॉर्च्यूनर एक सीधा और स्पष्ट जवाब है। खरीदारों के लिए सलाह यही है कि वे इसे खरीद लें, क्योंकि सोरेंटो एक मोनोकॉक एसयूवी होगी, जिसका फोकस शहरी आराम और फीचर्स पर ज्यादा होगा, जबकि फॉर्च्यूनर एक पारंपरिक बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी है जो हार्डकोर उपयोग के लिए बनी है।

स्कोडा कोडिएक

सुझाव: रुकें

स्कोडा कोडिएक सालों से भारतीय बाजार में खुद को एक बेहतरीन प्रीमियम फैमिली एसयूवी के तौर पर साबित कर चुकी है। रोड टेस्ट के दौरान, कोडिएक का सोफिस्टिकेटेड क्रॉसओवर जैसा स्टांस, क्लासिक यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी और इसका ओवरऑल लुक और फील हमेशा प्रभावित करता है। यह एक ऐसी गाड़ी है जो सबसे फैंसी सेटिंग में भी बिल्कुल सहज लगती है और प्रीमियम एहसास देती है। इसका पेट्रोल इंजन स्मूद है और ड्राइविंग डायनामिक्स भी काफी अच्छे हैं। हालांकि, कोडिएक पर विचार कर रहे ग्राहकों के लिए किआ सोरेंटो का इंतजार करना एक बेहतर कदम हो सकता है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार, सोरेंटो में कोडिएक के मुकाबले कई महत्वपूर्ण अपग्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है दूसरी पंक्ति में कैप्टन चेयर्स का विकल्प, जो परिवार के लिए आराम को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसके अलावा, सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीज़ल इंजन के विकल्प भी मिलने की उम्मीद है, जो कोडिएक में फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। सोरेंटो भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है और उम्मीद है कि यह क्वालिटी और फील के मामले में कोडिएक को कड़ी टक्कर देगी। इसलिए, स्कोडा को फाइनल करने से पहले यह देखना समझदारी होगी कि किआ क्या पेशकश करती है।

जीप मेरिडियन

सुझाव: रुकें

जीप मेरिडियन ने अपने लॉन्च के बाद से बाजार में एक खास जगह बनाई है। यह बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी है। इसकी राइड क्वालिटी बेहतरीन है और यह खराब रास्तों को आसानी से झेल लेती है। हालांकि, इस गाड़ी को कोई बड़ा अपडेट मिले काफी समय हो गया है, और अब यह इंटीरियर और फीचर्स के मामले में थोड़ी पुरानी महसूस होने लगी है। पेट्रोल या स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन विकल्प का न होना इसकी अपील को और भी सीमित कर देता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो डीज़ल नहीं चाहते। ऐसे में, जो ग्राहक मेरिडियन पर विचार कर रहे हैं, उनके लिए रुकने और सोरेंटो पर विचार करने की सलाह दी जाती है। सोरेंटो एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट होगी, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंटीरियर और सबसे महत्वपूर्ण कई तरह के पावरट्रेन विकल्प मिलेंगे।

फॉक्सवैगन टेरॉन

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फॉक्सवैगन टेरॉन को हाल ही में एक नया और ज्यादा किफायती 'टेरॉन लाइफ' वेरिएंट मिला है, जिसने इसे और भी आकर्षक विकल्प बना दिया है। यह स्कोडा कोडिएक वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है। रोड टेस्ट से पता चलता है कि टेरॉन का डिजाइन, खासकर स्पोर्टी 'आर-लाइन' किट के साथ, इसे एक अग्रेसिव लुक देता है। इसका ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन बेहतरीन ग्रिप देता है और दमदार परफॉर्मेंस के साथ यह सच में उन ड्राइविंग के शौकीन लोगों की पसंद है जो एक प्रैक्टिकल एसयूवी भी चाहते हैं। लेकिन कोडिएक की तरह ही, टेरॉन के संभावित खरीदारों के लिए भी सोरेंटो का इंतजार करने की सलाह है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोरेंटो भी एक टेक-लोडेड और आकर्षक एक्सपीरियंस देने का वादा करती है, लेकिन साथ ही यह एक ज्यादा फैमिली-फ्रेंडली पैकेज भी पेश कर सकती है। सोरेंटो के संभावित स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और डीज़ल पावरट्रेन उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प होंगे जिनका रनिंग ज्यादा है और जो माइलेज को प्राथमिकता देते हैं।

एमजी मैजेस्टर

सुझाव: खरीदें

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की मैजेस्टर इस प्राइस रेंज में गिनी-चुनी सच्ची 7-सीटर गाड़ियों में से एक है। साइज में यह इस लिस्ट में मौजूद दूसरी एसयूवी से बड़ी है। हमने मैजेस्टर के साथ जो समय बिताया, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि यह सिर्फ आकार में ही बड़ी नहीं है, बल्कि फीचर्स और क्षमताओं में भी दमदार है। यह ढेर सारे फीचर्स, एक मज़बूत बॉडी-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन, और हाई-टेक ऑफ-रोड सिस्टम के साथ आती है। इसका ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन हर स्थिति में आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन देता है। इन खूबियों के साथ, मैजेस्टर इस सेगमेंट में एक अनूठा पैकेज बन जाती है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अधिक स्पेस, कम्फर्ट और एक दमदार एसयूवी चाहिए। जो ग्राहक मैजेस्टर को पसंद कर रहे हैं, उन्हें अपनी खरीदारी पूरी कर लेनी चाहिए। किआ सोरेंटो बुनियादी मामलों में इससे बहुत अलग होगी। सोरेंटो एक मोनोकॉक एसयूवी होगी और यह एमजी जितनी बड़ी, रग्ड और ऑफ-रोड कैपेबल नहीं होगी। दोनों गाड़ियों के टार्गेट ऑडियंस अलग हैं।

होंडा जेडआर-वी

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इस सेगमेंट का एक और विकल्प होंडा जेडआर-वी है, जिसे हाल ही में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया गया है। रिव्यू में यह बात सामने आई कि जेडआर-वी अपने ज्यादातर प्रतिद्वंद्वियों की नई-एज टेक्नोलॉजी के मुकाबले एक ओल्ड-स्कूल क्लासिक पैकेज के साथ आती है। इसका क्लासी डिजाइन, स्मूद स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन, और हाई-क्वालिटी इंटीरियर इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। यह एसयूवी एक खास तरह के ग्राहक वर्ग को आकर्षित करती है जो सादगी और क्वालिटी को पसंद करते हैं। लेकिन, चूंकि किआ सोरेंटो इस सेगमेंट में बिकने वाली दूसरी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी बनने जा रही है, इसलिए जेडआर-वी के खरीदारों के लिए इसका इंतजार करने की सलाह दी जाती है।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस

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इस लिस्ट को एक और टोयोटा गाड़ी इनोवा हाइक्रॉस के साथ खत्म करते हैं। भले ही यह एसयूवी नहीं है, फिर भी इस प्राइस रेंज में गाड़ी खरीदने वाले लगभग हर खरीदार की पसंद में यह शामिल है। दो दशकों से ज्यादा पुरानी विरासत वाली 'इनोवा' का नया मॉडल भी आराम, भरोसे और बेफिक्री जैसी अपनी खूबियों पर खरा उतरता है। साथ ही, इसमें स्मूथ और बेहतरीन स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन और केबिन व बूट में काफी जगह भी दी गई है।

भले ही हाईक्रॉस एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन हमारा सुझाव है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोरेंटो का इंतजार करें। इसमें ज्यादा शानदार अनुभव, दूसरी लाइन में कैप्टन सीट और डीजल व स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलेगा, जो इसे हाईक्रॉस के मुकाबले मजबूत टक्कर दे सकता है। कार बनाने वाली कंपनी इस साल के आखिर में इनोवा हाईक्रॉस को फेसलिफ्ट देने की भी तैयारी कर रही है।

तो ये थे हमारे सुझाव उन दूसरी गाड़ियों के लिए, अगर आप सोरेंटो का इंतजार करने या कोई दूसरी एसयूवी लेने को लेकर कंफ्यूज थे। इन दूसरी गाड़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप किआ कार का इंतजार करना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं!