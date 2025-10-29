सभी
    मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल और मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीबीजी जापान मोबिलिटी शो 2025 में हुई शोकेस

    प्रकाशित: अक्टूबर 29, 2025 06:21 pm । सोनू

    Maruti Fronx Flex Fuel

    भारत में जहां लोग केंद्र सरकार के ई20 इथेनॉल ब्लेंडिंग नॉर्म्स और मौजूदा व्हीकल के साथ उनकी कम्पैटिबिलिटी की बहस कर रहे हैं, वहीं सुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में मेड-इन-इंडिया मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को शोकेस किया है। फ्रॉन्क्स एफएफवी कॉन्सेप्ट ऐसे फ्यूल ब्लेंड पर चल सकता है जिसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल हो।

    इसके अलावा, सुजुकी ने मारुति विक्टोरिस सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) वेरिएंट से भी पर्दा उठाया है, जिसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है।

    मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल के बारे में अधिक जानकारी

    Maruti Fronx Flex Fuel

    फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल मिश्रित फ्यूल पर चलती है, जिससे रेगुलर पेट्रोल मॉडल की तुलना में कम प्रदूषण होता है। एफएफवी कॉन्सेप्ट कार भारत के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 85 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चल सकती है। इस कॉन्सेप्ट में अपडेट 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो ज्यादा प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंड को हैंडल करता है।

    खास बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट भारत में काफी काम का है, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की योजना कर रही है। वर्तमान में, सरकार ने हाल ही में अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत ई20 (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) फ्यूल शुरू किया है।

    Maruti Fronx Flex Fuel
    Maruti Fronx Flex Fuel

    एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि भारतीय मॉडल की तुलना में जापानी फ्रॉन्क्स में ज्यादा फीचर दिए गए हैं। इनमें आगे हीटेड सीटें, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर खास हैं। बाकी सभी फीचर भारतीय मॉडल जैसे ही हैं, जिनकी जानकारी इस रिपोर्ट में मिल सकती है

    Maruti Fronx Flex Fuel

    फिलहाल भारत में बिक्री के उपलब्ध फ्रोन्क्स कार में ये इंजन दिए गए हैं:

    इंजन

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    पावर

    90 पीएस

    100 पीएस

    77.5 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    148 एनएम

    98.5 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    5-स्पीड एमटी

    माइलेज

    21.79किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 22.89किलोमीटर प्रति लीटर (एएमटी)

    21.5किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 20.1किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

    28.51किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    मारुति विक्टोरिस बायो-गैस (सीबीजी वेरिएंट)

    Maruti Victoris CBG

    फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल के अलावा मारुति विक्टोरिस सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायोमीथेन गैस) वेरिएंट भी शाकेस किया गया। इसमें अपडेट 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो इस फ्यूल पर चलता है। सीएनजी के मुकाबले सीबीजी का मुख्य फायदा ये है कि इसमें गोबर और डेयरी वेस्ट का इस्तेमाल होता है, जिससे यह ज्यादा सस्टेनेबल बनता है।

    सुजुकी ने बूट फ्लोर के नीचे सीएनजी टैंक की स्मार्ट प्लेसमेंट की ओर भी इशारा किया था, जिससे ट्रंक में ज्यादा जगह मिलती है और यह ज्यादा प्रैक्टिकल बनती है।

    फिलहाल भारत में बिकने वाली विक्टोरिस कार के इंजन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, पेट्रोल + सीएनजी

    1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल

    1.5-लीटर, 3-सिलेंडर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव (केवल एटी)

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    पावर

    87.8 पीएस (सीएनजी), 100 पीएस (पेट्रोल)

    103 पीएस

    116 पीएस (संयुक्त)

    टॉर्क

    121.5 एनएम (सीएनजी), 137 एनएम (पेट्रोल)

    139 एनएम

    141 एनएम (हाइब्रिड)

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ईसीवीटी

    माइलेज

    27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम

    21.18 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 21.06 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी), 19.07 किलोमीटर प्रति लीटर (ऑल-व्हील-ड्राइव)

    28.65 किलोमीटर प्रति लीटर

    एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यह भी पढ़ें: होंडा एलिवेट ईवी की लॉन्चिंग टली: इसकी जगह आ रही है ये नई कार!

    अन्य मेड इन इंडिया मॉडल

    ऊपर बताए मॉडल के अलावा, सुजुकी ने मेड-इन-इंडिया मारुति जिम्नी नोमेड और अपकमिंग मारुति ई विटारा को भी जापान मोबिलिटी शो 2025 में शोकेस किया है।

    आपको इनमें से कौनसी मेड इन इंडिया मारुति कार पसंद है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

