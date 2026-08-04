किआ सिरोस ईवी एचटीके Vs एचटीके प्लस: इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

किआ सिरोस ईवी को पिछले महीने भारत में 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। यह सिरोस आईसीई का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है, और दोनों का डिजाइन लगभग एक जैसा ही है। सिरोस ईवी कुल पांच वेरिएंट: एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन में उपलब्ध है। इसके बेस एचटीके वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में एक्सटेंडेड-रेंज बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिलता है। बेस एचटीके वेरिएंट में भी काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या एचटीके प्लस वेरिएंट के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करना एक समझदारी भरा फैसला है? आइए इन दोनों वेरिएंट्स की विस्तार से तुलना करते हैं।

कीमत

वेरिएंट किआ सिरोस ईवी एचटीके किआ सिरोस ईवी एचटीके प्लस कीमत (एक्स-शोरूम) 13.50 लाख रुपये 15 लाख रुपये से 17 लाख रुपये (ईआर)

सिरोस ईवी के एचटीके वेरिएंट में एक 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलता है।

एचटीके प्लस वेरिएंट में 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच दोनों तरह के बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं।

डिजाइन

सिरोस ईवी को आईसीई मॉडल पर तैयार किया गया है, जो अपने बॉक्सी प्रोपोर्शन्स और फंकी स्टाइल के लिए जाना जाता है। दोनों वेरिएंट्स एचटीके और एचटीके प्लस आगे से बिलकुल एक जैसे हैं। सिरोस ईवी में एक बड़ा बॉडी-कलर्ड नोज पैनल दिया गया है, जो पारंपरिक ग्रिल की जगह लेता है और इसे एक क्लीन लुक देता है। बंपर पर भी बॉडी-कलर्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं और हेडलाइट्स काफी पतली हैं, जो मॉडर्न एलईडी यूनिट्स हैं।

साइड प्रोफाइल से भी इन दोनों वेरिएंट्स में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। दोनों में ही फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कार को एक प्रीमियम और एयरोडायनामिक लुक देते हैं। बी-पिलर को बॉडी-कलर में रखा गया है, जो एक स्मूथ फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट बनाता है। इसके अलावा, दोनों ही वेरिएंट्स में ब्लैक रूफ रेल्स, टायरों के चारों ओर चंकी क्लैडिंग, और एक शार्क-फिन एंटीना मिलता है। चार्जिंग पोर्ट को फ्रंट फेंडर पर दिया गया है, जो आसानी से एक्सेसिबल है। साइड में एकमात्र अंतर व्हील्स का है। एचटीके वेरिएंट और 42 केडब्ल्यूएच बैटरी वाले एचटीके प्लस वेरिएंट, दोनों में 16-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। हालांकि, अगर आप एचटीके प्लस वेरिएंट को बड़ी 51.4 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ चुनते हैं, तो आपको 17-इंच के ज्यादा स्टाइलिश ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे।

पीछे की तरफ से भी एचटीके और एचटीके प्लस वेरिएंट्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। यहां स्प्लिट एलईडी टेललैंप्स का सेटअप है जो कार को एक चौड़ा स्टांस देता है। टेलगेट का डिजाइन काफी फ्लैट और क्लीन है, और बंपर पर भी आगे की तरह बॉडी-कलर्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं। हालांकि, दोनों ही वेरिएंट्स रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर नहीं दिया गया है।

केबिन

जैसे ही आप कार के अंदर कदम रखते हैं, आपको कहीं से भी यह महसूस नहीं होगा कि आप किसी बेस या लोअर वेरिएंट में बैठे हैं। दोनों ही मॉडल्स का केबिन काफी प्रीमियम और मॉडर्न लगता है। डैशबोर्ड का लेआउट क्लीन और सिंपल है, जिसमें सबसे बड़ा आकर्षण ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है। टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी सिरोस आईसीई से लिया गया है। ईवी होने का एक बड़ा फायदा केबिन स्पेस में मिलता है। चूंकि इसमें पारंपरिक गियर लीवर नहीं है (जो अब स्टीयरिंग कॉलम पर शिफ्ट हो गया है), सेंटर कंसोल फ्लोटिंग डिजाइन का है। इससे फ्रंट पैसेंजर्स को स्टोरेज के लिए अतिरिक्त जगह मिल जाती है। सीटों की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में ड्यूल-टोन ब्लू और ग्रे रंग की सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है।

फीचर

फीचर्स के मामले में किआ सिरोस ईवी का बेस एचटीके वेरिएंट भी काफी अच्छी तरह से लोडेड है। दोनों वेरिएंट्स में आपको स्टैंडर्ड तौर पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 5-इंच का डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले, और 12.3-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इसके अलावा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ट्वीटर्स के साथ 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ड्राइव मोड्स (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट), आगे और पीछे वाले पैसेंजर के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स, मैनुअल आईआरवीएम और पीछे एसी वेंट्स जैसे फीचर्स भी दोनों में कॉमन हैं।

अब बात करते हैं उन फीचर की जिनके लिए आप एचटीके प्लस के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त खर्च करते हैं। एचटीके प्लस में आपको दो बहुत ही काम के फीचर्स मिलते हैं, पहला है क्रूज कंट्रोल सिस्टम, जो हाईवे पर लंबी ड्राइव को काफी आरामदायक बना देता है। दूसरा फीचर आगे एक फास्टर 100वाट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट है, जो आपके लेटेस्ट स्मार्टफोन और लैपटॉप को तेजी से चार्ज कर सकता है।

सेफ्टी

दोनों वेरिएंट्स में लगभग एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। आपको स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। इसके अलावा, ईवी होने के नाते इसमें एक वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम भी है, जो कम स्पीड पर पैदल चलने वालों को कार की मौजूदगी के बारे में आगाह करता है। एचटीके प्लस वेरिएंट चुनने पर आपको सिर्फ एक अतिरिक्त सेफ्टी फीचर मिलता है, और वह है एक रिवर्स पार्किंग कैमरा।

बैटरी ऑप्शन

बैटरी 42 केडब्ल्यूएच 51.4 केडब्ल्यूएच पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 443 किलोमीटर 526 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1

किआ सिरोस ईवी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। पहला है 42 केडब्ल्यूएच का स्टैंडर्ड बैटरी पैक, जो रोजाना ऑफिस आने-जाने और शहर के अंदर की ड्राइव के लिए बिल्कुल सही है। यह बैटरी कभी-कभार होने वाली शहर के बाहर की ट्रिप्स के लिए भी पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन 51.4 केडब्ल्यूएच का एक्सटेंडेड-रेंज (ईआर) बैटरी पैक है, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है। बेस एचटीके वेरिएंट सिर्फ छोटे 42 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ ही उपलब्ध है, जबकि एचटीके प्लस में आपको दोनों बैटरी पैक का विकल्प मिलता है।

मुकाबला

किआ सिरोस ईवी का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से है।

कारदेखो का क्या है कहना

किआ सिरोस ईवी के एचटीके और एचटीके प्लस वेरिएंट में से किसी एक को चुनना पूरी तरह से आपकी ड्राइविंग की जरूरतों पर निर्भर करता है। दोनों ही वेरिएंट्स का एक्सटीरियर लगभग एक जैसा है, दोनों में हाई-क्वालिटी इंटीरियर और अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड फीचर्स मिलते हैं, और दोनों में सेफ्टी फीचर भी लगभग बराबर हैं। मुख्य अंतर बैटरी पैक के ऑप्शन और कुछ चुनिंदा फीचर्स में है।

अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर ही होती है और आप कभी-कभार ही वीकेंड पर बाहर जाते हैं, तो एचटीके वेरिएंट आपके लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है। यह आपको बिना किसी जरूरी फीचर से समझौता किए एक मॉडर्न और प्रीमियम ईवी का अनुभव देता है।

वहीं, अगर आपकी निजी तौर पर शहर के बाहर या दूसरे राज्यों में लंबी दूरी की ड्राइव ज्यादा होती है, तो आपको निश्चित रूप से बड़ी बैटरी पैक की जरूरत पड़ेगी। इस स्थिति में एचटीके प्लस वेरिएंट आपके लिए एकमात्र विकल्प बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच दोनों बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है।