कॉम्पैक्ट और मिड-साइज हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट: जुलाई 2025 में मारुति वैगन आर और स्विफ्ट रही टॉप पर, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

कॉम्पैक्ट और मिड-साइज हैचबैक कार सेल्स रिपोर्ट: जुलाई 2025 में मारुति वैगन आर और स्विफ्ट रही टॉप पर, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े
प्रकाशित: अगस्त 19, 2025 01:26 pm । स्तुति
मारुति वैगन आर और मारुति स्विफ्ट सेगमेंट की इकलौती दो हैचबैक कारें हैं जिसने जुलाई 2025 में 10,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार किया
कॉम्पेक्ट और मिड-साइज हैचबैक कार के जुलाई 2025 महीने के सेल्स आंकड़े सामने आ गए हैं। मारुति वैगन आर को जुलाई 2025 के सेल्स चार्ट में टॉप पर जगह मिली, जबकि मारुति स्विफ्ट 10,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने ज्यादातर हैचबैक कारों की सालाना सेल्स में गिरावट दर्ज की गई। यहां देखें जुलाई 2025 में किस हैचबैक को मिले कितने बिक्री के आंकड़े :-
|
मॉडल
|
जुलाई 2025
|
जून 2025
|
जुलाई 2024
|
मासिक ग्रोथ/गिरावट
|
सालाना ग्रोथ/गिरावट
|
मारुति वैगन आर
|
14,710
|
12,930
|
16,191
|
14%
|
(-9%)
|
मारुति स्विफ्ट
|
14,190
|
13,275
|
16,854
|
7%
|
(-16%)
|
मारुति ऑल्टो के10
|
5,910
|
5,045
|
7,353
|
17%
|
(-20%)
|
टाटा टियागो (आईसीई + ईवी)
|
5,575
|
6,032
|
5,665
|
(-8%)
|
(-2%)
|
हुंडई ग्रैंड आई10 निओस
|
3,560
|
4,237
|
4,922
|
(-16%)
|
(-28%)
|
मारुति इग्निस
|
1,977
|
1,484
|
2,216
|
33%
|
(-11%)
|
मारुति सेलेरियो
|
1,392
|
2,038
|
2,465
|
(-32%)
|
(-44%)
|
मारुति एस-प्रेसो
|
912
|
1,369
|
2,607
|
(-33%)
|
(-65%)
|
रेनो क्विड
|
265
|
449
|
565
|
(-41%)
|
(-53%)
|
सिट्रोएन सी3
|
179
|
248
|
90
|
(-28%)
|
99%
मारुति वैगन आर 14,700 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार रही। इस गाड़ी की सालाना सेल्स में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि जून 2025 के मुकाबले इसकी मंथली सेल्स 14 प्रतिशत बढ़ी है।
-
मारुति स्विफ्ट वैगन आर के बाद इकलौती हैचबैक कार रही जिसने जुलाई 2025 में 10,000 यूनिट्स से ज्यादा बिक्री के आंकड़े को पार किया। पिछले महीने मारुति स्विफ्ट कार की 14,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसकी सालाना सेल्स 16 प्रतिशत कम हुई है।
-
मारुति ऑल्टो के10 को जुलाई 2025 के सेल्स चार्ट में तीसरी पोजिशन मिली। पिछले महीने इस हैचबैक कार की 5,900 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस कॉम्पेक्ट हैचबैक कार ने मुकाबले में मौजूद रेनो क्विड को पीछे छोड़ दिया। क्विड के मुकाबले ऑल्टो के10 की जुलाई 2025 में 5,600 यूनिट्स ज्यादा बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
-
जुलाई 2025 में टाटा टियागो की 5,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस हैचबैक कार की मंथली और सालाना सेल्स में क्रमशः 8 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टियागो रेगुलर मॉडल और इलेक्ट्रिक वर्जन दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल है।
-
हुंडई की मिड-साइज हैचबैक कार ग्रैंड आई10 निओस की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 16 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई 2025 में ग्रैंड आई10 निओस हैचबैक कार की 3,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं।
-
जुलाई 2025 में मारुति इग्निस की मासिक सेल्स में सबसे ज्यादा 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले महीने इग्निस एमपीवी कार की 1900 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। हालांकि, इसकी सालाना सेल्स में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है।
-
मारुति सेलेरियो जुलाई 2025 में 1000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। इस हैचबैक कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 32 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
-
मारुति एस-प्रेसो की सालाना सेल्स में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसकी मंथली सेल्स 450 यूनिट्स से ज्यादा कम हुई है। पिछले महीने एस-प्रेसो हैचबैक की 900 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं।
-
जुलाई 2025 में रेनो क्विड हैचबैक की केवल 265 यूनिट्स बिकीं, जो कि जून 2025 के मुकाबले 184 यूनिट्स कम रहीं। जुलाई 2024 के मुकाबले इसकी सालाना सेल्स में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है।
-
सिट्रोएन सी3 जुलाई 2025 की सबसे कम बिकने वाली हैचबैक रही। पिछले महीने इस गाड़ी की केवल 179 यूनिट्स बिकीं। इसकी सालाना सेल्स में सबसे ज्यादा 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसकी मंथली सेल्स 69 यूनिट्स कम रही।