सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    किआ सोरेंटो की बुकिंग शुरू: भारत में किआ की पहली प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी, फॉर्च्यूनर और कोडिएक को देगी टक्कर

    सोरेंटो भारत में कंपनी का पहला ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 03, 2026 15:59 ist
    info icon
    published onAug 03, 2026 15:59 IST
    last updated onAug 03, 2026 15:59 IST
    207 Views
    • Write a कमेंट

    Kia Sorento Teased

    किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी सोरेंटो के लिए प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। इसे डीलरशिप और ऑनलाइन दोनों तरीकों से बुक किया जा सकता है। सोरेंटो न सिर्फ भारत में किआ की अब तक की सबसे महंगी और प्रीमियम गाड़ी होगी, बल्कि यह कंपनी की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कार भी है।

    एक्सटीरियर डिजाइन

    Kia Sorento

    किआ नई सोरेंटो का डिजाइन सोफिस्टिकेटेड और प्रभावशाली है, जिसका सीधा मतलब है कि सड़क पर इसकी मौजूदगी बेहद मजबूत और प्रीमियम होगी। यह एसयूवी कंपनी की ग्लोबल "अपोजिट यूनाइटेड" डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित है, लेकिन इसका अंदाज़ सेल्टोस जैसी कारों से कहीं ज्यादा मस्कुलर और अपराइट है। टीज़र से जो पहली झलक मिली है, उसमें एक ऊंचा सिल्हूट, पूरी लंबाई में एक शार्प शोल्डर लाइन और एक चौड़ा स्टांस नज़र आता है, जो इसे एक दमदार एसयूवी का लुक देता है। सबसे खास बात इसके फ्रंट डिज़ाइन में देखने को मिलती है। इसमें एक टू-टियर लाइटिंग सिग्नेचर होगा, यानी स्प्लिट हेडलैंप का लेआउट। इसमें पतले एलईडी डीआरएल को मुख्य प्रोजेक्टर हेडलैंप यूनिट के ऊपर जगह दी जा सकती है, जैसा कि आजकल कई प्रीमियम एसयूवी में देखा जा रहा है। किआ का मकसद साफ है कि सोरेंटो को सिर्फ सेल्टोस का एक बड़ा वर्जन न समझा जाए, बल्कि इसकी अपनी एक अलग और ज्यादा प्रीमियम पहचान हो। इसका बॉक्सी लेकिन मॉडर्न डिज़ाइन इसे सेगमेंट में अलग खड़ा करने में मदद करेगा।

    इंटीरियर और केबिन एक्सपीरियंस

    किआ नई सोरेंटो के साथ एक "प्रीमियम फैमिली एसयूवी एक्सपीरियंस" का वादा कर रही है। हालांकि, भारतीय मॉडल के इंटीरियर की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन ग्लोबल मॉडल से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसका केबिन बेहद अच्छी तरह से तैयार किया गया होगा, जिसमें सेल्टोस या कैरेंस क्लाविस के मुकाबले काफी बेहतर क्वालिटी के मटीरियल्स का इस्तेमाल होगा। डैशबोर्ड और दरवाजों पर सॉफ्ट-टच सर्फेस, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री और एक ऐसा लेआउट जो बड़ी फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, इसके केबिन को खास बनाएंगे।

    2026 Kia Sorento

    फ्लैगशिप मॉडल होने के नाते, इसमें एक कनेक्टेड ट्विन-स्क्रीन सेटअप मिलने की पूरी संभावना है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम एक ही पैनल में लगे होंगे। यह केबिन को एक फ्यूचरिस्टिक और हाई-टेक फील देगा।

    तीन-रो वाली एसयूवी होने के कारण, तीनों पंक्तियों में पर्याप्त लेगरूम, हेडरूम और स्मार्ट स्टोरेज स्पेस देना किआ के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। सोरेंटो नेमप्लेट की ग्लोबल सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 में लॉन्च होने के बाद से अब तक दुनिया भर में इसकी 4.8 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं, जो इसकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता को दर्शाता है।

    फीचर और सेफ्टी

    किआ ने सोरेंटो के लिए “एडवांस्ड टेक्नोलॉजी” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो इशारा करता है कि यह फीचर से भरपूर होगी। इस सेगमेंट और कीमत पर, कुछ फीचर स्टैंडर्ड माने जाते हैं, जिनकी सोरेंटो में पूरी उम्मीद है।

    • बड़ा टचस्क्रीन: एक 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो किआ के कनेक्टेड कार सॉफ्टवेयर के साथ आएगा।

    • प्रीमियम साउंड सिस्टम: लंबी यात्राओं को मनोरंजक बनाने के लिए एक हाई-क्वालिटी ब्रांडेड साउंड सिस्टम दिया जा सकता है।

    • कंफर्ट फीचर: ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स भारतीय ग्राहकों के लिए बहुत मायने रखते हैं और इनके सोरेंटो में होने की पूरी संभावना है।

    हालांकि, भारत के लिए फाइनल फीचर लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन यह तय है कि एक फ्लैगशिप मॉडल होने के नाते किआ इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं रखेगी।

    2026 Kia Sorento

    सेफ्टी के मामले में भी सोरेंटो से काफी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा सवाल एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) को लेकर है। इस सेगमेंट में हुंडई ट्यूसॉन और एमजी ग्लोस्टर/मैजेस्टर जैसी कार में पहले से ही लेवल 2 एडीएएस मिल रहा है। इसलिए, सोरेंटो को मुकाबले में बने रहने के लिए एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स देने ही होंगे।

    पावरट्रेन

    यह भारत में किआ की पहली स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एसयूवी होगी। स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसमें एक पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी पैक का कॉम्बिनेशन होगा। इसके कई फायदे हैं:

    • बेहतर माइलेज: यह रेगुलर पेट्रोल एसयूवी के मुकाबले काफी ज्यादा माइलेज देगी।

    • कम एमिशन: यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है क्योंकि इसका कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

    • कोई रेंज की चिंता नहीं: यह एक फुल ईवी नहीं है, इसलिए इसे चार्ज करने या रेंज खत्म होने की कोई चिंता नहीं होती।

    2026 Kia Sorento

    ग्लोबल मार्केट में, सोरेंटो 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है। यह रेगुलर हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) दोनों वर्जन में उपलब्ध है। भारत में कौनसा वर्जन लॉन्च किया जाएगा, यह देखना बाकी है। यह हाइब्रिड पावरट्रेन सोरेंटो को टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी सिर्फ-डीजल इंजन वाली एसयूवी पर एक बड़ा एडवांटेज देगा, खासकर उन शहरों में जहां डीजल गाड़ियों को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं।

    लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

    प्री-बुकिंग शुरू होने का मतलब है कि ऑफिशियल लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है कि किआ सोरेंटो को अगले कुछ महीनों में भारतीय बाजार में उतार देगी। किआ इसे सेगमेंट के लिए एक "नया बेंचमार्क" बता रही है।

    फ्लैगशिप पोजिशनिंग, प्रीमियम फीचर्स और सबसे बढ़कर, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सोरेंटो की कीमत काफी प्रीमियम होने की उम्मीद है। अनुमान है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 45 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

    इसका मुकाबला स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, और फोक्सवैगन टेरॉन से होगा। इसके अलावा इसकी टक्कर टोयोटा फॉर्च्यूनर और एमजी मैजेस्टर के टॉप मॉडल्स से भी रहेगी।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    कार न्यूज़

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    किआ सोरेंटो की बुकिंग शुरू: भारत में किआ की पहली प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी, फॉर्च्यूनर और कोडिएक को देगी टक्कर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है