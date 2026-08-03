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    2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में ये फीचर मिलना हुए कंफर्म, देखिए पूरी लिस्ट

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा डिमांड वाला पैनोरमिक सनरूफ फीचर शामिल किया जाएगा!

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 03, 2026 18:36 ist
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    published onAug 03, 2026 18:36 IST
    last updated onAug 03, 2026 18:36 IST
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    Mahindra Scorpio N Facelift Confirmed Features

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को 2022 में लॉन्च किया गया था और तब से यह भारतीय बाजार में एक बेहद सफल एसयूवी रही है। अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, पावरफुल इंजन ऑप्शंस और फीचर-रिच केबिन के चलते इसे ग्राहकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। अब, महिंद्रा इस एसयूवी को एक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। कई स्पाई शॉट्स और लीक्स के बाद, अब 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में मिलने वाले कन्फर्म फीचर की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे बड़े अपडेट्स शामिल हैं। यह अपडेटेड मॉडल फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च किया जा सकता है।

    10.25-इंच फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम

    मौजूदा स्कॉर्पियो एन के केबिन में सबसे बड़ी कमियों में से एक इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम सेटअप है, जो थोड़ा पुराना लगता है। महिंद्रा इस कमी को दूर करने के लिए नई स्कॉर्पियो एन में बड़ा 10.25-इंच का फ्लोटिंग-स्टाइल टचस्क्रीन सिस्टम दे रही है। यह यूनिट महिंद्रा की हाल ही में लॉन्च हुई थार रॉक्स से ली गई है और यह एक अपडेटेड यूजर इंटरफेस के साथ आएगी। इस बड़ी स्क्रीन को डैशबोर्ड पर फिट करने के लिए सेंट्रल एसी वेंट्स की पोजीशन को भी बदला गया है। यह नया सेटअप न केवल केबिन को एक मॉडर्न और अपमार्केट फील देगा, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाएगा।

    Mahindra Scoprio N Facelift Infotainment System

    10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    स्कॉर्पियो एन में अभी तक एक और बड़ी कमी फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का न होना थी, जबकि महिंद्रा की दूसरी जैसे  एसयूवी 7एक्सओ, थार रॉक्स और यहां तक कि एक्सयूवी 3एक्सओ में भी यह फीचर मिलता है। फेसलिफ्ट मॉडल में इस कमी को भी दूर किया जा रहा है। नई स्कॉर्पियो एन में 10.25-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जो ड्राइविंग से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी को एक क्रिस्प और कस्टमाइजेबल तरीके से दिखाएगा। यह फीचर खासतौर पर टॉप-स्पेक वेरिएंट्स में मिलने की उम्मीद है।

    Mahindra Scorpio N Facelift Digital Driver's Display

    नए 18-इंच अलॉय व्हील

    जहां तक एक्सटीरियर की बात है, 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में बहुत बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं है। इसका ओवरऑल डिजाइन और सिल्हूट मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। हालांकि, इसे एक फ्रेश लुक देने के लिए महिंद्रा इसमें नए डिजाइन वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स देगी। ये नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में ही उपलब्ध होंगे। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट है जो एसयूवी के साइड प्रोफाइल को एक नई पहचान देगा।

    Mahindra Scorpio N Facelift Alloy Wheel

    पैनोरमिक सनरूफ

    शायद इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अपडेट पैनोरमिक सनरूफ का शामिल होना है। भारतीय ग्राहकों के बीच पैनोरमिक सनरूफ की मांग लगातार बढ़ रही है और यह फीचर अब कई एसयूवी में एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन बन गया है। इस फीचर के जुड़ने से स्कॉर्पियो एन का केबिन ज्यादा हवादार और खुला-खुला महसूस होगा। सूत्रों के अनुसार, पैनोरमिक सनरूफ का फीचर सिर्फ टॉप-स्पेक जेड8एल वेरिएंट के लिए ही रिजर्व रखा जा सकता है, जबकि निचले वेरिएंट्स में पहले की तरह सिंगल-पेन सनरूफ ही मिलता रहेगा। यह एक ऐसा कदम है जो स्कॉर्पियो एन को टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस जैसे प्रतिद्वंद्वियों के और करीब लाएगा।

    Mahindra Scorpio N Facelift Panoramic Sunroof

    आगे टाइप-सी फास्ट चार्जिंग

    मौजूदा स्कॉर्पियो एन में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट सिर्फ दूसरी रो के पैसेंजर के लिए उपलब्ध है। महिंद्रा इस छोटी सी कमी को भी नए फेसलिफ्ट में दूर कर रही है। अपडेटेड मॉडल में आगे बैठने वाले यात्रियों के लिए 65वाट का फास्ट-चार्जिंग टाइप-सी पोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही वायरलेस फोन चार्जर का फीचर भी मिलेगा, जिससे स्मार्टफोन चार्ज करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

    Mahindra Scorpio N Facelift Type C Charge Port

    360-डिग्री कैमरा

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अपने बड़े साइज और दमदार प्रोपोर्शन के लिए जानी जाती है, जो इसे सड़क पर एक शानदार प्रेजेंस देती है। हालांकि, हमारे द्वारा किए गए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा के लॉन्ग-टर्म टेस्ट में यह बात सामने आई कि इसके बड़े साइज की वजह से इसे टाइट पार्किंग स्पेस या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए, फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन में 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम दिया जाएगा। यह फीचर पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी चलाने को बेहद आसान और सुरक्षित बना देगा। मौजूदा मॉडल में सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है।

    Mahindra Scorpio N Facelift 360-degree camera

    पावरट्रेन ऑप्शन

    मैकेनिकल तौर पर, 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा मॉडल वाले ही दमदार और भरोसेमंद इंजन ऑप्शंस मिलते रहेंगे। ग्राहकों को 2.0-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल होंगे, जबकि डीजल वेरिएंट में 4x4 सेटअप का विकल्प भी जारी रहेगा।

    इंजन

    2.2-लीटर एमहॉक डीजल

    2-लीटर एमस्टालिन टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    175 पीएस तक

    203 पीएस

    टॉर्क

    400 एनएम तक

    380 एनएम तक

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव, फोर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    Mahindra Scorpio N Engine

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    इन सभी नए फीचर्स के जुड़ने के बाद स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी होना तय है। उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल की शुरुआती कीमत लगभग 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। मौजूदा मॉडल की कीमत 13.49 लाख रुपये से 24.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। स्कॉर्पियो एन एक लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनी एसयूवी है, इसलिए इसका कोई सीधा प्रतिद्वंदी नहीं है। हालांकि, कीमत और साइज के मामले में इसका मुकाबला एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी और हुंडई अल्कजार जैसी मोनोकॉक एसयूवी से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पहले से ही एक बहुत मजबूत प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ फीचर की कमी इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने थोड़ा कमजोर बनाती थी। पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, बड़ा टचस्क्रीन और एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स के जुड़ने से यह एक बेहद कंप्लीट और आकर्षक पैकेज बन जाएगी। इन अपडेट्स के बाद, स्कॉर्पियो एन न केवल अपने सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करेगी, बल्कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के उन खरीदारों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी जो हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस या महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने पर विचार कर रहे हैं।

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