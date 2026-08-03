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    महिंद्रा ने विजन एक्स का डिजाइन पेटेंट कराया: इस नई एसयूवी कार में क्या होगा खास?

    यह महिंद्रा एसयूवी पारंपरिक स्टाइल वाली एक्सयूवी 3एक्सओ की तुलना में ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 03, 2026 19:29 ist
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    published onAug 03, 2026 19:29 IST
    last updated onAug 03, 2026 19:29 IST
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    Mahindra Vision X

    महिंद्रा ने अपनी आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी विजन एक्स का डिजाइन पेटेंट कराया है, जिससे यह पता चल गया है कि यह 2027 में लॉन्च होने पर कैसी दिखेगी। पिछले साल दिखाए गए कॉन्सेप्ट को पसंद करने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि इसका स्पोर्टी, कूपे जैसा डिजाइन बरकरार रखा गया है। यह एसयूवी, महिंद्रा के लाइनअप में एक्सयूवी 3एक्सओ से ऊपर पोजिशन की जाएगी। विजन एक्स कंपनी के नए एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बनी सबसे छोटी एसयूवी होगी और यह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पावरट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध होगी।

    पेटेंट से डिजाइन के बारे में क्या पता चला

    Mahindra Vision X

    पेटेंट में सामने आई तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रोडक्शन-रेडी मॉडल कॉन्सेप्ट से बहुत अलग नहीं होगा। इस डिजाइन को महिंद्रा के मुंबई स्थित इंडिया डिजाइन स्टूडियो और यूके के एडवांस्ड डिजाइन डिवीजन ने मिलकर तैयार किया है। इसका नतीजा एक ऐसी कार है जो अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से बिल्कुल अलग दिखती है। इसकी ढलान वाली रूफलाइन, उभरे हुए रियर फेंडर, और कूपे जैसा स्टांस इसे एक्सयूवी 3एक्सओ समेत ज्यादातर सब-4 मीटर एसयूवी से अलग करता है, जो आमतौर पर ज्यादा सीधी और पारंपरिक बॉक्सी डिजाइन वाली होती हैं।

    Mahindra Vision X

    इस तरह के डायनामिक डिजाइन को चार मीटर से कम लंबाई में फिट करना एक चुनौती है, लेकिन इसका प्लेटफॉर्म इसमें मदद करता है। एनयू_आईक्यू एक बॉर्न-इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है, जिसका मतलब है कि इसे शुरू से ही एक ईवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म ओवरऑल कम लंबाई के बावजूद व्हीलबेस को बढ़ाने की सुविधा देता है, जिससे पहियों को कोनों की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। इससे न केवल कार को एक सधा हुआ और प्लांटेड लुक मिलता है, बल्कि केबिन के अंदर स्पेस भी बेहतर होता है, जो कि बॉर्न-ईवी प्लेटफॉर्म्स की एक आम खासियत है। पेटेंट की तस्वीरों में एक क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट एंड भी दिखाई देता है, जो ईवी में आम है, और इसके साथ शार्प एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। यह अनोखा डिजाइन विजन एक्स को एक्सयूवी 3एक्सओ से स्पष्ट रूप से अलग करेगा और उन खरीदारों को आकर्षित करेगा जो एक छोटी एसयूवी में भी प्रीमियम और स्टाइलिश लुक चाहते हैं।

    इंटीरियर: महिंद्रा की प्रीमियम एसयूवी से प्रेरित

    महिंद्रा का लक्ष्य विजन एक्स के केबिन को इसकी कीमत से कहीं ज्यादा प्रीमियम महसूस कराना है। पेटेंट से मिली जानकारी के अनुसार, इसके इंटीरियर के कई एलिमेंट्स सीधे महिंद्रा की आने वाली प्रीमियम ईवी बीई.06 से लिए गए लगते हैं। इसमें एक बड़ा डुअल-स्क्रीन लेआउट है जो ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन दोनों को कवर करता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी बीई कॉन्सेप्ट्स जैसा ही है।

    Mahindra Vision X

    एक ऐसी कार के लिए यह एक बड़ा दावा है जिसकी कीमत 16 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है। अगर प्रोडक्शन मॉडल का डैशबोर्ड वाकई फ्लैगशिप ईवी जैसा होता है, तो यह साफ है कि महिंद्रा, विजन एक्स को सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर नहीं, बल्कि सेगमेंट में एक टेक-लीडर के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसी रणनीति के जरिए महिंद्रा, विजन एक्स की कीमत को टॉप-स्पेक, फुली-लोडेड एक्सयूवी 3एक्सओ से भी ऊपर सही ठहराने की योजना बना रही है।

    विजन एक्स क्यों मायने रखती है: एक्सयूवी 3एक्सओ के ऊपर का गैप भरेगी

    विजन एक्स का लॉन्च सिर्फ महिंद्रा के एसयूवी लाइनअप में एक और मॉडल जोड़ना नहीं है, बल्कि यह कंपनी की अपनी सब-4 मीटर रेंज में एक नया टियर बनाने की कोशिश है। एक्सयूवी 3एक्सओ उन ग्राहकों के लिए है जो एक आकर्षक कीमत पर ढेर सारे फीचर्स चाहते हैं, यानी एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट। वहीं, विजन एक्स उन खरीदारों को टारगेट करती है जो एक लंबी फीचर लिस्ट के बजाय डिजाइन, टेक्नोलॉजी और एक प्रीमियम अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। यह एक्सयूवी 3एक्सओ से एक कदम ऊपर का प्रीमियम ऑप्शन होगा।

    Mahindra Vision X

    16 लाख रुपये से कम की अनुमानित कीमत के साथ, यह उस सेगमेंट को टारगेट करती है जहां फिलहाल टॉप-एंड सब-4 मीटर एसयूवी और हुंडई क्रेटा या किआ सेल्टोस जैसी बड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी के लोअर वेरिएंट का मुकाबला है। इसका आईडिया सिंपल है: ग्राहकों को सब-4 मीटर कार के टैक्स बेनिफिट्स और शहर में चलाने में आसानी मिले, लेकिन डिजाइन और टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो आमतौर पर एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों में मिलती है। महिंद्रा का दांव इस बात पर है कि 2027 तक, खरीदार कार के साइज की उतनी परवाह नहीं करेंगे, जितनी इस बात की कि कार उन्हें कैसा महसूस कराती है और कितना प्रीमियम अनुभव देती है।

    पावरट्रेन और टाइमलाइन: पहले ईवी, फिर पेट्रोल

    महिंद्रा विजन एक्स के लिए इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों वर्जन की योजना है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्जन के पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने बीई और एक्सयूवी.ई मॉडल्स के लिए भी यही रणनीति अपनाई थी, जहां इलेक्ट्रिक वर्जन पेट्रोल से पहले आए थे। हालांकि, इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है।

    इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लेटफॉर्म है। नए एनयू_आईक्यू आर्किटेक्चर पर बनने वाला सबसे छोटा मॉडल होने के नाते, विजन एक्स को टैक्स बेनिफिट्स के लिए चार मीटर के अंदर रखा जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से नीचे रहने की उम्मीद है। यह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। एक ऐसी एसयूवी जो शुरू से ही इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों के लिए डिजाइन की गई है, वह 16 लाख रुपये से कम के बजट वाले खरीदारों के फैसले को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। आप किसे चुनेंगे - ईवी या आईसीई? हमें कमेंट्स में बताएं।

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    सोनू
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