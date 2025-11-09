पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2025 हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन हुई लॉन्च, टाटा सिएरा और महिंद्रा एक्सईवी 9एस का टीजर हुआ जारी और बहुत कुछ

पिछले सप्ताह एसयूवी कारों का बोलबाला रहा, जिसमें हुंडई के नए लॉन्च,टीजर, स्पेशल एडिशन और टाटा, महिंद्रा, होंडा और मारुति की उपलब्धियां शामिल रहीं

भारतीय बाजार में एसयूवी कारों की डिमांड अच्छी-खासी बनी हुई है और पिछले हफ्ते की कुछ खबरों में यह बात साफ तौर पर दिखाई देती है। बीते सप्ताह हुंडई ने न्यू जनरेशन एसयूवी लॉन्च की, जिसमें इस एसयूवी कार के स्टैंडर्ड और एन लाइन वर्जन दोनों शामिल हैं। जबकि, टाटा और महिंद्रा ने अपनी आने वाली एसयूवी कार सिएरा और एक्सईवी 9एस का टीजर जारी किया। पिछले हफ्ते मारुति और होंडा की कारों से जुड़े कई खास अपडेट भी देखने को मिले। बीते सप्ताह क्या कुछ खास रहा, पढ़िए टॉप कार न्यूज :

2025 हुंडई वेन्यू और हुंडई वेन्यू एन लाइन हुई लॉन्च

हुंडई ने सेकंड जनरेशन वेन्यू को भारत में 7.90 लाख रुपये शुरूआती प्राइस पर लॉन्च किया। 2025 वेन्यू एन लाइन स्टैंडर्ड सब-4 मीटर एसयूवी कार का स्पोर्टी वर्जन है, जिसकी शुरूआती कीमत 10.55 लाख रुपये रखी गई है। वेन्यू की डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं जिससे यह पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न लगती है। नया जनरेशन अपडेट मिलने से इस गाड़ी का लुक अब क्रेटा और अल्कजार एसयूवी जैसा लगता है। इसमें कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप विजेताओं को मिलेगी टाटा सिएरा

अपकमिंग टाटा सिएरा की ना केवल एक बार बल्कि इस हफ्ते तीन बार झलक सामने आई है। भारत में इसे 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। जारी हुए सभी टीजर में इस एसयूवी कार के प्रोडक्शन वर्जन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। वहीं, टाटा सिएरा ईवी को भी टेस्ट करते देखा गया है जिससे इसमें एक फीचर का मिलना कंफर्म हो गया है।

इस हफ्ते की शुरुआत भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा 52 सालों में पहली बार विश्व कप जीतने के हर्षोल्लास और गौरव के साथ हुई। इसी अवसर पर टाटा मोटर्स सभी स्टार खिलाड़ियों को 2025 टाटा सिएरा एसयूवी कार का पहला बैच देकर सम्मानित करेगी।

2025 महिंद्रा एक्सईवी 9एस का टीजर हुआ जारी

महिंद्रा की पॉपुलर एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द पेश किया जाने वाला है। इस गाड़ी को एक्सईवी 9एस नाम से उतारा जाएगा। यह भारत आने वाली पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी। पिछले हफ्ते इस गाड़ी से जुड़े कई सारे टीजर जारी किए गए थे जिसमें इसके एक्सटीरियर की झलक देखने को मिली थी, साथ ही इसमें दिए गए इंटीरियर एलिमेंट भी नजर आए थे। सामने आई तस्वीरों के जरिए इसमें मिलने वाले कुछ फीचर भी कंफर्म हो गए हैं। यदि आप इसके बारे में 27 नवंबर को लॉन्चिंग से पहले जानना चाहते हैं? तो ऊपर लिंक की गई स्टोरी पर क्लिक करें।

होंडा एलिवेट एडवेंचर एडिशन हुआ लॉन्च

होंडा ने एलिवेट एसयूवी का एडवेंचर एडिशन लॉन्च किया है। यह एडिशन इस कॉम्पेक्ट एसयूवी के टॉप वेरिएंट जेडएक्स पर बेस्ड है और इसमें कई डीलरशिप फिटेड यूनीक कॉस्मेटिक एलिमेंट दिए गए हैं। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन दिया गया है। ग्राहक एलिवेट एडवेंचर एडिशन को मोनोटोन और डुअल-टोन कलर शेड में चुन सकते हैं। इस स्पेशल एडिशन मॉडल की कीमत 61,000 रुपये ज्यादा है।

मारुति सुजुकी ने 3 करोड़ कार बेचने का रिकॉर्ड बनाया

मारुति का भारतीय मास मार्केट कार सेगमेंट में अच्छा-खासा दबदबा बना हुआ है। कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा है कि उसने भारत में 3 करोड़ यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है और हाल ही में 1 करोड़ कारों की बिक्री सिर्फ 6 साल के कारोबार में हुई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मारुति ऑल्टो का रहा है, इसके बाद नंबर दो पॉपुलर हैचबैक कारों का रहा है।

महिंद्रा ने बीई 6 और एक्सईवी 9ई की 30,000 से ज्यादा यूनिट बेची

महिंद्रा ने बीई 6 और एक्सईवी 9ई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की सेल्स में एक और उपलब्धि हासिल की है। कंपनी फिलहाल दोनों गाड़ियों के केवल टॉप वेरिएंट ही उपलब्ध करा रही है। मार्च 2025 में डिलीवरी शुरू होने के बाद से इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी ने भारतीय खरीदारों के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल की है। इस उपलब्धि के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट पढ़ें।

आपको इनसे से कौनसी स्टोरी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। ज्यादा अपडेट के लिए कारदेखो से जुड़े रहे।