ये हैं भारत में मारुति की टॉप 10 सीएनजी कार
संशोधित: दिसंबर 22, 2025 08:45 pm | सोनू
मारुति सुजुकी की सीएनजी कार भारत की पसंदीदा है
पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा होने के कारण अब प्राइवेट कार ऑनर्स के बीच सीएनजी गाड़ी काफी लोकप्रिय हो रही है। जिसे पहले केवल टैक्सी का एक ऑप्शन माना जाता था, वह अब परिवारों, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि एसयूवी खरीदने वालों के लिए भी एक प्रैक्टिकल विकल्प बन गई है। इस बदलाव में मारुति की सीएनजी कार का बड़ा योगदान है।
इन कारों को शुरू से ही सीएनजी से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि बाद में कन्वर्ट की गई है, जिससे परफॉर्मेंस और भरोसेमंद में स्थिरता बनी रहती है। जरूरी बात ये है कि मारुति कई सेगमेंट में सीएनजी के विकल्प देती है, जो अभी बहुत कम कंपनियां करती है।
कॉम्पैक्ट सिटी कार से लेकर पीपल मूवर्स और एसयूवी तक, यहां भारत में उपलब्ध टॉप 10 मारुति सीएनजी कार की लिस्ट है:
मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी
मारुति स्विफ्ट सीएनजी उन लोगों के लिए है जो कम रनिंग कॉस्ट वाली एक जानी-पहचानी और रोजाना इस्तेमाल होने वाली हैचबैक कार लेना चाहते हैं। जहां स्विफ्ट पेट्रोल को अक्सर इसके मजेदार नेचर के लिए चुना जाता है, वहीं सीएनजी वर्जन ज्यादा माइलेज को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। स्विफ्ट सीएनजी कार शहर में ज्यादा आरामदायक है। छोटे साइज की बदौलत इसे भीड़-भाड़ वाले एरिया में चलाना आसान है। इसकी परफॉर्मेंस पेट्रोल वर्जन की तुलना में ज्यादा आरामदायक है, लेकिन यह रोजाना आने-जाने के लिए काफी है।
स्विफ्ट सीएनजी उन लोगों के लिए सही है जो स्विफ्ट जैसा डिजाइन और साइज पसंद करते हैं लेकिन समय के साथ फ्यूल खर्चों पर बचत करना चाहते हैं। यह लंबी हाईवे ट्रिप के बजाए रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छी है।
मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी
सेलेरियो सीएनजी मारुति के सीएनजी पोर्टफोलियो में सबसे सीधी-सादी और काम की कारों में से एक है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी प्राथमिकता रनिंग कॉस्ट को कम से कम रखने की है। यह हल्की है और इसका मतलब है कि सीएनजी मॉडल भी बेहतर माइलेज देता है, खासकर शहर में।
इसे चलाना आसान है, मेंटेन करना आसान है, और फ्यूल का खर्च भी कंट्रोल में रहता है। जो लोग लाइफस्टाइल के बजाय रोजाना इस्तेमाल होने वाले टूल के तौर पर देखते हैं उनके लिए सेलेरियो सीएनजी एक अच्छा ऑप्शन है।
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सीएनजी
फ्रॉन्क्स सीएनजी, सीएनजी कार को ज्यादा मॉडर्न दिखने वाले क्रॉसओवर फॉर्मेट में लाती है। यह उन लोगों को पसंद आएगी जो रेगुलर हैचबैक से ज्यादा स्टाइलिश गाड़ी चाहते हैं, साथ ही कम रनिंग कॉस्ट को भी प्राथमिकता देते हैं।
अपने थोड़े ऊंचे स्टांस और कॉम्पैक्ट साइज के साथ फ्रॉन्क्स सीएनजी शहर में चलाने के लिए अच्छी है। यह छोटी हैचबैक कार की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट ड्राइविंग फील देती है, जिससे कई ग्राहक आकर्षित हो सकते हैं। यह रोजाना के पारिवारिक कामों के लिए काफी आरामदायक है और इसकी मासिक रनिंग कॉस्ट भी किफायती है। जो लोग ऐसी सीएनजी कार चाहते हैं जो मॉडर्न भी दिखे, उनके लिए फ्रॉन्क्स एक अच्छी चॉइस है।
मारुति सुजुकी वैगन आर सीएनजी
वैगन आर सीएनजी भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सीएनजी गाड़ी में से एक है। वैगनआर का भरोसेमंद नेचर उन लोगों को पसंद आता है जो नई चीजों के बजाय कंसिस्टेंसी को ज्यादा अहमियत देते हैं। रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए वैगन आर सीएनजी आरामदायक है। यह शहर की ड्राइविंग को आराम से हैंडल कर लेती है और फ्यूल खर्च भी कम है। हालांकि यह स्टाइल या परफॉर्मेंस चाहने वाले लोगों को पसंद न आए, लेकिन यह ठीक वैसी है जैसी अधिकांश सीएनजी ग्राहक उम्मीद करते हैं।
हाल ही में मारुति ने वैगन आर पर अपना नया इनोवेशन आजमाया है, जिसमें उसने आगे बैठे को-पैसेंजर के लिए स्विवल सीटें लगाई है, जो खासकर बुजुर्गो और जरूरत वाले लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगी।
मारुति सुजुकी ईको सीएनजी
मारुति ईको सीएनजी मारुति की लाइनअप में एक बहुत खास रोल निभाती है। इसे स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी के लिए तैयार किया गया है, जिसमें अच्छा खासा माइलेज भी मिले। इसका ज्यादा इस्तेमाल कमर्शियल कामों में होता है, ईको सीएनजी को बड़े परिवार भी चुनते हैं जिन्हें ज्यादा महंगी गाड़ी के बिना ज्यादा सीटिंग क्षमता चाहिए। सीएनजी मॉडल ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने में मदद करता है, जो हाईवे ड्राइव वालों के लिए ज्यादा जरूरी है।
ड्राइविंग कंफर्ट और रिफाइनमेंट यहां मुख्य फोकस नहीं है। इसके बजाय, ईको सीएनजी की प्राथमिकता यूटिलिटी और किफायती है। जो लोग कम रनिंग कॉस्ट के साथ ज्यादा स्पेस चाहते हैं, उनके लिए यह सही विकल्प है।
मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 सीएनजी
ऑल्टो के10 सीएनजी मारुति की सबसे सस्ती सीएनजी कार है। यह उन लोगों के लिए है जो कम कीमत पर सीएनजी कार खरीदना चाहते हैं। इसका छोटा साइज और कम वजन फ्यूल खपत कम करने में मदद करता है, जिससे यह रोजाना की छोटी दूरी की यात्रा के लिए एकदम सही है। इसे शहर में चलाने वाली कार के तौर पर देखा जा सकता है, जो छोटे-मोटे काम, ऑफिस जाने और लोकल सफर के लिए सही है।
हालांकि इसमें स्पेस और फीचर के मामले में कुछ समझौता करना पड़ता है, लेकिन यह सस्ती कार और कम रनिंग कॉस्ट चाहने वालों के लिए सही है।
मारुति सुजुकी अर्टिगा सीएनजी
अर्टिगा सीएनजी एमपीवी सेगमेंट में सीएनजी कार वाले फायदे देती है, जहां ज्यादा पैसेंजर लोड और अक्सर इस्तेमाल की वजह से फ्यूल पर अच्छी बचत हो जाती है। इस लिस्ट की ज्यादातर कार से बड़ी होने के बावजूद अर्टिगा सीएनजी फॉर्म में काफी किफायती है। इसका इस्तेमाल अक्सर ऐसे परिवार करते हैं जो रेगुलर यात्रा करते हैं, साथ ही फ्लीट ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं।
अर्टिगा सीएनजी गाड़ी को एक जैसी स्पीड पर चलाना आसान है। इसे आक्रामक ड्राइविंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह परिवार के रोजाना के कामों को बिना किसी परेशानी के करने में सक्षम है। जो लोग एक ही पैकेज में ज्यादा स्पेस और कम फ्यूल बिल चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प है।
मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी
ब्रेजा सीएनजी भारत की उन कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में से एक है जिनमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी विकल्प मिलता है। यह उन लोगों के लिए है जो बिना फ्यूल खर्च बढ़ाए एसयूवी स्टाइल चाहते हैं। अतिरिक्त ग्राउंड क्लीयरेंस, ऊंचा स्टांस और बड़ा फील ये सभी काम की चीजें हैं।
जो लोग छोटी कार से अपग्रेड कर रहे हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो ज्यादा दमदार लगे साथ ही रनिंग कॉस्ट भी कम हो, ऐसे लोगों के लिए यह अच्छा विकल्प है। सीएनजी एसयूवी कार में ब्रेजा सबसे आसानी से मिलने वाले विकल्प में से एक है।
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो सीएनजी
एस-प्रेसो सीएनजी उन लोगों के लिए है जो थोड़े अलग डिजाइन अप्रोच के साथ एक छोटी और सस्ती सीएनजी कार लेना चाहते हैं। यह कार सिंगल यूजर, छोटे परिवार और दूसरी कार खरीदने वालों के लिए सही है। यह अक्सर हाईवे ड्राइव करने वालों के लिए शायद सही नहीं है, लेकिन शहर में ड्राइविंग के लिए यह अपना काम अच्छे से करती है।
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी मारुति के सीएनजी लाइनअप में हाल ही में शामिल हुई कारों में से एक है। ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन के विपरीत, सीएनजी वेरिएंट को उन लोगों के लिए एक किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया गया है जो अभी भी बड़ा साइज और एसयूवी रोड़ प्रजेंस चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो महीने में ज्यादा किलोमीटर ड्राइविंग करते हैं और हाइब्रिड के बजाय सीएनजी पसंद करते हैं।
ग्रैंड विटारा सीएनजी आरामदायक ड्राइविंग और रोजाना इस्तेमाल के लिए अच्छी है। इसमें फैमिली के लिए अच्छा स्पेस मिलता है, साथ ही पारंपरिक पेट्रोल एसयूवी की तुलना में फ्यूल का खर्चा भी कम है। इसकी परफॉर्मेंस को माइलेज को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है।
जो लोग सीएनजी रनिंग कॉस्ट के साथ बड़ी मारुति एसयूवी कार लेना चाहते हैं, ग्रैंड विटारा सीएनजी उनके लिए सही है। अगर आप सनरूफ वाली मारुति कार लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह लिस्ट जरूर देखनी चाहिए।
बोनस: मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीएनजी
मारुति विक्टोरिस कंपनी के एरीना लाइनअप की नई फ्लैगशिप कार है और हाल ही में इसने इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 का खिताब जीता है। इसे फैमिली फोकस कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर पोजिशन किया गया है जिसमें कई पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी विकल्प शामिल है। यह उन लोगों के लिए है जो ग्रैंड विटारा का ज्यादा फीचर रिच और प्रैक्टिकल विकल्प चाहते हैं, साथ ही मारुति एरीना डीलरशिप के बड़े नेटवर्क का फायदा लेना चाहते हैं।
विक्टोरिस अपने यूजेबल बूट स्पेस के लिए भी जानी जाती है। इसमें अंडरबॉडी टैंक है जिससे यह लंबे सफर और रोजाना के पारिवारिक इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक है।