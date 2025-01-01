ये हैं भारत की टॉप 10 पेट्रोल एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

जो लोग स्मूद और रिफाइंड ड्राइव अनुभव चाहते हैं, उनके लिए लिस्ट में अलग-अलग प्राइस रेंज के मॉडल हैं

जो लोग कम सफर करते हैं, स्मूद व आरामदायक ड्राइव अनुभव चाहते हैं, और रोजाना के सफर में कुछ पावर चाहते हैं, उनके लिए पेट्रोल या टर्बो-पेट्रोल एसयूवी कार सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि भारत के कार बाजार में एसयूवी की संख्या बहुत ज्यादा है।

अगर आप एक पेट्रोल कार खरीदने की सोच रहे हैं और आप अभी तक यह तय नहीं कर पाएं हैं कि कौनसी कार लेनी चाहिए, तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। यहां हमने भारत में उपलब्ध टॉप 10 पेट्रोल/टर्बो-पट्रोल एसयूवी कार की लिस्ट बनाई है, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से एकदम सही एसयूवी कार चुन सकते हैं।

टाटा पंच

कीमत: 5.5 लाख रुपये से 9.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती पेट्रोल एसयूवी पिछले साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। टाटा पंच को एक छोटी एसयूवी कार के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें एक पारंपरिक हैचबैक कार जितना स्पेस है। इसमें चार लोग आराम से बैठ सकते हैं और पंच में अच्छे फीचर, कंफर्टेबल राइड, और टाटा की सेफ्टी का भरोसा मिलता है। हालांकि इस माइक्रो एसयूवी कार के एक फेसलिफ्ट वर्जन पर काम चल रहा है और इसे अगले साल कभी भी ज्यादा फीचर और अपडेट डिजाइन के साथ पेश किया जा सकता है।

टाटा पंच कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 88 पीएस की पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। हालांकि इसमें प्रोपर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का अभाव है।

निसान मैग्नाइट/रेनो काइगर

कीमत (मैग्नाइट): 5.62 लाख रुपये से 10.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

कीमत (काइगर): 5.76 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

अगर आप कम बजट में एक बड़ी पेट्रोल एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो फिर मैग्नाइट या काइगर पर विचार कर सकते हैं। इन दोनों सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार में छोटी हैचबैक कार वाले बजट में अच्छा स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी मिलती है। दोनों में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं और पारंपरिक एसयूवी कार वाला डिजाइन है, हालांकि मुकाबले में मौजूद महंगी कार जितने अच्छे फीचर नहीं हैं, फिर भी इनमें कोई बड़ी कमी नहीं है।

निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर दोनों में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (72 पीएस और 96 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स, और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (100 पीएस और 160 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

हुंडई एक्सटर

कीमत: 5.68 लाख रुपये से 9.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

टाटा पंच की एकमात्र प्रतिद्वंदी और इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025 की विजेता हुंडई एक्सटर भी इस लिस्ट में शामिल है। इस माइक्रो एसयूवी कार का लुक ज्यादा बॉक्सी और रग्ड है, साथ ही इसके डिजाइन एलिमेंट्स इसे सबसे अलग बनाते हैं। इसमें चार लोगों के लिए अच्छी जगह भी है और इसमें वे सभी फीचर हैं जो आपको इस कीमत में मिल सकते हैं।

एक्सटर कार में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 83 पीएस की पावर और 114 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, और पंच की तरह इसमें भी 5-स्पीड मैनुअल व 5-स्पीड एएमटी का विकल्प दिया गया है।

मारुति फ्रॉन्क्स/टोयोटा टाइजर

कीमत (फ्रॉन्क्स): 6.58 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

कीमत (टाइजर): 7.21 लाख रुपये से 12.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

सबकॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई कारें हैं, लेकिन मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर दो ऐसी कार है जो अपने क्रॉसओवर डिजाइन के चलते सबसे अलग हैं। असल में ये दोनों एक ही कार है, मारुति बलेनो पर बनी फ्रॉन्क्स और टाइजर दोनों में रोजाना इस्तेमाल वाले फीचर, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी, चार लोगों के लिए अच्छा स्पेस और अच्छा माइलेज है।

दोनों में एक समान: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (90 पीएस और 113 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी, और पावरफुल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (100 पीएस और 148 एनएम) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

कीमत: 7.28 लाख रुपये से 14.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा डीजल एसयूवी कार बनाने के लिए जानी जाती है, जिसके पोर्टफोलियो में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी अच्छी पेट्रोल एसयूवी कार भी है। यह पेट्रोल कार ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि इसमें सेगमेंट फर्स्ट फीचर, पांच लोगों के लिए अच्छा स्पेस, अच्छे सेफ्टी फीचर और दो पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प है।

इसमें 1.2-लीटर एमपीएफआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 111.5 पीएस की पावर और 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप 1.2-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन ले सकते हैं, जो 130 पीएस की पावर और 230 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

किआ सोनेट/हुंडई वेन्यू

कीमत (सोनेट): 7.30 लाख रुपये से 13.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

कीमत (वेन्यू): 7.90 लाख रुपये से 14.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट दोनों में एक समान इंजन दिए गए हैं। सोनेट कार अपने शानदार डिजाइन, स्पोर्टी केबिन, और मॉडर्न फीचर के चलते युवा ग्राहकों की पसंदीदा कार रही है। वहीं नया जनरेशन अपडेट मिलने के बाद वेन्यू गाड़ी ने डिजाइन, प्रीमियमनेस और टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़त बना ली है।

इन दोनों एसयूवी कार में दो पेट्रोल इंजन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (83 पीएस और 115 एनएम) के साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 पीएस और 172 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। सोनेट में इस इंजन के साथ स्टैंडर्ड 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की जगह आईएमटी ट्रांसमिशन दिया गया है।

टाटा नेक्सन

कीमत: 7.32 लाख रुपये से 13.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

इस लिस्ट में टाटा की दूसरी कार टाटा नेक्सन है, जिसे सिंपल एक्सटीरियर और केबिन डिजाइन, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, चार पैसेंजर के लिए अच्छे स्पेस, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी, और फीचर से भरपूर एक्सटीरियर के लिए जाना जाता है।

इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 पीएस की पावर और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इस लिस्ट की अधिकतर कार में जहां एक या दो ट्रांसमिशन विकल्प दिए गए हैं, वहीं नेक्सन पेट्रोल कार में चार गियरबॉक्स: 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एएमटी और 7-स्पीड डीसीटी का विकल्प दिया गया है। इसमें कोई नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

स्कोडा कायलाक

कीमत: 7.55 लाख रुपये से 12.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

स्कोडा कायलाक मजेदार ड्राइविंग परफॉर्मेस और शानदार हैंडलिंग के साथ आती है, साथ ही इसमें अच्छे फीचर, स्पोर्टी डिजाइन, प्रीमियम केबिन, चार लोगों के लिए जगह और अच्छे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

कायलाक में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 पीएस की पावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

सिट्रोएन बसॉल्ट

कीमत: 7.95 लाख रुपये से 13.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

सिट्रोएन बसॉल्ट इस लिस्ट में एकमात्र कूपे-एसयूवी है। अपडेट के बाद अब यह बेहतर केबिन डिजाइन, ज्यादा अच्छे मेटैरियल और अप-टू-डेट फीचर के साथ ज्यादा प्रीमियम हो गई है। इस एसयूवी कार में पांच लोगों के लिए अच्छा स्पेस है और यह मुकाबले में मौजूद कारों से काफी सस्ती है।

आप सिट्रोएन बसॉल्ट कार को दो पेट्रोल इंजन: 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82 पीएस और 115 एनएम) और 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड (110 पीएस और 205 एनएम) में खरीद सकते हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, वहीं टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

टाटा सिएरा

कीमत: 11.49 लाख रुपये से शुरू (एक्स-शोरूम)

इस लिस्ट का आखिरी मॉडल टाटा सिएरा है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नया मॉडल है। ओरिजनल सिएरा नेमप्लेट की भारत में मॉडर्न और फीचर रिच अवतार में वापसी हुई है, और टाटा ने प्रीमियमनेस, स्पेस और फीचर के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सिएरा कार में दो पेट्रोल इंजन: 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (108 पीएस और 145 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी, और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (160 पीएस और 225 एनएम) के साथ केवल 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

बोनस

हमारी टॉप 10 पेट्रोल कार की लिस्ट पूरी हो गई है, लेकिन कुछ अन्य कारों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इन्हें जल्द अपडेट मिलने वाला है।

महिंद्रा एक्सयूवी700

वर्तमान कीमत: 13.66 लाख रुपये से 22.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा एक्सयूवी700 को 2021 में लॉन्च किया गया था और ये शुरूआत से ही एक लोकप्रिय विकल्प है, अगले साल की शुरुआत में इसका फेसलिफ्ट मॉडल उतारा जा सकता है। अपडेट वर्जन में शानदार डिजाइन एलिमेंट्स के साथ नया लुक मिलेगा, और उम्मीद है कि इसमें फीचर और प्रीमियमनेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि फेसलिफ्ट मॉडल का नाम बदलकर एक्सयूवी 7एक्सओ रखा जा सकता है।

वर्तमान में इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो फेसलिफ्ट वर्जन में भी मिल सकता है। यह इंजन 200 पीएस की पावर और 360 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है। हालांकि ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप केवल डीजल इंजन के साथ उपलब्ध है।

स्कोडा कुशाक/फॉक्सवैगन टाइगन

वर्तमान कीमत (कुशाक): 10.16 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

वर्तमान कीमत (टाइगन): 11.39 लाख रुपये से 19.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

एसयूवी कार के शौकीन लोग मजेदार ड्राइवर अनुभव के लिए स्कोडा कुशाक या फॉक्सवैगन टाइगन चुनते हैं। जनवरी 2026 में स्कोडा कुशाक को फेसलिफ्ट अपडेट मिलेगा, और फॉक्सवैगन टाइगन को भी जल्द अपडेट किया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों मॉडल में बेहतर फीचर, ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, और ज्यादा प्रीमियम केबिन मिलेगा।

इनके इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं हैं। दोनों में मौजूदा मॉडल की तरह 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (150 पीएस और 250 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प, और 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (115 पीएस और 178 एनएम) के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलना जारी रह सकता है।

तो ये है हमारी पसंदीदा भारत में उपलब्ध सबसे अच्छी पेट्रोल कार की लिस्ट। अगर आपकी नजरों में कोई ऐसी कार है जिसे इस लिस्ट में शामिल करना चाहिए था, तो हमें नीचे कमेंट में बताएं।