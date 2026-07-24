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    किआ सिरोस ईवी vs टाटा नेक्सन ईवी : कौनसी एसयूवी कार देती है बेहतर वैल्यू?

    नेक्सन ईवी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, जबकि सिरोस ईवी एक स्पेशियस, प्रीमियम और फीचर लोडेड पैकेज है जिसे टक्कर देना मुश्किल है

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    Published On जुलाई 24, 2026 11:34 ist
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    published onJul 24, 2026 11:34 IST
    last updated onJul 24, 2026 11:34 IST
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    Kia Syros EV vs Tata Nexon EV

    अगर आप कोई वैल्यू-फॉर मनी, फीचर लोडेड सब-कॉम्पेक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की तलाश में है तो यह खबर आपके काफी काम की है। किआ सिरोस ईवी भारत में लॉन्च हो चुकी है जो कि अपने आईसीई मॉडल से काफी हद तक मिलती जुलती है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को किआ के लाइनअप में प्रीमियम कैरेंस क्लाविस ईवी के नीचे पोजिशन किया गया है। 

    इसका कड़ा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी से है, जो कि अपने सेगमेंट की ऑल राउंडर एसयूवी कार है। पिछले कुछ सालों में अपनी ओवरऑल पैकेजिंग की वजह से नेक्सन ईवी ने काफी लोकप्रियता हासिल की है।

    यदि आप भी इसे लेकर कंफ्यूज है कि इनमें से कौनसी कार को चुना जाए तो यहां किआ सिरोस ईवी और टाटा नेक्सन ईवी के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :-

    कीमत

    मॉडल 

    किआ सिरोस ईवी 

    टाटा नेक्सन ईवी 

    कीमत  

    13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये

    12.49 लाख रुपये से 17.69 लाख रुपये 

    कीमत के मोर्चे पर किआ सिरोस ईवी टाटा नेक्सन ईवी से ज्यादा महंगी कार है। नेक्सन ईवी का बेस वेरिएंट किआ सिरोस ईवी 1 लाख सस्ता है, जबकि इनके टॉप वेरिएंट के बीच अंतर करीब 2.31 लाख रुपये का है। किआ सिरोस ईवी बैटरी-ऐज-ए-सर्विस सब्सक्रिप्शन के साथ भी उपलब्ध है। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत, ग्राहक बिना बैटरी के कार खरीद सकते हैं, जिससे सिरोस ईवी की शुरुआती कीमत घटकर 7.99 लाख रुपये तक हो जाती है। यह उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है जो कम शुरुआती कीमत पर एक प्रीमियम ईवी खरीदना चाहते हैं।

    डाइमेंशन

    पैरामीटर 

    किआ सिरोस ईवी 

    टाटा नेक्सन ईवी 

    अंतर

    लंबाई 

    3995 मिलीमीटर 

    3995 मिलीमीटर 

    0 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1805 मिलीमीटर 

    1802 मिलीमीटर 

    +3मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1670 मिलीमीटर 

    1625 मिलीमीटर 

    +45मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2550 मिलीमीटर 

    2498 मिलीमीटर 

    +52मिलीमीटर 

    बूट स्पेस 

    465 लीटर

    350 लीटर

    +115 लीटर

    Kia Syros EV

    इन दोनों एसयूवी कारों की लंबाई 3995 मिलीमीटर है, जो कि बराबर है। लेकिन, बाकी सभी डाइमेंशन में किआ सिरोस ईवी नेक्सन ईवी से आगे है। नेक्सन ईवी के मुकाबले सिरोस ईवी ज्यादा चौड़ी और ऊंची कार है, और इसके व्हीलबेस का साइज भी ज्यादा है। बड़े साइज का सीधा फायदा केबिन स्पेस को लेकर मिलता है। बूट स्पेस के मामले में भी सिरोस ईवी एक बड़ा एडवांटेज रखती है। इसमें 465 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि नेक्सन ईवी का लगेज स्पेस 350 लीटर है। सिरोस ईवी में मिलने वाला यह 115 लीटर का अतिरिक्त स्पेस उन परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है जो अक्सर लंबे सफर पर जाते हैं और जिन्हें ज्यादा सामान रखने की जगह चाहिए होती है।

    Tata Nexon EV

    कलर ऑप्शन 

    किआ सिरोस ईवी 

    टाटा नेक्सन ईवी  

    आइवरी सिल्वर मैट  

    प्योर ग्रे 

    फ्रॉस्ट ब्लू 

    प्रिस्टाइन व्हाइट 

    ग्रेविटी ग्रे 

    एम्पावर्ड ऑक्साइड 

    प्यूटर ऑलिव 

    ओशियन ब्लू 

    मैग्मा रेड 

    डेटोना ग्रे 

    आइवरी सिल्वर ग्लॉस 

    ब्लैक के साथ डार्क और रेड डार्क एडिशन 

    ऑरोरा ब्लैक पर्ल 

    -

    ग्लेशियर व्हाइट पर्ल 

    -

    एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट 

    -

    कलर के मामले में किआ सिरोस ईवी ग्राहकों को ज्यादा वैरायटी देती है। इसमें आइवरी सिल्वर मैट और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट जैसे मैट फिनिश शेड समेत कुल 9 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देते हैं। सिरोस ईवी में एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर केवल टॉप एक्स-लाइन वेरिएंट में ही दिया गया है। जबकि, टाटा नेक्सन ईवी में 6 कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसका पॉपुलर डार्क एडिशन भी शामिल है, जो एक खास ऑडियंस को आकर्षित करता है। डार्क एडिशन में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर लेआउट मिलता है, जबकि रेड डार्क एडिशन में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ कुछ रेड एलिमेंट्स मिलते हैं। 

    जहां टाटा नेक्सन ईवी अपने ओशियन ब्लू और एम्पावर्ड ऑक्साइड जैसे यूनीक कलर ऑप्शन के साथ सबसे अलग दिखती है, वहीं किआ सिरोस ईवी अपने मैट फिनिश शेड के जरिए प्रीमियम अहसास देती है।

    ड्राइवट्रेन 

     

    किआ सिरोस ईवी 

    टाटा नेक्सन ईवी 

    बैटरी 

    42 केडब्लूएच

    51.4 केडब्लूएच

    30 केडब्लूएच 

    45 केडब्लूएच 

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या  

    1

    1

    1

    1

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2) 

    443 किलोमीटर

    526 किलोमीटर

    275 किलोमीटर

    489 किलोमीटर

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

    पावर

    135 पीएस 

    171 पीएस

    129 पीएस

    144 पीएस

    टॉर्क 

    255 एनएम

    255 एनएम

    215 एनएम

    215 एनएम

    किआ सिरोस ईवी के परफॉरमेंस और रेंज आंकड़े काफी मजबूत दिखाई देते हैं। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन : 42केडब्लूएच और एक बड़ा 51.4केडब्लूएच दिए गए हैं। इसके 42केडब्ल्यूएच वर्जन की सर्टिफाइड रेंज 443 किलोमीटर है, जबकि 51.4केडब्ल्यूएच वेरिएंट 526 किलोमीटर की एआरएआई-सर्टिफाइड रेंज देता है। वहीं, टाटा नेक्सन ईवी में 30केडब्लूएच (275किलोमीटर रेंज) और 45केडब्लूएच (489किलोमीटर रेंज) बैटरी पैक मिलते हैं। पावर आउटपुट के मामले में भी सिरोस ईवी आगे है। जहां सिरोस ईवी में लगी मोटर 135 पीएस और 171 पीएस की पावर जनरेट करती है, वहीं नेक्सन ईवी की मोटर 129 पीएस और 144 पीएस की पावर देती है। हालांकि, इनका टॉर्क आउटपुट लगभग एक जैसा है। इन दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट-व्हील ड्राइव (एफडब्लूडी) ड्राइवट्रेन मिलती है। इन आंकड़ों से साफ स्पष्ट है कि सिरोस ईवी ना केवल लंबी दूरी का सफर तय के लिए बेहतर है, बल्कि यह गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको बेहतरीन एक्सपीरिएंस देगी। 

    फीचर 

    फीचर 

    किआ सिरोस ईवी

    टाटा नेक्सन 

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स 

    एलईडी फॉगलैंप्स

    एलईडी टेललैम्प्स

    व्हील्स 

    17-इंच एरो अलॉय व्हील्स 

    16-इंच अलॉय व्हील्स 

    रूफ रेल्स 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    ✅(64 कलर)

    इंफोटेनमेंट सेटअप 

    12.3-इंच टचस्क्रीन  

    12.3-इंच टचस्क्रीन 

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो  

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    12.3-इंच फुल डिजिटल 

    10.25-इंच फुल डिजिटल

    वायरलेस फोन चार्जर 

    साउंड सिस्टम 

    8-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम  

    9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम 

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम 

    क्रूज कंट्रोल 

    ✅(अडेप्टिव)

    ✅(अडेप्टिव)

    ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल 

     ✅

     ✅

    कीलेस एंट्री 

     ✅

    डिजिटल की 

    वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें 

    ✅(आगे और पीछे) 

    ✅(आगे) 

    पावर्ड सीटें 

    ✅(केवल 4-वे पावर्ड ड्राइवर)

    पैनोरमिक सनरूफ 

     ✅

     ✅

    फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

     ✅

    पैडल शिफ्टर 

     ✅

    मल्टी-ड्राइव मोड 

     ✅

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी 

     ✅

    वी2एल (व्हीकल-2-लोड)  

    वी2एल (व्हीकल-2-व्हीकल)

    एयरबैग्स 

    6 एयरबैग्स 

    6 एयरबैग्स 

    360-डिग्री कैमरा 

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर 

    रियर डिफॉगर

    रियर वाइपर और वॉशर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) 

    एडीएएस

    ✅(लेवल 2)

     ✅(लेवल 2)

    Kia Syros EV vs Kia Syros ICE

    Nexon EV

    फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इन दोनों ही कारों में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वी2एल (व्हीकल-2-लोड) दी गई है। सिरोस ईवी में राइडिंग के लिए 17-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स व्हील्स लगे हुए हैं, जबकि नेक्सन ईवी कार में 16-इंच के व्हील्स फिट किए हुए हैं। नेक्सन ईवी (10.25-इंच यूनिट) के मुकाबले किआ सिरोस ईवी में बड़ा 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। दूसरी तरफ, नेक्सन ईवी में भी कुछ खास फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि इसमें 9-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है जो कि सिरोस ईवी में मिलने वाले 8-स्पीकर हार्मन कार्डन सिस्टम से बड़ा है। इसमें व्हीकल-2-व्हीकल टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो कि सिरोस ईवी में नहीं मिलती है। इन दोनों ही गाड़ियों को भारत एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। 

    Kia Syros EV Front and Rear Seats

    कारदेखो का क्या है कहना :

    किआ सिरोस ईवी और टाटा नेक्सन ईवी दोनों ही कारें सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। इन दोनों एसयूवी कार में प्रीमियम इंफोटेनमेंट पैकेज, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर मिलते हैं। टाटा नेक्सन ईवी उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनका बजट सीमित है और जिनकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर और कभी-कभी हाइवे पर होती है। यह एक भरोसेमंद और वैल्यू-फॉर-मनी कार है। हालांकि, किआ सिरोस ईवी एक ज्यादा कम्प्लीट पैकेज के रूप में उभरती है। इसमें स्पेशियस केबिन और बड़ी बूट स्पेस मिलती है और यह गाड़ी लंबी रेंज और बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देती है। वेन्टीलेटेड फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट, बड़े अलॉय व्हील्स, पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसे आराम के मामले में भी एक कदम आगे रखते हैं। जो लोग अक्सर परिवार के साथ लंबा सफर तय करते हैं या एक ज्यादा प्रीमियम और फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस चाहते हैं, उनके लिए सिरोस ईवी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, भले ही इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। 

    मुकाबला

    इनका मुकाबला किआ सिरोस आईसीई, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, विनफास्ट वीएफ6 और एमजी विंडसर ईवी से है।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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