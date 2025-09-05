सभी
    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स भारत में हुई लॉन्च, कीमत 12.90 लाख रुपये

    प्रकाशित: सितंबर 05, 2025 01:59 pm । स्तुति

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स रेगुलर मॉडल के मिड और टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें डुअल-टोन इंटीरियर थीम और कई सारे नए फीचर दिए गए हैं

    Citroen Basalt X Launched In India At Rs 12.90 Lakh, Includes New GST Rates; Gets A New Dual-tone Interior Theme And New Features

    • एक्सटीरियर पर इसमें पहले की तरह ऑल-एलईडी लाइट और डुअल-टोन 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    • इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ब्लैक और टैन कलर इंटीरियर थीम दी गई है, जबकि मिड-वेरिएंट में ग्रे और व्हाइट कलर थीम दी गई है। 

    • इसमें कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं।

    • बसॉल्ट एक्स कार में रेगुलर मॉडल की तरह 10.2-इंच टचस्क्रीन और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है। 

    • इसमें रेगुलर बसॉल्ट वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    सिट्रोएन ने बसॉल्ट एक्स एसयूवी-कूपे को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 12.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) से शुरू होती है। यह स्पेशल एडिशन मॉडल इसके मिड और टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है। इसकी एक्सटीरियर डिजाइन रेगुलर मॉडल के जैसी है, लेकिन इसके केबिन में डुअल-टोन कलर थीम के साथ कुछ नए फीचर दिए गए हैं जिनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। यहां देखें सिट्रोएन बसॉल्ट के इस स्पेशल मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास :-

    क्या है नया?

    सिट्रोएन बसॉल्ट की एक्सटीरियर डिजाइन रेगुलर मॉडल के जैसी है। इसमें वी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट और रैपअराउंड एलईडी टेललाइट दी गई हैं। फर्क केवल इतना है कि बसॉल्ट एक्स गाड़ी में ग्रिल पर लाइटिंग स्ट्रिप और टेलगेट पर मॉडल स्पेसिफिक बैजिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसकी डिजाइन रेगुलर मॉडल के जैसी है। इस एसयूवी कूपे कार के निचले हिस्से पर चौड़ी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। 

    इस गाड़ी के केबिन में ब्लैक और टैन कलर थीम दी गई है जो रेगुलर मॉडल (ऑल-व्हाइट) के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लग रही है। इसमें ट्विन कपहोल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जो कि इस एसयूवी-कूपे कार में मिलने वाला नया फीचर होगा। 

    सिट्रोएन ने बसॉल्ट कार के इंटीरियर को ज्यादा मॉडर्न लुक देने के लिए इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए हैं।

    क्या पहले जैसा है?

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कार में रेगुलर मॉडल की तरह 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर सीट पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट दिया गया है। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी भी दिया गया है, लेकिन इसमें रेगुलर बसॉल्ट की तरह कोई सनरूफ नहीं दिया गया है। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    सिट्रोएन बसॉल्ट एसयूवी-कूपे में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 

    पावर 

    82 पीएस

    110 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क 

    115 एनएम

    190 एनएम

    205 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एटी

    *एटी = टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन  

    मुकाबला 

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स कार का मुकाबला टाटा कर्व से है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और अपकमिंग मारुति विक्टोरिस जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश ऑप्शन है। 

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स भारत में हुई लॉन्च, कीमत 12.90 लाख रुपये
