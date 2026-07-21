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    2026 किआ सिरोस ईवी के लिए करें इंतजार या चुनें मुकाबले में मौजूद दूसरी इलेक्ट्रिक कार? जानिए यहां

    किआ ईवी मुकाबले में मौजूद कारों को कड़ी टक्कर देती है, क्योंकि इसमें फीचर से भरपूर केबिन, कई बैटरी पैक ऑप्शन, और ज्यादा रेंज मिलती है

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 21, 2026 10:43 ist
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    published onJul 21, 2026 10:43 IST
    last updated onJul 21, 2026 10:43 IST
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    Kia Syros EV: Should You Consider The Rivals?

    किआ मोटर्स ने हाल ही में सिरोस ईवी को लॉन्च करने की घोषणा की है और इस सेगमेंट में पहले से कई इलेक्ट्रिक कार मौजूद हैं। ऐसे में आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि किआ इलेक्ट्रिक कार खरीदें या सेगमेंट की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें या इसका इंतजार करें। इसलिए आइए उन गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं जो सिरोस ईवी की टक्कर में है:

    टाटा नेक्सन ईवी

    सुझाव: होल्ड करें

    जो लोग इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं, उनकी लिस्ट में नेक्सन ईवी भी शामिल है। इसमें कई बैटरी पैक दिए गए हैं और इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम है। नेक्सन ईवी जून 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक थी, जिसका मतलब है कि ये सेगमेंट की एक लोकप्रिय कार है।

    Tata Nexon EV

    अगर आप सिरोस ईवी के बजाय नेक्सन ईवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपको दोनों में ज्यादा फीचर और प्रीमियम अपील मिलेगी। आपको कुछ समय के लिए रूकना चाहिए, क्योंकि सिरोस ईवी की रेंज ज्यादा हो सकती है, जो उसके साइज के हिसाब से काफी सही होगी।

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी

    सुझाव: होल्ड करें

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, लोकप्रिय महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो स्पेशियस और जबरदस्त टॉर्क वाली है, जिसे चलाने में भी मजा आता है।

    Mahindra XUV 3XO EV

    अगर आप सिरोस ईवी के बजाय एक्सयूवी 3एक्सओ को खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको स्पेशियस केबिन, अपडेट इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और आरामदायक सीटें मिलेंगी। अगर आप इस ईवी को खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रूकना चाहिए, क्योंकि सिरोस ईवी ज्यादा स्पेशियस होगी और इसका केबिन भी ज्यादा प्रीमियम होगा, साथ ही ड्यूल-डिस्प्ले सेटअप मिलेगा जिसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल होगी। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ और ज्यादा रेंज भी मिलेगी, जिससे आपकी रेंज की चिंता कम हो जाएगी।

    एमजी विंडसर ईवी

    सुझाव: खरीदें

    एमजी विंडसर ईवी में स्पेशियस केबिन और 135 डिग्री तक झुकने वाली सीटें हैं, यह उन लोगों के लिए सही है जो ड्राइविंग के शौकीन हैं और साफ-सुथरा केबिन भी पसंद है। यह इस लिस्ट की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक एसयूवी कार है, क्योंकि सेगमेंट के हिसाब से यह लिस्ट की बाकी सभी कारों से ऊपर है, लेकिन कीमत कम होने के कारण यह सिरोस ईवी को भी टक्कर देगी। इसमें दो बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, इसकी रेंज 449 किलोमीटर तक है और शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस मिलती है।

    MG Windsor EV

    इसकी तुलना में सिरोस ईवी का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है और कुछ यूनिक फीचर हैं जो सिरोस आईसीई जैसे ही हैं। अगर आप खुद गाड़ी चलाने और स्पेशियस केबिन को प्राथमिकता देते हैं तो आप विंडसर ईवी ले सकते हैं।

    विनफास्ट वीएफ6

    सुझाव: खरीदें

    विनफास्ट इस लिस्ट में सबसे नया ब्रांड है, जिसकी इस सेगमेंट में एक कार विनफास्ट वीएफ6 उपलब्ध है। इसमें स्टाइलिश डिजाइन, लग्जरी फील और लंबी फीचर लिस्ट दी गई है, जो इसे इस कैटेगरी में आकर्षक बनाते हैं।

    MG Windsor EV

    किआ सिरोस ईवी की तुलना में वीएफ6 अपने ड्यूल-टोन केबिन, ड्राइवर सेंट्रिक इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक लेदर चढ़े स्टीयरिंग व्हील, और एक पैनोरमिक ग्लास रूफ के साथ बेहतर साबित होगी। हम विनफास्ट लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह पैसा वसूल कार साबित होती है।

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    सोनू
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