सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    नई स्कोडा कुशाक टेस्टिंग के दौरान आई नजर, हेडलाइट और टेल लाइट की दिखी झलक

    प्रकाशित: अगस्त 20, 2025 03:52 pm । सोनू

    14 Views
    • Write a कमेंट

    नई कुशाक को भारत में 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है, और यह नए एक्सटीरियर व केबिन डिजाइन के साथ आएगी

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    स्कोडा कुशाक भारत में 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और अब इसे नए फेसलिफ्ट अपडेट की दरकार है। कंपनी 2025 में केवल ऑक्टाविया आरएस को लॉन्च करेगी, जबकि नई कुशाक को भारत में 2026 तक पेश किया जा सकता है। हाल ही में इसे मुंबई-पुणे एक्सप्रसवे पर टेस्ट करते देखा गया है, जिससे इसके एक्सटीरियर डिजाइन की कुछ जानकारी सामने आई है। 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में क्या कुछ नजर आया, जानेंगे आगे:

    क्या नजर आया?

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    इसे कवर से ढ़का हुआ था, हालांकि इसके बावजूद भी नई स्कोडा कुशाक के नीचे वाले हिस्से में एलईडी डीआरएल के साथ स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट की झलक दिखी है। हालांकि टेस्ट मॉडल में मौजूदा मॉडल के हेलोजन यूनिट की जगह डायनामिक एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। कवर से ढ़के होने के कारण आगे वाले बंपर का डिजाइन नहीं दिखा है।

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    साइड से यह मौजूदा कुशाक जैसी ही है, जिसमें 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो मौजूदा कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप मॉडल स्पोर्टलाइन में मिलते हैं। इसके अलावा, सिल्वर रूफ रेल्स और डोर हैंडल पर क्रोम स्ट्रिप्स भी देखी जा सकती है।

    Skoda Kushaq facelift spied testing
    Skoda Kushaq facelift spied testing

    आगे की तरह पीछे का डिजाइन भी मिलता-जुलता है। पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड टेल लाइटें दी गई हैं, जिनमें डायनामिक स्विपिंग एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है। पीछे का बंपर नया हो सकता है, लेकिन टेस्ट मॉडल को कवर से ढ़के होने के कारण इसकी झलक नहीं दिखी है।

    केबिन की फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं स्कोडा डैशबोर्ड और सीटों को नए सिरे से डिजाइन करेगी, ताकी यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा मॉडर्न लगे।

    यह भी पढ़ें: स्कोडा स्लाविया और कुशाक को मिलेगा बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट,2026 तक हो सकती हैं लॉन्च

    संभावित फीचर और सेफ्टी

    Current-spec Skoda Kushaq dashboard

    इसमें पहले वाले ही फीचर दिए जा सकते हैं, फेसलिफ्ट कुशाक में एक 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पीछे वेंट्स के साथ एक ऑटो एसी, आगे वेंटिलेटेड सीटें और एक वायरलेस फोन चार्जर भी दिया जाएगा। नई कुशाक में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की तरह एक पैनोरमिक सनरूफ भी दिया जा सकता है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें पहले की तरह 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), सेंसर के साथ एक पीछे पार्किंग कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं। मुकाबले में मौजूद कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए नई कुशाक में एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया जा सकता है।

    इंजन

    कुशाक फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले इंजन दिए जा सकते हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी*

    7-स्पीड डीसीटी^

    माइलेज

    19.76 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 18.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)

    18.86 किलोमीटर प्रति लीटर

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    Skoda Kushaq facelift spied testing

    फेसलिफ्ट 2026 स्कोडा कुशाक की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस 10.99 लाख रुपये से 19.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और फोक्सवैगन टाइगन से है।

    was this article helpful ?

    स्कोडा कुशाक पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    नई स्कोडा कुशाक टेस्टिंग के दौरान आई नजर, हेडलाइट और टेल लाइट की दिखी झलक
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है