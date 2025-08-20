नई स्कोडा कुशाक टेस्टिंग के दौरान आई नजर, हेडलाइट और टेल लाइट की दिखी झलक

प्रकाशित: अगस्त 20, 2025 03:52 pm । सोनू

नई कुशाक को भारत में 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है, और यह नए एक्सटीरियर व केबिन डिजाइन के साथ आएगी

स्कोडा कुशाक भारत में 2021 से बिक्री के लिए उपलब्ध है और अब इसे नए फेसलिफ्ट अपडेट की दरकार है। कंपनी 2025 में केवल ऑक्टाविया आरएस को लॉन्च करेगी, जबकि नई कुशाक को भारत में 2026 तक पेश किया जा सकता है। हाल ही में इसे मुंबई-पुणे एक्सप्रसवे पर टेस्ट करते देखा गया है, जिससे इसके एक्सटीरियर डिजाइन की कुछ जानकारी सामने आई है। 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में क्या कुछ नजर आया, जानेंगे आगे:

क्या नजर आया?

इसे कवर से ढ़का हुआ था, हालांकि इसके बावजूद भी नई स्कोडा कुशाक के नीचे वाले हिस्से में एलईडी डीआरएल के साथ स्प्लिट-स्टाइल हेडलाइट की झलक दिखी है। हालांकि टेस्ट मॉडल में मौजूदा मॉडल के हेलोजन यूनिट की जगह डायनामिक एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। कवर से ढ़के होने के कारण आगे वाले बंपर का डिजाइन नहीं दिखा है।

साइड से यह मौजूदा कुशाक जैसी ही है, जिसमें 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो मौजूदा कॉम्पैक्ट एसयूवी के टॉप मॉडल स्पोर्टलाइन में मिलते हैं। इसके अलावा, सिल्वर रूफ रेल्स और डोर हैंडल पर क्रोम स्ट्रिप्स भी देखी जा सकती है।

आगे की तरह पीछे का डिजाइन भी मिलता-जुलता है। पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड टेल लाइटें दी गई हैं, जिनमें डायनामिक स्विपिंग एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है। पीछे का बंपर नया हो सकता है, लेकिन टेस्ट मॉडल को कवर से ढ़के होने के कारण इसकी झलक नहीं दिखी है।

केबिन की फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं स्कोडा डैशबोर्ड और सीटों को नए सिरे से डिजाइन करेगी, ताकी यह मौजूदा मॉडल से ज्यादा मॉडर्न लगे।

संभावित फीचर और सेफ्टी

इसमें पहले वाले ही फीचर दिए जा सकते हैं, फेसलिफ्ट कुशाक में एक 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें पीछे वेंट्स के साथ एक ऑटो एसी, आगे वेंटिलेटेड सीटें और एक वायरलेस फोन चार्जर भी दिया जाएगा। नई कुशाक में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की तरह एक पैनोरमिक सनरूफ भी दिया जा सकता है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें पहले की तरह 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), सेंसर के साथ एक पीछे पार्किंग कैमरा, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं। मुकाबले में मौजूद कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए नई कुशाक में एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया जा सकता है।

इंजन

कुशाक फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले इंजन दिए जा सकते हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी* 7-स्पीड डीसीटी^ माइलेज 19.76 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 18.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी) 18.86 किलोमीटर प्रति लीटर ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

फेसलिफ्ट 2026 स्कोडा कुशाक की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस 10.99 लाख रुपये से 19.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और फोक्सवैगन टाइगन से है।