2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट Vs टाटा नेक्सन : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
स्टाइलिंग और फीचर्स में बदलाव के साथ-साथ फेसलिफ्ट ब्रेजा में एक नया इंजन ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन नेक्सन में भी कई खूबियां हैं। आपको कौनसी गाड़ी चुननी चाहिए? आइए जानते हैं आगे :-
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अगर आप सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेजा और टाटा नेक्सन ऐसे दो नाम हैं जिनसे आप जरूर वाकिफ होंगे। इन दोनों गाड़ियों की कीमत लगभग एक जैसी है और इनमें पेट्रोल और सीएनजी इंजन ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही इनमें कई शानदार फीचर्स भी दिए गए हैं। नया अपडेट मिलने के साथ अब ब्रेजा फेसलिफ्ट में एक अतिरिक्त टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन जुड़ गया है। वहीं, नेक्सन की अपनी खूबियां हैं, जैसे कि इसमें डीजल इंजन और कई तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप भी इन दोनों में से किसी कार को लेने पर विचार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौनसा पैकेज ज्यादा बेहतर है तो यहां इन दोनों कारों के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं:-
कीमत
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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट
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टाटा नेक्सन
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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7.4 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री)
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7.37 लाख रुपये से 14.22 लाख रुपये
कीमत के मामले में दोनों एसयूवी कारों के बीच मुकाबला काफी कड़ा है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की इंट्रोडक्ट्री कीमत नेक्सन के लगभग बराबर है। हालांकि, असली अंतर दोनों कारों के टॉप वेरिएंट के बीच देखने को मिलता है। फेसलिफ्ट ब्रेजा का टॉप वेरिएंट नेक्सन के टॉप मॉडल से करीब 1 लाख रुपये तक सस्ता है। नेक्सन एसयूवी में ज्यादा कीमत पर कई अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं, जो ब्रेजा में उपलब्ध नहीं हैं।
डाइमेंशन
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मॉडल
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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट
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टाटा नेक्सन
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अंतर
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लंबाई
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3,995 मिलीमीटर
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3,995 मिलीमीटर
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+0 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,790 मिलीमीटर
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1804 मिलीमीटर
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-14 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,685 मिलीमीटर
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1620 मिलीमीटर
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+65 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2500 मिलीमीटर
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2498 मिलीमीटर
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+2 मिलीमीटर
चूंकि ब्रेजा और नेक्सन दोनों सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की कारें हैं, ऐसे में इनकी लंबाई बराबर है। इन दोनों कारों के बीच बड़ा अंतर चौड़ाई और ऊंचाई का है। टाटा नेक्सन मारुति ब्रेजा से 14 मिलीमीटर चौड़ी कार है, जिससे केबिन के अंदर इसमें तीन पैसेंजर्स के लिए थोड़ा बेहतर शोल्डर रूम मिलता है, जबकि नेक्सन के मुकाबले ब्रेजा फेसलिफ्ट 65 मिलीमीटर ऊंची कार है। कुल मिलाकर, दोनों एसयूवी कारें साइज के मामले में लगभग बराबर लगती है।
कलर ऑप्शन
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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट
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टाटा नेक्सन
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पर्ल आर्टिक व्हाइट
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प्रिस्टाइन व्हाइट
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विवाशियस ऑरेंज
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एटलस ब्लैक (डार्क एडिशन)
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लस्टर बेज
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ग्रासलैंड बेज
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मैग्मा ग्रे
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ओशियन ब्लू
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ब्लूइश ब्लैक
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प्योर ग्रे
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सिज़लिंग रेड
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रॉयल ब्लू
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स्प्लेंडिड सिल्वर
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डेटोना ग्रे
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आर्कटिक व्हाइट के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ
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रॉयल ब्लू के साथ ब्लैक रूफ
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सिजलिंग रेड के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ
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प्रिस्टाइन व्हाइट डुअल टोन
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लस्टर बेज के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ
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ग्रासलैंड बेज के साथ ब्लैक रूफ
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प्योर ग्रे के साथ ब्लैक रूफ
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ओशियन ब्लू के साथ व्हाइट रूफ
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डेटोना ग्रे डुअल टोन
दोनों ही एसयूवी कारों में चुनने के लिए कई सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें मोनोटोन और डुअल-टोन पेंट ऑप्शन दोनों शामिल है। ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में विवाशियस ऑरेंज और लस्टर बेज जैसे नए कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं। इस एसयूवी कार में आर्कटिक व्हाइट, सिजलिंग रेड और लस्टर बेज कलर के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी मिलता है। वहीं, नेक्सन कार में ब्रेजा के मुकाबले चुनने के लिए ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें ग्रासलैंड बेज, ओशियन ब्लू, और रॉयल ब्लू जैसे यूनीक शेड शामिल हैं। जो ग्राहक ऑल-ब्लैक लुक पसंद करते हैं वो इसका एटलस ब्लैक शेड चुन सकते हैं जो कि डार्क एडिशन में उपलब्ध है। यह उन खरीदारों को खासतौर पर पसंद आता है जो सड़क पर एक अलग पहचान चाहते हैं।
इंजन ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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मारुति ब्रेजा
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टाटा नेक्सन
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इंजन
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
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1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
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1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी
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1.5-लीटर डीजल
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पावर
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103 पीएस
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88 पीएस (सीएनजी)
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110 पीएस
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120 पीएस
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100 पीएस
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115 पीएस
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टॉर्क
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139 एनएम
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121.5 एनएम (सीएनजी)
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170 एनएम
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170 एनएम
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170 एनएम
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260 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-एमटी/ 6-एटी
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6-एमटी
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6-एमटी
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5एमटी, 6-एमटी, 6एएमटी, 7डीसीए
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6एमटी
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6-एमटी, 6-एएमटी
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन (103 पीएस/139 एनएम) और नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (110 पीएस/170 एनएम) शामिल हैं। इस एसयूवी कार में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस दी गई है, जबकि इसके सीएनजी वर्जन में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और मारुति विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है। फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में नए 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
वहीं, टाटा नेक्सन का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 पीएस/170 एनएम) ना केवल ज्यादा पावरफुल है, बल्कि यह मैनुअल, एएमटी और डीसीटी जैसे कई ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आता है। यह गाड़ी टर्बो-पेट्रोल सीएनजी वर्जन में भी उपलब्ध है। इसमें 1.5-लीटर का पावरफुल डीजल इंजन (115 पीएस/260 एनएम) भी मिलता है, जो उन ग्राहकों के लिए एक बड़ा डील-ब्रेकर हो सकता है जो ज्यादा माइलेज या हाइवे पर दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं।
2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट vs टाटा निक्सन: फीचर
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फीचर
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मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट
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टाटा नेक्सन
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉगलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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✅(कनेक्टेड)
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व्हील्स
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16-इंच अलॉय व्हील्स
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16-इंच अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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10.25-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/ एंड्रॉइड ऑटो
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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4-इंच मल्टी-इंफो डिस्प्ले
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10.25-इंच डिस्प्ले
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
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9-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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✅(अडेप्टिव)
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क्लाइमेट कंट्रोल
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
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कीलेस एंट्री के साथ पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप
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सनरूफ
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सिंगल-पेन सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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पार्किंग सेंसर
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✅(फ्रंट और रियर)
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✅(फ्रंट और रियर)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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हिल डिसेंट कंट्रोल
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रेन सेंसिंग वाइपर
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम)
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फीचर्स के मामले में ब्रेजा फेसलिफ्ट काफी हद तक नेक्सन की बराबरी करती है, लेकिन कुछ फीचर्स को लेकर टाटा नेक्सन इससे आगे निकल जाती है। फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में 10.1-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा और एलईडी फॉग लैंप जैसे फीचर दिए गए हैं। वहीं, नेक्सन एसयूवी में बड़े 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर का एडवांटेज मिलता है। दोनों ही एसयूवी कारों में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में सबसे बड़ा अंतर एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) का है। नेक्सन में एडीएएस टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसके तहत फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं।
इनसे है मुकाबला :-
आप टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के अलावा महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, हुंडई वेन्यू , किआ सोनेट, किआ सिरोस, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट, और रेनो काइगर जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।