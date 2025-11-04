2025 हुंडई वेन्यू लॉन्च, कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू
प्रकाशित: नवंबर 04, 2025 03:11 pm । सोनू
-
नई वेन्यू को नया लुक दिया गया है
हुंडई ने 2025 वेन्यू एसयूवी कार को भारत में लॉन्च किया है। यह फेसलिफ्ट मॉडल नहीं है, बल्कि यह न्यू जनरेशन मॉडल है जिसमें अंदर और बाहर बड़े बदलाव किए गए हैं।
इसकी कीमत कितनी है?
बेस मॉडल की कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। हुंडई ने इसका स्पोर्टी वर्जन वेन्यू एन लाइन भी लॉन्च किया है।
|
वेरिएंट
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
एचएक्स 2
|
7.90 लाख रुपये
|
एचएक्स 4
|
8.80 लाख रुपये
|
एचएक्स 5
|
9.15 लाख रुपये
नोट: जल्द ही अन्य वेरिएंट्स की कीमत साझा की जाएगी।
|
कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए:
(प्रत्येक वेरिएंट की विस्तृत जानकारी के लिए यहां देखते रहें, जल्द ही इनकी जानकारी आ रही है!)
डिजाइन: बिल्कुल नई पहचान!
-
डिजाइन के मामले में इसमें क्रेटा, अल्कजार और एक्सटर की मिक्स छवि दिखाई देती है। फिर भी यह अपमार्केट दिखती है।
-
नए डिजाइन और ज्यादा ऊंचाई व चौड़ाई की वजह से इसकी रोड प्रजेंस बेहतर होगी।
-
कनेक्टेड टेल लाइट्स एक अच्छा टच है और रात में बहुत प्रीमियम दिखती है।
-
हमें लगता है कि यह नीले रंग में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप यहां सभी कलर विकल्प देख सकते हैं।
|
जरूरी नंबर:
केबिन और फीचर: ज्यादा अपमार्केट और ज्यादा टेक्नोलॉजी
-
यूनिक टच: स्टीयरिंग व्हील पर मोर्स कोड में हुंडई लोगो, डैशबोर्ड पर वेन्यू ब्रांडिंग, और डिफ्यूज व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग है।
-
लाइट कलर स्कीम की वजह से केबिन बड़ा और ज्यादा स्पेशियस लगता है।
-
स्पेस पहले से बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे यह एक बेहतर फैमिली कार बनेगी।
हाइलाइट्स
-
दो 12.3-इंच स्क्रीन है जिनका रिजॉल्यूशन बहुत अच्छा है और नया इंटरफेस है। यह कुछ बीएमडब्ल्यू जैसी लगती है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले सपोर्ट भी है।
-
8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम जो शानदार ऑडियो अनुभव देगा।
-
छोटा सनरूफ निराशाजनक है। टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, और किआ सिरोस में इसी प्राइस पर एक पैनोरमिक सनरूफ मिलता है।
-
4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है। इससे आप सीट की पोजिशन और रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट अभी भी मैनुअल है।
-
360 डिग्री कैमरा: लेन बदलते समय और पार्किंग के समय मददगार साबित होता है। आस-पास का साफ व्यू दिखाता है। इंडिकेट करते समय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साइड कैमरा फीड भी दिखाता है।
अन्य हाइलाइट्स
-
वायरलेस फोन चार्जर
-
ऑटो-डिमिंग मिरर
-
पुश-बटन स्टार्ट स्टॉप
-
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
-
पीछे एसी वेंट्स
इंजन विकल्प: एक बड़ा बदलाव
हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल के इंजन विकल्प इस प्रकार है:
|
इंजन
|
गियरबॉक्स
|
पावर/टॉर्क
|
माइलेज
|
उद्देश्य
|
1.2-लीटर पेट्रोल
|
5-स्पीड एमटी
|
83 पीएस / 114 एनएम
|
18.05 किलोमीटर प्रति लीटर
|
शहर में चलाने और कभी-कभी हाईवे पर इस्तेमाल के लिए सबसे अच्छा।
|
1.5-लीटर डीजल
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी
|
116 पीएस / 250 एनएम
|
20.99 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.90 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी)
|
ज्यादा चलाने पर रिकमेंडेड, खासकर रोज 60 किलोमीटर से ज्यादा चलने के लिए।
|
1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी
|
120 पीएस / 172 एनएम
|
18.74 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 20 किलोमीटर प्रति लीटर (डीसीटी)
|
मजेदार। शहर और हाईवे के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस।
|
आपको क्या पता होना चाहिए:
सेफ्टी
हुंडई का दावा है कि उसने 2025 वेन्यू को चेसिस को मजबूत बनाकर पहले से ज्यादा सुरक्षित किया है। क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अल्ट्रा-हाई स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है।
हुंडई वेन्यू 2025 सेफ्टी फीचर:
-
6 एयरबैग
-
ईबीडी के साथ एबीएस
-
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल
-
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
-
हिल असिस्ट
टॉप मॉडल में लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी है, जिसमें आपको सुरक्षित ड्राइव करने और एक्सीडेंट से बचने में मदद करने के लिए कई टेक्नोलॉजी है। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फंक्शन उपलब्ध हैं।
|
आपको क्या पता होना चाहिए:
हमारी राय - क्या आपको इसे बुक करना चाहिए?
हुंडई वेन्यू लुक्स, फीचर और स्पेस के मामले में बेहतर है। हम जल्द ही इसे चलाकर देखेंगे, इसलिए हमारे विस्तृत रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमने जो देखा और अनुभव किया, उसके हिसाब से वेन्यू को रिकमेंड करना काफी आसान है।
हुंडई वेन्यू: कंपेरिजन
अगर आपको टेक्नोलॉजी से भरपूर छोटी एसयूवी कार चाहिए तो आप इन दूसरे विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं:
-
किआ सिरोस: दिखने में थोड़ी अलग है, लेकिन इसमें शानदार स्पेस और वही फीचर है।
-
स्कोडा कायलाक: इसमें थोड़े कम फीचर है, लेकिन चलाने में मजेदार है!
-
महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ: टेक और स्पेस के मामले में उतनी ही अच्छी है, लेकिन बूट स्पेस कम है।
इस सेगमेंट में जल्द ही कोई नया लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है।