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    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: 2026 मारुति ब्रेजा की पूरी प्राइस लिस्ट जारी, नई टोयोटा हाइलक्स लॉन्च, टाटा पंच ईवी को 5 स्टार रेटिंग मिली, और बहुत कुछ

    बीते सप्ताह कई आगामी गाड़ियों की झलक और कई नए लॉन्च देखने को मिले

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 03, 2026 11:44 ist
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    published onAug 03, 2026 11:44 IST
    last updated onAug 03, 2026 11:44 IST
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    Weekly Wrapup

    भारत के कार बाजार में पिछला सप्ताह काफी हलचल रही। जहां एक तरफ टाटा की इलेक्ट्रिक एसयूवी ने सेफ्टी के नए स्टैंडर्ड सेट किए, वहीं मारुति ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक की पूरी प्राइस लिस्ट जारी की। इसके अलावा, महिंद्रा और किआ की आगामी गाड़ियों की नई डिटेल्स भी सामने आईं। यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    2026 मारुति ब्रेजा की पूरी प्राइस लिस्ट जारी

    मारुति ने पिछले हफ्ते ही अपनी सब-4 मीटर एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च किया था। इस अपडेट में कार को एक नई ग्रिल, रीडिजाइन्ड बंपर और कुछ नए फीचर्स के साथ एक फ्रेश लुक दिया गया है। लॉन्च के समय कंपनी ने सिर्फ इसके बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत (7.40 लाख रुपये, एक्स-शोरूम) का खुलासा किया था। सप्ताह के आखिर में मारुति ने 2026 ब्रेजा के सभी वेरिएंट्स की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद का वेरिएंट चुनने में आसानी होगी।

    Maruti Brezza

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले लीक

    महिंद्रा अपनी दमदार एसयूवी स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में है, और इसके लॉन्च से पहले ही इसकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। कुछ समय पहले इसके इंटीरियर की झलक देखने को मिली थी, लेकिन अब एक्सटीरियर की साफ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से अपडेटेड स्कॉर्पियो एन के डिजाइन में हुए बदलावों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

    Mahindra Scorpio N Facelift

    नई जनरेशन टोयोटा हाइलक्स लॉन्च

    टोयोटा ने अपनी पॉपुलर लाइफस्टाइल पिकअप हाइलक्स का नया जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नई हाइलक्स को एक शार्प और अग्रेसिव स्टाइल, नए केबिन लेआउट और कई मॉडर्न फीचर के साथ पेश किया गया है। इस बार इसे सिर्फ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उतारा गया है। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें पुराने मॉडल वाला ही 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, और टॉप वेरिएंट्स में 4x4 सेटअप भी है।

    Toyota Hilux Launched

    जेएसडब्ल्यू मोटर्स की आईकार वी23 में मिलेगा ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप

    जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारतीय बाजार में अपनी एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसकी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक चेरी आईकार वी23 से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ पेश किया जाएगा, जो इसे अपने सेगमेंट में एक यूनिक ऑफ-रोड इलेक्ट्रिक कार बना देगा। भारत में इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड सेगमेंट में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन अभी बहुत कम है। इस कार को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है।

    2026 JSW Chery iCar V23

    किआ सोरेंटो की जानकारी लीक, लॉन्च कंफर्म

    किआ अपनी एसयूवी और एमपीवी लाइनअप में एक नया फ्लैगशिप मॉडल जोड़ने जा रही है। कंपनी ने अपनी प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी सोरेंटो के भारत में लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है, साथ ही यह टेस्टिंग के दौरान भी दिखी है। सोरेंटो के लॉन्च की डेट भी सामने आ चुकी है, और यह टोयोटा फॉर्च्यूनर और स्कोडा कोडिएक जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।

    Kia Sorento

    टाटा पंच ईवी को भारत एनकैप से 5-स्टार रेटिंग मिली

    टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपनी गाड़ियों की सेफ्टी को साबित किया है। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में वयस्क पैसेंजर और बच्चों की सेफ्टी दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए टाटा पंच ईवी ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग पंच ईवी को अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बनाती है। अच्छी रेंज, पावर और प्रैक्टिकल डिजाइन के साथ अब 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे नए कार खरीदारों के लिए एक और भी आकर्षक विकल्प बनाती है।

    Tata Punch EV BNCAP

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