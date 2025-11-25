2025 टाटा सिएरा हुई लॉन्च: 11.49 लाख रुपये रखी गई शुरूआती कीमत, दिसंबर में सामने आएगी पूरी प्राइस लिस्ट

संशोधित: नवंबर 25, 2025 03:51 pm | भानु





टाटा मोटर्स ने भारत में नई सिएरा लॉन्च कर दी है। यह 20 साल से भी ज़्यादा समय के बाद भारतीय बाज़ार में इस पॉपुलर कार की वापसी का प्रतीक है।

कितनी रखी गई कीमत ?

इसके बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। टाटा सिएरा को सभी टाटा डीलरशिप के साथ-साथ ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है।

वेरिएंट्स

अक्स्प्लिश्ड: उन लोगों के लिए जो लेटेस्ट फीचर्स का अनुभव करना चाहते हैं।

प्योर: कम बजट वालों के लिए। बिना किसी बड़ी चूक के सभी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं।

टाटा सिएरा 2025 डिज़ाइन: एक क्लासिक कार की नई कल्पना

टाटा मोटर्स के लिए सिएरा को फिर से जीवंत करना आसान नहीं था, खासकर ब्रांड के प्रति लोगों की भावनाओं को देखते हुए। हम कह सकते हैं कि टाटा ने एक ऐसा डिज़ाइन पेश किया है जो न केवल अपनी जड़ों से जुड़ा है, बल्कि वाकई मॉर्डन और प्रीमियम भी है।

आंकड़े जो रखते है मायने

ग्राउंड क्लीयरेंस: 205 मिलीमीटर

वॉटर वेडिंग कैपेसिटी: 450 मिलीमीटर

इसका साइज इस सेगमेंट की क्रेटा और सेल्टोस जैसी अन्य एसयूवी के बराबर है। हालांकि, सिएरा दिखने में ज़्यादा ऊंची और चौड़ी लगती है,ऐसे में इसका रोड प्रजेंस ज्यादा दमदार है।

छोटी छोटी डीटेल्स:

इसमें दिए गए 19-इंच के अलॉय व्हील इस सेगमेंट में सबसे बड़े हैं, जो बड़ी एसयूवी के बराबर हैं: सिएरा को एक आत्मविश्वास से भरपूर और अपराइट स्टांस देते हैं।

फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल में मार्कर लाइट्स दी गई हैं जो अंधेरे में इन्हें आसानी से पहचान सकेंगी। हालांकि, ये एक्सयूवी700 की तरह मोटराइज्ड नहीं हैं।

रोचक तथ्य:

पीछे की तरफ़ 'अल्पाइन विंडो' जैसा इफेक्ट चौड़े बी-पिलर ट्रिम, बड़े ग्लास और रूफ पर ग्लॉसी ब्लैक के इस्तेमाल से आया है। सुरक्षा कारणों से सिंगल पीस ग्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

बिल्कुल लग्ज़री कारों की तरह विंडोज के नीचे कोई रबर की बीडिंग नहीं दिखती । सिएरा का फ़िट और फ़िनिश उम्मीद से कहीं बेहतर है।

नई सिएरा में पुराने मॉडल की तरह बूट पर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया है (पुरानी और नई सिएरा की विस्तृत तस्वीरें यहां देखें)। वहां व्हील लगाने का मतलब होगा साइड से खुलने वाला बूट, साथ ही एक भारी डोर जो प्रैक्टिकैलिटी को कम कर देगा।

क्या आप जानते हैं?

नई सिएरा में 1.8 मीटर लंबी पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डीआरएल और 1.6 मीटर चौड़ी टेललाइट दी गई है।

सिएरा में बूट लिड के नीचे टेललाइट्स का एक दूसरा पेयर भी दिया गया है। यह बूट खुला होने पर आपात स्थिति के लिए है (उदाहरण के लिए: टायर बदलते समय)। इस रील को देखें।

टाटा सिएरा अंडमान एडवेंचर, बंगाल रूज, मुन्नार मिस्ट, कूर्ग क्लाउड्स, प्रिस्टीन व्हाइट और प्योर ग्रे कलर के विकल्प रखे गए हैं। आप सिएरा को सभी कलर में असल तस्वीरों में यहां देख सकते हैं। टाटा सिएरा डार्क एडिशन जल्द ही आने की उम्मीद है।

छोटी सी जानकारी:

मुन्नार मिस्ट' शेड का कलर वास्तव में रोशनी के आधार पर डार्क ग्रे से ग्रीन कलर में बदल जाता है।

टाटा सिएरा इंटीरियर: लाउंज एक्सपीरियंस

टाटा मोटर्स ने डिज़ाइन को साफ़ और सरल बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है। इंटीरियर का अनुभव प्रीमियम है, जो ऊपर के सेगमेंट की कारों के बराबर है। अन्य टाटा कारों की तरह, आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग इंटीरियर थीम उपलब्ध हैं।

डैशबोर्ड के दो डिज़ाइन हैं: एक तीन स्क्रीन वाला और दूसरा दो स्क्रीन वाला। बेस वेरिएंट यहां देखें।

लाइट कलर स्कीम आकर्षक लगती है, लेकिन इसे साफ़ रखना मुश्किल होगा। काश इसे डार्क कलर के इंटीरियर के साथ पेश किया जाता।

इसमें बहुत कुछ नया है - हेडलैंप/वाइपर स्टॉल, पावर विंडो कंसोल, टेरेन मोड के लिए बटन और स्विच वगैरह, सिएरा को एक बिल्कुल नया अहसास देते हैं।

अन्य टाटा कारों के समान फीचर्स में चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच इंटरफ़ेस, रियर व्यू मिरर और गियर लीवर शामिल हैं।

सुझाव:

इंटीरियर में ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। खरोंच से बचाने के लिए पीपीएफ लगवाने पर विचार करें।

टाटा सिएरा स्पेस और बूट स्पेस

सिएरा की शोकेसिंग के समय, हमने पीछे की सीट की जगह का परीक्षण किया। हमने पाया कि यह 6 फीट तक लंबे लोगों के लिए भी कंफर्टेबल है। इसमें तीन लोगों के आराम से बैठने के लिए पर्याप्त चौड़ाई मिल जाती है, और पगड़ी पहनने पर भी हेडरूम पर्याप्त से ज़्यादा मिलता है।

सिएरा एक पांच-सीटर एसयूवी है। फ़िलहाल सिएरा को 7-सीटर बनाने की कोई योजना नहीं है।



इसमें रूफ तक 622 लीटर का बूट स्पेस होने का दावा किया गया है। इसमें एक बड़ा लोडिंग एरिया है जिसे एक संतुलित ऊंचाई पर रखा गया है। एक्सट्रा स्पेस के लिए इसमें 60:40 का स्प्लिट सीट फंक्शन भी दिया गया है। आप इसमें आसानी से 4-5 केबिन साइज़ के ट्रॉली बैग रख सकते हैं।अलग अलग कॉन्फिग्रेशन के साथ इसके बूट स्पेस से जुड़े आंकड़े इस प्रकार से है:

दूसरी रो की सीटों के इस्तेमाल के दौरान 622 लीटर 40% स्प्ल्टि 828 लीटर 60% स्प्ल्टि 1051 लीटर दूसरी रो को फोल्ड करने के बाद 1257 लीटर

सिएरा फीचर्स: लगभग सभी चीज़ों को कवर करता है

इसमें दिए गए फीचर्स इस प्रकार से है:

फीचर नोट 10.25-इंच ड्राइवर डिस्प्ले शानदार ग्राफ़िक्स। हैरियर/सफारी और कर्व जैसी ही यूनिट। इंडिकेटर देते समय साइड कैमरा फ़ीड दिखाता है। 12.3-इंच टचस्क्रीन अन्य टाटा एसयूवी जैसा ही इंटरफ़ेस। इस्तेमाल में आसान और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। 12.3-इंच को ड्राइवर स्क्रीन टाटा की किसी कार में पहली बार। को-पैसेंजर गाड़ी में एंटरटेनमेंट को कंट्रोल कर सकता है या अलग से कंटेंट देख/गेम भी खेल सकता है। बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा। डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम कार के अंदर होम-थिएटर जैसा अनुभव। इसमें सेंट्रल साउंडबार और सबवूफर की सुविधा दी गई है। फ्रंट सीट वेंटिलेशन बटन अभी भी सीट के किनारे अजीब तरह से रखे गए हैं। तीन ब्लोअर स्पीड सेटिंग्स। 360 डिग्री कैमरा इसमें 2डी और 3डी मोड दिए गए हैं। इससे टाइट स्पेस पर भी पार्किंग आसान हो जाती है। ड्युअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल केबिन में ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए अलग-अलग टेंपरेचर सेट किया जा सकता है।

अन्य प्रमुख फीचर्स:

कीलेस एंट्री

पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

हेड-अप डिस्प्ले

ऑटोमैटिक हेडलैंप

ऑटोमैटिक वाइपर

रियर एसी वेंट

लेदरेट अपहोल्स्ट्री

टाटा सिएरा क्रैश टेस्ट सेफ्टी

टाटा सिएरा में दिए गए स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इस प्रकार से है:

6 एयरबैग

ईबीडी के साथ एबीएस

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल

हिल असिस्ट

आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

रिवर्स पार्किंग सेंसर

टॉप वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडीएएस जैसी अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं।

टाटा सिएरा एडीएएस फीचर - खासियत

यह सिस्टम आगे और पीछे के रडार के साथ-साथ एक फ्रंट फेसिंग कैमरा का भी उपयोग करता है।

इसके मुख्य फीचर्स में अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं।

हमने लेटेस्ट हैरियर ईवी सहित कई टाटा कारों में एडीएएस का अनुभव किया है। यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया है और सेफ हाईवे ड्राइविंग के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है।

टाटा सिएरा का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट स्कोर अभी जारी नहीं किया गया है। फिर भी, हमें उम्मीद है कि इसे वयस्क और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी 5-स्टार रेटिंग मिलेगी।

इंजन विकल्प

इंजन गियरबॉक्स पावर/टॉर्क पर्पज 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअल7-स्पीड डीसीटी 108 पीएस / 145 एनएम उन लोगों के लिए जो दैनिक आवागमन और बेहतर माइलेज देने वाला इंजन पसंद करते हैं। 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 6-स्पीड ऑटोमैटिक 160पीएस / 255एनएम उन लोगों के लिए जो तेज रिस्पॉन्स और मजबूत एक्सलरेशन के लिए पेट्रोल इंजन पसंद करते हैं। 1.5-लीटर डीजल 6-स्पीड मैनुअल6-स्पीड ऑटोमैटिक 118पीएस / 260एनएम उन लोगों के लिए जो हाईवे पर ज्यादा चलते हैं और इंजन रिफाइनमेंट से ज्यादा माइलेज को प्राथमिकता देते हैं।

नोट्स:

1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन बिल्कुल नया है। अगर आपको परफॉर्मेंस या भरोसे को लेकर संदेह है, तो हमारी विस्तार से ये रिव्यू पढ़ें या ओनरशिप ओपिनियन का इंतज़ार करें।

इस डीज़ल इंजन को कई टाटा कारों में आज़माया और परखा गया है। अगर आप 60 किमी/दिन से ज़्यादा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे चुन सकते हैं।

टाटा के डीसीटी की शुरुआत में विश्वसनीयता को लेकर मिली-जुली रिपोर्ट्स आई थीं। यह स्मूद, तेज़ है और शहर में ड्राइव करने के लिए बना है।

क्या आप जानते हैं?

पुरानी सिएरा एक पुराने ज़माने के बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफ़ॉर्म (ट्रक की तरह!) पर बेस्ड थी, जबकि नई सिएरा मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई है।

नई सिएरा फ़िलहाल फ्रंट-व्हील ड्राइव में उपलब्ध है, जबकि पुरानी सिएरा रियर-व्हील ड्राइव और 4x4 के साथ उपलब्ध थी। नई सिएरा में निकट भविष्य में ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी मिलेगा।

हमारी राय-क्या लेनी चाहिए आपको?

सिएरा अपने बोल्ड डिज़ाइन के साथ अंदर से बाहर तक सबसे अलग दिखती है। अगर आप अलग दिखना चाहते हैं और अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो यह एसयूवी आपको ज़रूर प्रभावित करेगी। अब बस टाटा को एक सकारात्मक बिक्री और अच्छी आफटर सेल्स सर्विस का अनुभव प्रदान करना बाकी है।

आप हमारी दिलचस्प कंपेरिजन रिपोर्ट भी देख सकते हैं जो सिएरा को उसके प्रतिद्वंद्वियों से अलग करती है।

टाटा सिएरा Vs हुंडई क्रेटा

टाटा सिएरा Vs मारुति विक्टोरिस

एडिटर का नोट:

यह सेगमेंट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है - हमें उम्मीद है कि जल्द ही एक बिल्कुल नई किआ सेल्टोस देखने को मिलेगी, उसके बाद स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन को भी अपडेट किया जाएगा।

न्यू जनरेशन क्रेटा 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है।