    2026 महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से किया जा सकता है पेश

    संशोधित: नवंबर 18, 2025 04:15 pm | स्तुति

    40 Views
    महिंद्रा ने पहले भी ऐसा ही किया था जब एक्सयूवी 300 फेसलिफ्ट का नाम बदलकर एक्सयूवी 3एक्सओ कर दिया था

    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा ने 'एक्सयूवी 7एक्सओ' नाम को ट्रेडमार्क करवाया है, जिससे संकेत मिले हैं कि अपकमिंग 2026 महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को नए अवतार में इस नाम से पेश किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इसे लेकर कोई घोषणा नहीं है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट हमें महिंद्रा की दिशा का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं क्योंकि ऐसा नाम कंपनी के लाइनअप में पहले से ही मौजूद रहा है जब एक्सयूवी300 फेसलिफ्ट को एक्सयूवी ​​3एक्सओ नाम दिया गया था।

    Mahindra XUV 7XO

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का नया नाम भी उपयुक्त था क्योंकि इसमें कई बड़े बदलाव हुए थे। अब अपकमिंग एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट के नए जारी हुए स्पाय शॉट से भी इस मॉडल में हुए बड़े बदलावों का पता चला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    डिजाइन

    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied

    नई महिंद्रा एक्सयूवी700 कार (एक्सयूवी 7एक्सओ हो सकती है) में आगे की तरफ अपराइट मल्टी-स्लेट ग्रिल, नए डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, शार्प एयर डैम और चौड़ी स्किड प्लेट के साथ नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। राइडिंग के लिए इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ इसमें जाने-पहचाने एलईडी टेललैंप्स और नए डिजाइन का बंपर दिया गया है। इस एसयूवी कार को पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिससे हमें इसके डिजाइन के बारे में कई अहम जानकारियां मिली थी।

    महिंद्रा अपनी एक्सयूवी700 के इलेक्ट्रिक वर्जन एक्सईवी 9एस से 27 नवंबर को पर्दा उठाएगी। 

    इंटीरियर और फीचर

    Mahindra XUV700 facelift spied

    हम एक्सयूवी 7एक्सओ की इंटीरियर की झलक पहले जारी हुए स्पाय शॉट में देख चुके है और यह साफ स्पष्ट है कि महिंद्रा इसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड देगी। इसमें एक्सईवी 9ई और अपकमिंग एक्सईवी 9एस की तरह नया ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप दिया जाएगा। केबिन के अंदर इसमें लाइट कलर थीम के साथ बेज कलर्ड सीटें मिलनी जारी रहेंगी। 

    फेसलिफ्ट एक्सयूवी 7एक्सओ कार में नए ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट के अलावा मसाजिंग फ्रंट सीटें, रियर वेंटिलेटेड सीटें (6-सीटर वेरिएंट), अपग्रेडेड 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और एक अतिरिक्त वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। बेहतर प्रेक्टिकेलिटी के लिए इसमें स्लाइडिंग मिडल रो सीटें भी मिल सकती है। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले फीचर मिलने जारी रहेंगे जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। 

    सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग (6 स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो हेडलैंप, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स माउंट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन ऑप्शन 

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    2.2-लीटर डीजल 

    ड्राइवट्रेन 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

    ट्रांसमिशन*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    लॉन्च और मुकाबला 

    Mahindra XUV700

    वर्तमान में महिंद्रा एक्सयूवी700 की कीमत 13.66 लाख रुपये से 23.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। वहीं, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है। भारत में इस गाड़ी से 2026 तक पर्दा उठ सकता है। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर प्लस से रहेगा। 

    2026 महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को एक्सयूवी 7एक्सओ नाम से किया जा सकता है पेश
