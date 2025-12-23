सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा सिएरा के बेस से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    संशोधित: दिसंबर 23, 2025 12:48 pm | स्तुति

    109 Views
    • Write a कमेंट

    प्योर वेरिएंट में बेस वेरिएंट के मुकाबले कई महत्वपूर्ण फीचर दिए गए हैं जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है

    Tata Sierra Pure

    टाटा ने न्यू जनरेशन सिएरा को भारत में 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती प्राइस पर लॉन्च कर दिया है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कार कई सारे वेरिएंट और इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। इस गाड़ी के एंट्री लेवल और टॉप वेरिएंट की जानकारी साझा करने के बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके बेस से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है। 

    एंट्री लेवल स्मार्ट+ वेरिएंट से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में टेक्नोलॉजी, कंफर्ट और ड्राइविंग ऐड के मामले में कई महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं जिससे यह उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस बनता है जो कि मिड-वेरिएंट में जाए बिना बेसिक से कुछ ज्यादा चाहते हैं। 

    क्या यह वेरिएंट आपके लिए सही है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :- 

    एक्सटीरियर 

    सिएरा प्योर वेरिएंट के आगे का लुक काफी हद तक टॉप वेरिएंट जैसा लगता है। आगे की तरफ इसमें एलईडी लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और चौड़ी एलईडी डीआरएल्स शामिल हैं। इसमें चौड़ा बंपर और पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है जो इसे प्रीमियम इफेक्ट देती है।

    Tata Sierra Pure

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें 17-इंच स्टील व्हील्स के लिए कवर दिया गया है जो कि बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। हालांकि, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं जो कि प्योर + (एक ऊपर वाले वेरिएंट में) से मिलना शुरू होते हैं। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो इसे मिनिमल लुक देते हैं। इस वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं। 

    Tata Sierra Pure

    सिएरा प्योर वेरिएंट में पीछे की तरफ टॉप वेरिएंट की तरह एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। पीछे की साइड पर इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ चौड़ा बंपर दिया गया है जो इस एसयूवी कार की मॉडर्न डिजाइन के साथ काफी जचता है। इस वेरिएंट से इसमें शार्क फिन एंटीना भी मिलना शुरू होता है। लेकिन, इसमें वॉशर के साथ रियर वाइपर और रियर डिफॉगर नहीं दिया गया है। 

    Tata Sierra Pure

    यह गाड़ी चार कलर ऑप्शन : मुन्नार मिस्ट, प्रीस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे और कूर्ग क्लाउड में उपलब्ध है। यहां देखें इसकी तस्वीरें

    इंटीरियर और फीचर 

    सिएरा प्योर वेरिएंट से इंटीरियर का प्रीमियम लुक और बढ़ जाता है क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर इंफोटेनमेंट सिस्टम (10.25-इंच डिस्प्ले) के साथ-साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। ज्यादातर मॉडर्न कारों की तरह इसमें इंफोटेनमेंट के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले फीचर दिया गया है। इसमें 8-स्पीकर साउंड सिस्टम भी दिया गया है। 

    टॉप मॉडल के केबिन में मिलने वाली ब्लैक और बेज कलर थीम के मुकाबले इसके प्योर वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे कलर थीम दी गई है जो दिखने में काफी कूल लगती है और इसे मेंटेन करना भी काफी आसान है। 

    Tata Sierra Pure

    Tata Sierra Pure

    यदि आप सिएरा का बेस वेरिएंट देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। 

    इस वेरिएंट से इसमें ड्राइव मोड (सिटी और स्पोर्ट), स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, पैडल शिफ्टर्स (केवल ऑटोमैटिक), क्रूज कंट्रोल और ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम्स जैसे फीचर मिलते हैं। 

    सुरक्षा के लिए इस वेरिएंट से इसमें पार्किंग कैमरा के अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी मिलता है। इसके अलावा इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसओफिक्स माउंट, मैनुअल आईआरवीएम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    Tata Sierra Pure

    Tata Sierra Pure

    इसमें एंट्री-लेवल वेरिएंट वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, रियर विंडो सनशेड, ऑल फोर पावर विंडो, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, एक्सटेंडेबल सन वाइजर, रियर एसी वेंट, कीलेस एंट्री, स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स शामिल हैं। 

    यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट वाइज फीचर। 

    Tata Sierra Pure

    सिएरा प्योर वेरिएंट में फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, मैनुअल बॉस मोड, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एडीएएस फीचर्स, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर की कमी है। 

    इंजन ऑप्शन 

    नई टाटा सिएरा कार के प्योर वेरिएंट में यह इंजन ऑप्शन दिए गए हैं - 

    इंजन

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 

    1.5-लीटर डीजल इंजन 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6 स्पीड एटी 

    पावर

    106 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क 

    145 एनएम

    260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)

    प्योर वेरिएंट से इसमें पेट्रोल और डीजल ऑप्शन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना शुरू होता है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड एटी की चॉइस मिलती है। नई टाटा सिएरा एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जिसके साथ केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। 

    कीमत और मुकाबला 

    Tata Sierra Pure

    2025 टाटा सिएरा प्योर वेरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये से 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा सिएरा के बेस से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है