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    2026 टोयोटा हाइलक्स भारत में लॉन्च, कीमत 32 लाख रुपये से शुरू

    टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स अब पहले से ज्यादा शार्प और बोल्ड हो गया है

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    Published On जुलाई 28, 2026 21:04 ist
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    published onJul 28, 2026 21:04 IST
    last updated onJul 28, 2026 21:04 IST
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    Toyota Hilux Launched

    टोयोटा ने नौवें जनरेशन हाइलक्स पिकअप ट्रक को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नया अपडेट मिलने से हाइलक्स पिकअप अब पहले से ज्यादा बोल्ड हो गया है और इसमें कई नए फीचर भी शामिल किए गए हैं। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :- 

    लॉन्च व कीमत

    नया हाइलक्स पिकअप ट्रक तीन वेरिएंट : जीएक्स 4x2 एटी,  जीएक्स 4x4 एटी, और वीएक्स 4x4 एटी में उपलब्ध है। यहां देखें इसकी कीमतें :-  

    वेरिएंट 

    डीजल 

    जीएक्स 4X2 एटी 

    32 लाख रुपये 

    जीएक्स 4X4 एटी 

    33.69 लाख रुपये 

    वीएक्स 4X4 एटी 

    36.69 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।  

    इस नए पिकअप ट्रक को टोयोटा की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर डीलरशिप से बुक किया जा सकता है।

    एक्सटीरियर डिजाइन

    यह पिकअप ट्रक पुराने प्लेटफॉर्म पर ही आधारित है, लेकिन इसका लुक पहले से कहीं ज्यादा शानदार नजर आता है। आगे की तरफ इसमें बड़ी ग्रिल दी गई है, जिस पर कंपनी के लोगो की बजाए बड़े अक्षरों में 'टोयोटा' लिखा हुआ है। इसमें पतले एलईडी हेडलैंप्स, एक सिल्वर स्किड प्लेट और चौड़ी क्लैडिंग भी दी गई है जो इसे बोल्ड लुक देती है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें क्रोम डोर हैंडल्स, चौड़ी क्लैडिंग और नए डिजाइन के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। भारत में नया टोयोटा हाइलक्स पिकअप केवल ड्यूल-कैब बॉडी स्टाइल में उपलब्ध होगा। पीछे की तरफ इसमें बड़े एलईडी टेललैंप्स और एक चौड़ा बंपर दिया गया है जो इसके रग्ड लुक को पूरा करता है।

    कलर ऑप्शन 

    Toyota Hilux Sulphur Metallic

    2026 टोयोटा पिकअप ट्रक छह आकर्षक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है जो इस प्रकार हैं : सल्फर मेटेलिक, प्लेटिनम पर्ल व्हाइट मेटेलिक, एल्टीट्यूड ब्लैक, ऐश, इमोशनल रेड और सुपर व्हाइट। 

    इंटीरियर

    हाइलक्स न्यू मॉडल के केबिन में ऑल-ब्लैक कलर थीम दी गई है और इसका डिजाइन बॉक्सी और प्रैक्टिकल लगता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है, जिसके नीचे टॉगल-टाइप क्लाइमेट कंट्रोल स्विच हैं। ड्राइवर के लिए एक नया स्क्वायर-शेप स्टीयरिंग व्हील और एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें पीछे वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स और चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

    फीचर्स व सेफ्टी

    फीचर्स के मामले में 2026 टोयोटा हाइलक्स काफी एडवांस है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 9-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। अन्य फीचर्स में 6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एक वायरलेस चार्जर और ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑल-व्हील्स डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), पार्किंग सेंसर्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसे एशियन एनकैप और ऑस्ट्रेलियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

    इंजन ऑप्शन 

    टोयोटा हाइलक्स न्यू मॉडल में फॉर्च्यूनर वाला 2.8-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन दिया गया है जो 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड हाइब्रिड 

    पावर

    204 पीएस

    टॉर्क

    500 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एटी

    ड्राइवट्रेन

    आरडब्लूडी/4डब्लूडी 

    इसमें कई ऑफ-रोड फीचर भी दिए गए हैं जिसमें 10 टेरेन मोड, हिल डिसेंट कंट्रोल शामिल है। इसकी वॉटर वेडिंग केपेसिटी 700 मिलीमीटर है। 

    मुकाबला 

    नई टोयोटा हाइलक्स पिकअप का सीधा मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से है। यह गाड़ी बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी मेजेस्टर और इसुजु एमयू-एक्स को भी कड़ी टक्कर देती है। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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