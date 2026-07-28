2026 मारुति ब्रेजा वीएक्सआई Vs जेडएक्सआई वेरिएंट: क्या ज्यादा कीमत देकर टॉप से नीचे वाले वेरिएंट को खरीदना होगा बेहतर?

Published On जुलाई 28, 2026 16:38 ist

last updated on Jul 28, 2026 16:38 IST

published on Jul 28, 2026 16:38 IST

हाल ही में मारुति ब्रेजा को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें कई नए फीचर्स शामिल हो गए हैं, साथ ही इसमें नया इंजन ऑप्शन भी जोड़ा गया है। यहां हमनें ब्रेजा लाइनअप के बेस वेरिएंट वीएक्सआई और टॉप जेडएक्सआई के बीच कंपेरिजन किया है ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि आपके लिए कौनसा वेरिएंट ज्यादा बेहतर है। तो, आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

डिजाइन में क्या है अंतर?

नई ब्रेजा फेसलिफ्ट के वीएक्सआई और जेडएक्सआई वेरिएंट की फ्रंट डिजाइन में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। वीएक्सआई वेरिएंट में आगे के हिस्से पर हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ एक नई पेंटेड ग्रिल और नए डिजाइन का बंपर मिलता है, जो इसे एकदम साफ-सुथरा लुक देता है। वहीं, जेडएक्सआई वेरिएंट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) दी गई हैं जो इसे प्रीमियम लुक देती हैं। वीएक्सआई वेरिएंट में बंपर पर सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं, जबकि जेडएक्सआई वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर (केवल टर्बो) मिलते हैं। इन दोनों वेरिएंट में फॉग लैंप्स की कमी है, लेकिन इसे एसेसरी के तौर पर लगवाया जा सकता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, वीएक्सआई वेरिएंट के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मॉडल में 16-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसके टर्बो वेरिएंट में 16-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। जेडएक्सआई वेरिएंट में रूफ रेल्स, सिल्वर डोर इंसर्ट और सभी इंजन ऑप्शन के साथ 16-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा स्टाइलिश और दमदार लुक देते हैं।

पीछे की तरफ दोनों ही वेरिएंट में एलईडी टेललैंप्स, रियर स्पॉइलर और हाई-माउंट स्टॉप लैंप दिए गए हैं। वीएक्सआई वेरिएंट में रियर डिफॉगर और ब्लैक रियर बंपर दिया गया है, जबकि जेडएक्सआई वेरिएंट में रियर वाइपर के साथ वॉशर और रियर बंपर पर सिल्वर इंसर्ट मिलते हैं, जो इसे वीएक्सआई वेरिएंट से अलग बनाते हैं।

कलर ऑप्शन

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के वीएक्सआई वेरिएंट में 7 मोनोटोन कलर ऑप्शन : स्प्लेंडिड सिल्वर, सिजलिंग रेड, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे, विवाशियस ऑरेंज, लस्ट्र्स बेज और ब्लूइश ब्लैक (टर्बो) मिलते हैं। हालांकि, अगर आप अपनी नई ब्रेजा कार को ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, तो जेडएक्सआई वेरिएंट आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इस वेरिएंट में लगभग सभी मोनोटोन शेड मिलते हैं, लेकिन इसमें सिजलिंग रेड, आर्कटिक व्हाइट और लस्ट्र्स बेज जैसे कुछ चुनिंदा कलर के साथ ब्लैक रूफ का ऑप्शन भी मिलता है।

इंटीरियर

नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार का इंटीरियर काफी हद तक पुराने मॉडल से मिलता जुलता लगता है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। वीएक्सआई वेरिएंट के केबिन में डैशबोर्ड पर डुअल-टोन ग्रे और ब्लैक कलर फिनिश दी गई है, जबकि जेडएक्सआई वेरिएंट में डैशबोर्ड पर ब्राउन टेक्सचर्ड फिनिश मिलती है, जो केबिन को एक रिच लुक देती है। इन दोनों वेरिएंट में एक ही साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और इनमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे फैब्रिक सीटें दी गई हैं। इसके अलावा, जेडएक्सआई वेरिएंट में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जो लंबे सफर को और भी सुखद बनाती है।

कुल मिलाकर, दोनों वेरिएंट की केबिन थीम एक जैसी है, जिसमें दरवाज़ों पर ब्लैक और ब्राउन कलर इंसर्ट शामिल हैं, लेकिन जेडएक्सआई वेरिएंट में अतिरिक्त कंफर्ट के लिए सॉफ्ट डोर पैड्स दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में यह दोनों ही वेरिएंट काफी अच्छे हैं। वीएक्सआई वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एमआईडी के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, ऑडियो कंट्रोल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स जैसे फीचर दिए गए हैं, जबकि जेडएक्सआई वेरिएंट में इन सभी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज और वायरलेस फोन चार्जर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, एबीएस के साथ ईबीडी जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) (केवल टर्बो में), हिल होल्ड असिस्ट (केवल टर्बो में), ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट (केवल टर्बो में) और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (केवल टर्बो में) जैसे सेफ्टी फीचर्स का है, जो कि इसके जेडएक्सआई वेरिएंट के साथ मिलते हैं।

यहां देखें नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

ब्रेजा फेसलिफ्ट के वीएक्सआई और जेडएक्सआई दोनों ही वेरिएंट में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी शामिल है। यहां देखें इसके इंजन ऑप्शन की जानकारी :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड (नया) पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी

कीमत और मुकाबला

ब्रेजा वीएक्सआई टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 8.55 लाख रुपये से शुरू होकर 10.61 लाख रुपये (1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमेटिक) तक जाती है। जबकि, जेडएक्सआई टर्बो पेट्रोल मैनुअल की कीमत 9.85 लाख रुपये से 12.05 लाख रुपये (1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ डुअल-टोन रूफ) के बीच है।

मॉडल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल गियरबॉक्स एमटी एटी एमटी एमटी वीएक्सआई 9.26 लाख रुपये 10.61 लाख रुपये 9.99 लाख रुपये 8.55 लाख रुपये जेडएक्सआई 10.50 लाख रुपये/ 10.65 लाख रुपये* 11.85 लाख रुपये/ 12.05 लाख रुपये* 11.50 लाख रुपये/ 11.65 लाख रुपये* 9.85 लाख रुपये/ 9.99 लाख रुपये*

*डुअल-टोन कलर ऑप्शन के लिए

नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से है।