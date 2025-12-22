2025 टाटा सिएरा : इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

स्मार्ट+ वेरिएंट चुनने के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं

टाटा सिएरा की भारत में फिर से वापसी हो गई है। इस गाड़ी में आइकॉनिक स्टाइलिंग के साथ कई मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। हम नई टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट की तस्वीरें आपके साथ साझा कर चुके हैं, अब हम आपको इसके बेस वेरिएंट के बारे में बताने जा रहे हैं।

नई टाटा सिएरा का बेस वेरिएंट स्मार्ट+ काफी अच्छा है क्योंकि इसमें कई काम के फीचर दिए गए हैं। हालांकि, इसमें कई फीचर का अभाव जरूर है। ऑफिशियल कॉन्फिग्रेटर और सिएरा ब्रोशर के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिएरा के बेस वेरिएंट में डिजाइन, फीचर, पावरट्रेन ऑप्शन और सेफ्टी के मामले में क्या कुछ खास मिलता है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

टाटा सिएरा बेस वेरिएंट एक्सटीरियर

सिएरा बेस वेरिएंट के आगे का लुक काफी हद तक टॉप वेरिएंट जैसा है। इसमें टॉप वेरिएंट वाले कई सारे फीचर भी दिए गए हैं। इस एसयूवी कार के बेस वेरिएंट में केवल एलईडी लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें टॉप वेरिएंट जैसी बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और एंड-टू-एंड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स शामिल हैं। टॉप वेरिएंट की तरह इसके एंट्री लेवल वेरिएंट में पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है जो इसे प्रीमियम इफेक्ट देती है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बिना कवर के 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। यदि आप इसका बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो आपको अलॉय व्हील्स के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। इसमें फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट की किसी कार के बेस वेरिएंट में शायद ही देखने को मिलते हैं। नई टाटा सिएरा कार के बेस वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका एक्सटीरियर लेआउट अभी भी एकदम बैलेंस्ड लगता है।

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं जिसकी स्टाइलिंग टॉप वेरिएंट जैसी है। इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ चौड़ा रियर बंपर दिया गया है जो इस एसयूवी कार को काफी दमदार लुक देता है। इसमें वॉशर के साथ रियर वाइपर और रियर डिफॉगर नहीं दिया गया है, मगर यह सभी फीचर इस गाड़ी के मिड-वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।

इस गाड़ी में तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : प्रीस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे और कूर्ग क्लाउड दिए गए हैं। यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट वाइज कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

टाटा सिएरा बेस वेरिएंट इंटीरियर

इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का इंटीरियर एकदम सिंपल है। यदि आप गाड़ी में फीचर को ज्यादा महत्व देते हैं तो आपको इसके टॉप वेरिएंट को चुनना होगा।

केबिन के अंदर इसमें डुअल-टोन ग्रे कलर थीम और अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में तीन डिस्प्ले दिए गए हैं। इसका डैशबोर्ड काफी खाली लगता है क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। नई टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स और इंफोटेनमेंट यूनिट को अलग से लगवाने के लिए आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे। इसमें ड्राइवर के लिए बेसिक 4-इंच डिजिटल यूनिट दी गई है।

टाटा सिएरा बेस वेरिएंट फीचर

नई टाटा सिएरा गाड़ी के बेस वेरिएंट में इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, रियर विंडो सनशेड और फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट (टॉप वेरिएंट में लैदर फिनिश) दिए गए हैं। इसमें चारों पावर विंडो, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एक्सटेंडेबल सन वाइजर, रियर एसी वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स जैसे फंक्शनल फीचर भी दिए गए हैं।

यहां देखें 2025 टाटा सिएरा के वेरिएंट वाइज फीचर से जुड़ी जानकारी।

कंफर्ट के लिहाज से इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, रियर विंडो सनशेड, फ्रंट पर दो चार्जिंग पोर्ट (टाइप ए और सी) और बूट में 12वोल्ट सॉकेट दिया गया है।

टाटा सिएरा बेस वेरिएंट सेफ्टी

इस वेरिएंट में सेफ्टी के साथ भी कोई समझौता नहीं किया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, 6 एयरबैग, आइएसओफिक्स माउंट, मैनुअल आईआरवीएम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है और इसे आपको इंफोटेनमेंट यूनिट (स्पीकर समेत) के साथ खरीदना होगा।

इस वेरिएंट में इस कई फीचर की कमी है, लेकिन इसमें कई अच्छे कंफर्ट और फंक्शनल फीचर दिए गए हैं जो आपके काफी काम आएंगे।

फीचर्स के मामले में नई टाटा सिएरा के बेस और टॉप वेरिएंट में कितना अंतर है? यहां देखें।

टाटा सिएरा बेस वेरिएंट इंजन ऑप्शन

नई टाटा सिएरा कार के बेस वेरिएंट में यह इंजन-ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं :-

इंजन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन पावर 106 पीएस 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 260 एनएम

इन दोनों इंजन को परफॉरमेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस बनाने के लिए ट्यून किया गया है, जिससे इसका बेस वेरिएंट शहर और हाइवे पर चलाने के हिसाब से अच्छा साबित होगा। हालांकि, इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन और ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है।

टाटा सिएरा बेस वेरिएंट कीमत और मुकाबला

2025 टाटा सिएरा एसयूवी के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। सिएरा स्मार्ट+ वेरिएंट का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर के एंट्री-लेवल वेरिएंट से रहेगा।

यदि आप नई टाटा सिएरा की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।