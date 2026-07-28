महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के इंटीरियर की तस्वीरें हुई लीक, भारत में 15 अगस्त को हो सकती है लॉन्च

Published On जुलाई 28, 2026 16:08 ist

last updated on Jul 28, 2026 16:08 IST

published on Jul 28, 2026 14:13 IST

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लगभग चार साल से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है और इस गाड़ी ने एसयूवी पसंद करने वालों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। अब महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन एसयूवी को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसे नया फेसलिफ्ट अपडेट देने जा रही है। इससे पहले इस अपडेटेड एसयूवी कार को कवर से ढ़के देखा गया था, अब इसके इंटीरियर से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसे महिंद्रा के चाकण प्लांट में शूट किया गया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अपडेटेड स्कॉर्पियो एन का प्रोडक्शन शायद शुरू हो चुका है।

फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से जुड़ी तस्वीर में क्या कुछ आया है नजर जानेंगे आगे :-

पैनोरमिक सनरूफ

मौजूदा स्कॉर्पियो एन में मिलने वाले सिंगल-पेन सनरूफ की जगह अब फेसलिफ्ट वर्जन में बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। लीक हुई तस्वीरों से यह साफ है कि यह नया फीचर केबिन को और भी ज्यादा हवादार और प्रीमियम महसूस कराएगा। यह एक ऐसा फीचर है जिसकी कमी मौजूदा मॉडल में महसूस की जाती थी, खासकर जब इसकी तुलना महिंद्रा एक्सयूवी700 और टाटा सफारी जैसी एसयूवी कारों से होती थी। इस बड़े बदलाव के साथ, स्कॉर्पियो एन अपने सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी। अब यह फीचर मास-मार्किट सेगमेंट की कारों में भी काफी पॉपुलर हो गया है।

यह अपडेट जून 2025 में जोड़े गए फीचर्स के बाद सामने आया है, जब महिंद्रा ने जेड8टी वेरिएंट में एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम, फ्रंट कैमरा, पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों पेश की थी। बड़ा सनरूफ, स्कॉर्पियो एन लाइनअप में प्रीमियम कंफर्ट और कन्वीनिएंस फीचर्स जोड़ने की इसी रणनीति को आगे बढ़ाता है।

10.25-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन

नई स्कॉर्पियो एन के केबिन में सबसे बड़ा बदलाव नई टचस्क्रीन का देखने को मिल सकता है। लीक हुए वीडियो से संकेत मिले हैं कि स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में थार रॉक्स और एक्सयूवी 3एक्सओ एसयूवी वाला बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जबकि मौजूदा स्कॉर्पियो एन में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इस बड़ी स्क्रीन को फिट करने के लिए डैशबोर्ड के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। सेंट्रल कंसोल पर अब वर्टिकल एसी वेंट्स की जगह हॉरिजॉन्टल वेंट्स दिए गए हैं, जो केबिन को ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।

फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट मॉडल में बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। अनुमान है कि यह थार रॉक्स वाली 10.25-इंच यूनिट हो सकती है। यह मौजूदा मॉडल में मिलने वाले सेमी-डिजिटल सेटअप की जगह लेगा। यह नया डिजिटल क्लस्टर ड्राइवर को टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) अलर्ट जैसी जरूरी जानकारियां देगा। स्कॉर्पियो एन में मिलने वाला यह नया अपग्रेड ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को भी बेहतर बनाएगा।

संभावित एक्सटीरियर अपडेट

चूंकि यह एक फेसलिफ्ट वर्जन है, इसलिए स्कॉर्पियो एन के एक्सटीरियर में ज्यादा कोई बदलावों की उम्मीद नहीं है। पहले लीक हुई जानकारी के अनुसार, इसमें मामूली कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए जाएंगे। राइडिंग के लिए इसमें नए 5-स्पोक अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं, साथ ही इसमें ग्रिल और बंपर पर कई हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुछ नए कलर ऑप्शन भी जोड़े जा सकते हैं।

मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं

नई स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते है। इसमें डीजल इंजन के साथ फोर-व्हील-ड्राइव लेआउट ऑप्शनल भी मिल सकता है। यहां देखें मौजूदा स्कॉर्पियो एन के इंजन स्पेसिफिकेशन:-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल पावर 203 पीएस 175 पीएस टॉर्क 370 एनएम (एमटी)/380 एनएम (एटी) 370 एनएम (एमटी)/400 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव/फोर-व्हील-ड्राइव

संभावित लॉन्च डेट और कीमत

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कार को भारत में 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के मुकाबले में थार रॉक्स के अलावा सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। लेकिन, यह एसयूवी कार टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन है।