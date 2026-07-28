2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई vs जेडएक्सआई प्लस: एसयूवी कार का बेस मॉडल खरीदें या टॉप मॉडल?

Published On जुलाई 28, 2026 16:02 ist

last updated on Jul 28, 2026 16:02 IST

published on Jul 28, 2026 16:02 IST

मारुति ब्रेजा को हाल ही में एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, जिसमें कुछ डिजाइन व फीचर बदलावों के साथ एक बिल्कुल नया टर्बो-पेट्रोल इंजन और अंडरबॉडी सीएनजी सेटअप शामिल किया गया है। इन अपडेट्स का मकसद ब्रेजा को टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसे नए प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव बनाए रखना है। नई ब्रेजा कार अब चार वेरिएंट्स: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है। इस आर्टिकल में, हम बेस एलएक्सआई और टॉप मॉडल जेडएक्सआई प्लस की विस्तार से तुलना कर रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि क्या टॉप वेरिएंट के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करना वाकई सही फैसला है।

कीमत

वेरिएंट पेट्रोल पेट्रोल + सीएनजी टर्बो-पेट्रोल एमटी एटी एमटी एमटी ब्रेजा एलएक्सआई 8.30 लाख रुपये - 9.30 लाख रुपये 7.40 लाख रुपये ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस - 13.55 लाख रुपये* - 11.16 लाख रुपये*

(सभी कीमतें एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया, *ड्यूल-टोन पेंट स्कीम के लिए 15,000 रुपये अतिरिक्त)

सबसे पहले बात करते हैं कीमत की, जो किसी भी कार को खरीदने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ब्रेजा के बेस एलएक्सआई और टॉप जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट की कीमतों में बड़ा अंतर है, जो इन दोनों को अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए बनाता है।

जैसा कि टेबल से साफ है, ब्रेजा की कीमत 8.30 लाख रुपये से शुरू होकर 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। बेस एलएक्सआई पेट्रोल एमटी और टॉप जेडएक्सआई प्लस पेट्रोल एटी के बीच 5.25 लाख रुपये का भारी अंतर है। टॉप मॉडल ब्रेजा में ऑप्शनल ड्यूल-टोन पेंट स्कीम भी मिलती है, जिसके लिए आपको सिंगल-टोन कलर ऑप्शन के मुकाबले 15,000 रुपये ज्यादा देने होंगे।

एक्सटीरियर

ब्रेजा का बॉक्सी और दमदार स्टांस दोनों ही वेरिएंट्स में बरकरार है। हालांकि, जब आप करीब से देखते हैं, तो एलएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस के बीच के अंतर साफ दिखने लगते हैं, जो टॉप वेरिएंट को एक प्रीमियम और ज्यादा आकर्षक लुक देते हैं। चलिए, इसके एक्सटीरियर को तीन हिस्सों में समझते हैं।

सामने से देखने पर, एसयूवी के दोनों वेरिएंट्स में कुछ अपडेट्स कॉमन हैं, जैसे नया स्कल्प्टेड बंपर, ट्राएंगुलर फॉग लैंप सराउंड्स, और लोअर एयर डैम पर सिल्वर इंसर्ट। लेकिन, यहीं से जेडएक्सआई प्लस अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है। एलएक्सआई वेरिएंट में एक ब्लैक-कलर्ड ग्रिल, हैलोजन हेडलैंप्स और फॉग लैंप्स की जगह डमी इंसर्ट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जेडएक्सआई प्लस वेरिएंट क्रोम-फिनिश्ड ग्रिल, एलईडी फॉग लैंप्स, डीआरएल के साथ ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और एक सिल्वर स्किड प्लेट के साथ आता है, जो इसे दमदार रोड प्रेजेंस देता है।

साइड प्रोफाइल में, दोनों वेरिएंट्स में वही बॉक्सी सिल्हूट, बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और 'फ्लोटिंग रूफ' इफेक्ट देने के लिए ब्लैक्ड-आउट बी-, सी- और डी-पिलर्स मिलते हैं। हालांकि, बेस एलएक्सआई वेरिएंट अपने व्हील कवर्स वाले 16-इंच स्टील व्हील्स, बॉडी-कलर्ड ओआरवीएम और ग्रे डोर क्लैडिंग इंसर्ट के साथ काफी बेसिक दिखता है। इसके मुकाबले, जेडएक्सआई प्लस ब्लैक्ड-आउट ए-पिलर, ग्लॉस-ब्लैक ओआरवीएम, सिल्वर डोर क्लैडिंग इंसर्ट और प्रीमियम दिखने वाले 16-इंच मशीन्ड अलॉय व्हील्स के साथ एक कदम आगे है। शार्कफिन एंटीना और ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी इंडिकेटर्स दोनों में स्टैंडर्ड हैं, लेकिन जेडएक्सआई प्लस में सिल्वर रूफ रेल्स भी मिलते हैं जो इसकी पर्सनैलिटी को और निखारते हैं।

पीछे की तरफ, दोनों वेरिएंट्स एलईडी टेललैंप्स, बंपर क्लैडिंग और स्टैंडर्ड 'स्मार्ट-हाइब्रिड' बैज जैसे एलिमेंट्स के साथ अपमार्केट दिखते हैं। टर्बो-पेट्रोल पावर्ड वर्जन में टेलगेट के निचले किनारे पर 'टर्बो' बैज और एक रियर डीफॉगर भी मिलता है। इन सबके अलावा, जेडएक्सआई प्लस में सिल्वर स्किड प्लेट और वॉशर के साथ एक रियर वाइपर भी दिया गया है, जो प्रैक्टिकैलिटी और लुक दोनों को बेहतर बनाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मारुति ने ब्रेजा में किसी भी तरह की वेरिएंट बैजिंग नहीं दी है।

केबिन

अंदर कदम रखते ही, एलएक्सआई वेरिएंट एक नो-नॉनसेंस और फंक्शनल केबिन का अहसास देता है। इसमें ब्राउन और ब्लैक कलर की थीम है, जिसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। सबसे बड़ा अंतर जो तुरंत नज़र आता है, वह है इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी। इसके बिना डैशबोर्ड काफी खाली लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी एक सिंपल मोनोक्रोम एमआईडी (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले) दिया गया है। हालांकि, इसमें रियर एसी वेंट्स, टॉगल-जैसे क्लाइमेट कंट्रोल्स और एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं। एलएक्सआई के टर्बो वर्जन में पीछे के पैसेंजर्स के लिए सिंपल हेडरेस्ट्स मिलते हैं, जबकि दूसरे वर्जन में ये नहीं हैं।

जेडएक्सआई प्लस का केबिन एलएक्सआई के मुकाबले पूरी तरह से अलग और प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। यहां आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जो केबिन के फील को तुरंत बेहतर बना देती है। डैशबोर्ड पर कॉपर-कलर्ड इंसर्ट्स, स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, और एक बेहतर दिखने वाला क्लाइमेट कंट्रोल पैनल इसे और आकर्षक बनाते हैं। जेडएक्सआई प्लस में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉस-ब्लैक इंसर्ट्स और ऑडियो कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड टीएफटी डिस्प्ले है जो ज्यादा जानकारी दिखाता है। पीछे बैठने वालों के लिए विंग्ड हेडरेस्ट्स दिए गए हैं, जो लंबे सफर में काफी आरामदायक होते हैं।

कलर ऑप्शन

ब्रेजा एलएक्सआई ब्रेजा जेडएक्सआई प्लस स्प्लेंडिड सिल्वर स्प्लेंडिड सिल्वर पर्ल आर्कटिक व्हाइट पर्ल आर्कटिक व्हाइट* मैग्मा ग्रे मैग्मा ग्रे सिजलिंग रेड सिजलिंग रेड* - विवेशियस ऑरेंज - ब्लूइश ब्लैक - लस्ट्रस बैज*

(*ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन स्कीम में भी उपलब्ध)

कलर ऑप्शन के मामले में भी जेडएक्सआई प्लस बाजी मार लेता है। जहां एलएक्सआई वेरिएंट सिर्फ चार बेसिक शेड्स तक सीमित है, वहीं जेडएक्सआई प्लस में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।

यह भी पढ़ें: नई मारुति ब्रेजा कार में मिलते हैं ये 10 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

फीचर

अपनी कीमत के हिसाब से, बेस एलएक्सआई ट्रिम में सभी जरूरी फीचर्स मिलते हैं। इसमें सभी पावर विंडो, कीलेस एंट्री, और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं। इसके अलावा, पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम भी है। अगर आप एलएक्सआई का टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कुछ फील-गुड फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे पैसा वसूल पैकेज बनाते हैं।

जेडएक्सआई प्लस में मिलने वाले एडिशन को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, 6-स्पीकर आर्कमी सराउंड साउंड सिस्टम, और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम जैसे कई प्रीमियम फीचर्स हैं। इसके अलावा, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटो हेडलैंप्स और एक्यूआई डिस्प्ले वाला पीएम 2.5 केबिन फिल्टर भी मिलता है। ये सभी फीचर्स मिलकर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहद आरामदायक और सुविधाजनक बना देते हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में, मारुति ने बेस एलएक्सआई वेरिएंट के साथ कोई बड़ा समझौता नहीं किया है। इसमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), रियर पार्किंग सेंसर्स, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स रिमाइंडर और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर शामिल हैं।

जेडएक्सआई प्लस सेफ्टी को एक कदम और आगे ले जाता है। इसमें 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, रियर वाइपर व वॉशर भी दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ लेवल 1 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) फंक्शन भी हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग (बीएसडब्ल्यू), रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (आरसीटीए) और सेफ एग्जिट वॉर्निंग (एसईडब्ल्यू)।

इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो, बेस मॉडल एलएक्सआई सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और बाई-फ्यूल सीएनजी वर्शन में उपलब्ध है। वहीं, जेडएक्सआई प्लस मॉडल सिर्फ टर्बो-पेट्रोल एमटी और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एटी पावरट्रेन के साथ आता है। इन पावरट्रेन की डिटेल्ड जानकारी नीचे दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनज 1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड (नया) पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी माइलेज (एआरएआई सर्टिफाइड) 21.09 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई एमटी)/ 20.17 किलोमीटर प्रति लीटर (एटी) 26.90 किलोमीटर प्रति किलोग्राम 20.47 किलोमीटर प्रति लीटर (एलएक्सआई)/19.96 किलोमीटर प्रति लीटर (जेडएक्सआई प्लस)

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर)

कंपेरिजन

मारुति ब्रेजा का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

बाइकदेखो का क्या है कहना

ब्रेजा के बेस और टॉप मॉडल के बीच चुनाव करना काफी आसान है, क्योंकि इनकी कीमत और फीचर लिस्ट में काफी अंतर है। बेस मॉडल होने के बावजूद, एलएक्सआई उन लोगों के लिए पैसा वसूल पैकेज है जो एक भरोसेमंद और बिना ताम-झाम वाली गाड़ी चाहते हैं। टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, यह पहले से कहीं ज्यादा सस्ती और साथ ही ज्यादा पावरफुल भी है।

वहीं दूसरी ओर, जेडएक्सआई प्लस भी एक दमदार परफॉर्मर है, इसमें मौजूद सभी अतिरिक्त फीचर्स और डिजाइन एलिमेंट्स इसे किसी भी तरह से कमतर महसूस नहीं होने देते, जबकि यह कुछ प्रतिस्पर्धियों के टॉप मॉडल की तुलना में काफी सस्ती भी है।

कुल मिलाकर, आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर है कि आप अपनी ब्रेजा से क्या उम्मीद करते हैं: किफायती और प्रैक्टिकल होना, या स्टाइल और आराम।