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    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई vs वीएक्सआई: क्या एसयूवी कार का बेस मॉडल सही है या मिड वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए?

    क्या आप ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स के लिए एक लाख रुपये ज्यादा खर्च करेंगे?

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 28, 2026 18:51 ist
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    published onJul 28, 2026 18:51 IST
    last updated onJul 28, 2026 18:51 IST
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    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई बनाम वीएक्सआई

    मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट को हाल ही में 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। नई ब्रेजा गाड़ी 4 वेरिएंट: एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस में उपलब्ध है, और इसे नए इंजन ऑप्शन व अपडेट डिजाइन के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने बेस एलएक्सआई वेरिएंट को कई आवश्यक फीचर और सेफ्टी फीचर के साथ पेश किया है, ऐसे में क्या मिड वेरिएंट वीएक्सआई के लिए अतिरिक्त एक लाख रुपये खर्च करना सही है? इस आर्टिकल में हम ब्रेजा के एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट्स की विस्तृत तुलना करेंगे ताकि यह पता चल सके कि कौनसा वेरिएंट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है।

    कीमत

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    गियरबॉक्स

    मैनुअल

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    मैनुअल

    एलएक्सआई

    7.40 लाख रुपये

    8.30 लाख रुपये

    -

    9.30 लाख रुपये

    वीएक्सआई

    8.55 लाख रुपये

    9.26 लाख रुपये

    10.61 लाख रुपये

    9.99 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन इंडिया के अनुसार है।

    कीमतों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सबसे किफायती है, जिसकी कीमत 7.40 लाख से शुरू होती है। हालांकि, इस इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं मिलता है। वहीं, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एलएक्सआई वेरिएंट में सिर्फ मैन्युअल के साथ उपलब्ध है, जबकि वीएक्सआई में मैन्युअल और ऑटोमैटिक दोनों का ऑप्शन है। एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट्स के बीच कीमत का अंतर लगभग 1 लाख रुपये है। हालांकि, सीएनजी वेरिएंट्स में यह अंतर करीब 70,000 रुपये है, जो वीएक्सआई को सीएनजी खरीदारों के लिए एक आकर्षक अपग्रेड बनाता है।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई आगे का डिजाइन
    2026 मारुति ब्रेजा

    नई ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने जाने-पहचाने बॉक्सी और मस्कुलर स्टांस को बरकरार रखती है, जो इसे एक प्रॉपर एसयूवी का लुक देता है। एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट्स के फ्रंट प्रोफाइल में कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और हैलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। हालांकि इनमें एलईडी डीआरएल (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) और फॉग लैंप्स की कमी है, जो केवल जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस जैसे टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसके अलावा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इन लोअर वेरिएंट्स में नहीं दिए गए हैं। नए स्कल्प्टेड बंपर और चौड़ी ग्रिल के साथ, ब्रेजा का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा फ्रेश और हैंडसम लगता है, जो सड़क पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है।

    साइड प्रोफाइल

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई साइड
    2026 मारुति ब्रेजा

    साइड से देखने पर, ब्रेजा एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों वेरिएंट्स में 16-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जिन पर सिल्वर व्हील कवर लगे हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर वीएक्सआई टर्बो वेरिएंट में देखने को मिलता है, जिसमें खास तौर पर ब्लैक-फिनिश्ड 16-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यह इसे नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले वीएक्सआई वेरिएंट से अलग पहचान देता है। इसके अलावा, शार्क-फिन एंटीना और ओआरवीएम (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर) पर लगे इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स दोनों ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं, जो कार के ओवरऑल लुक को बेहतर बनाते हैं।

    पीछे का डिजाइन

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई पीछे का डिजाइन
    2026 मारुति ब्रेजा

    पीछे से एलएक्सआई और वीएक्सआई वेरिएंट्स का डिजाइन काफी हद तक समान है। यहां एक ध्यान देने योग्य फीचर रियर डीफॉगर है, जो एलएक्सआई वेरिएंट में सिर्फ टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है, जबकि वीएक्सआई वेरिएंट में यह सभी इंजन विकल्पों के साथ मिलता है। दोनों वेरिएंट्स में आकर्षक एलईडी टेल लैंप्स, टेलगेट के सेंटर में 'ब्रेजा' बैजिंग और इंजन के आधार पर 'टर्बो' या 'माइल्ड-हाइब्रिड' बैजिंग दी गई है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप वाला रूफ स्पॉइलर और रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स के साथ एक नया रियर बंपर ब्रेजा के मॉडर्न लुक को पूरा करता है।

    कलर ऑप्शन

    मारुति सुजुकी ने ब्रेजा को 7 आकर्षक रंगों में पेश किया है, जो इस प्रकार हैं:

    एलएक्सआई

    वीएक्सआई

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    सिजलिंग रेड

    सिजलिंग रेड

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट

    मैग्मा ग्रे

    मैग्मा ग्रे

    -

    ब्लूइश ब्लैक (केवल वीएक्सआई टर्बो)

    -

    विवेशियस ऑरेंज

    -

    लस्ट्रस ब्लैक

    वीएक्सआई वेरिएंट में एलएक्सआई के मुकाबले ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं। एलएक्सआई वेरिएंट चार रंगों में उपलब्ध है, जबकि वीएक्सआई में कुल सात रंगों का विकल्प है।

    यह भी पढ़ें: नई मारुति ब्रेजा कार में मिलते हैं ये 10 कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    केबिन

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई केबिन
    2026 मारुति ब्रेजा

    नई ब्रेजा का केबिन काफी जाना पहचाना लगता है, क्योंकि इसका बेसिक लेआउट पहले जैसा ही है। हालांकि, एलएक्सआई और वीएक्सआई दोनों वेरिएंट्स में अब ब्राउन और ब्लैक की डुअल-टोन इंटीरियर थीम मिलती है, जो पुराने मॉडल की मोनोटोन थीम से कहीं ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक लगती है। केबिन में प्रैक्टिकैलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, पर्याप्त स्टोरेज स्पेस और अच्छा लेगरूम मिलता है, जिससे लंबी यात्राएं भी आरामदायक रहती हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर रियर एसी वेंट्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स (केवल एलएक्सआई टर्बो में) मिलते हैं। वीएक्सआई वेरिएंट में डैशबोर्ड पर 7-इंच का टचस्क्रीन और दरवाजों पर फैब्रिक-फिनिश्ड आर्मरेस्ट जैसे छोटे अपग्रेड्स मिलते हैं, जो केबिन के अनुभव को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। इन दोनों ही वेरिएंट्स में रियर सेंटर आर्मरेस्ट और बीच वाले यात्री के लिए हेडरेस्ट की कमी खलती है।

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई की पीछे वाली सीट
    2026 मारुति ब्रेजा

    फीचर

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई में कोई इंफोटेनमेंट नहीं
    2026 मारुति ब्रेजा

    मारुति ने एलएक्सआई वेरिएंट में पर्याप्त फीचर दिए हैं। इसमें कीलेस एंट्री, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन पावर विंडो और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। वहीं, वीएक्सआई वेरिएंट में लगभग 1 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत पर कुछ एक्सट्रा फीचर मिलते हैं। इनमें सबसे बड़ा अपग्रेड वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ आने वाला 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके साथ आर्कमी-ट्यून्ड 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जो ड्राइविंग के अनुभव को काफी सुविधाजनक बनाते हैं। वीएक्सआई टर्बो वेरिएंट में इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम भी दिए गए हैं। ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स एलएक्सआई टर्बो और वीएक्सआई दोनों में उपलब्ध हैं।

    यह भी पढ़ें: 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    सेफ्टी

    2026 मारुति ब्रेजा

    सेफ्टी के मामले में, मारुति सुजुकी ने नई ब्रेजा में कोई समझौता नहीं किया है। इसे हाल ही में भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग सभी सेफ्टी फीचर्स एलएक्सआई बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इनमें 6 एयरबैग, ईबीडी (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) के साथ एबीएस, हिल-होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर्स, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं। रियर डीफॉगर एलएक्सआई टर्बो और सभी वीएक्सआई वेरिएंट्स में मिलता है। वीएक्सआई टर्बो में अतिरिक्त रूप से एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, जो पार्किंग को आसान बनाता है।

    इंजन

    2026 ब्रेजा तीन इंजन विकल्पों के साथ आती है, जो अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें परफॉर्मेंस, माइलेज और सुविधा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

    2026 मारुति ब्रेजा

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल + माइल्ड-हाइब्रिड

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    पावर

    103 पीएस

    88 पीएस

    110 पीएस

    टॉर्क

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    170 एनएम

    2026 मारुति ब्रेजा एलएक्सआई 6-स्पीड मैनुअल
    2026 मारुति ब्रेजा

    मुकाबला

    2026 मारुति ब्रेजा का मुकाबला टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस, मारुति फ्रॉन्क्स, टोयोटा टाइजर, किआ सोनेट, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

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    सोनू
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