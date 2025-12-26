2025 टाटा सिएरा प्योर प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: दिसंबर 26, 2025 12:41 pm । स्तुति

नई टाटा सिएरा एसयूवी कार का मिड-वेरिएंट प्योर प्लस लोअर वेरिएंट से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं

नई टाटा सिएरा 2025 के सबसे पॉपुलर लॉन्च में से एक रही। सेकंड जनरेशन सिएरा एसयूवी कार सात वेरिएंट : स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस में आती है। हम तस्वीरों के जरिए इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस और बेस से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट की जानकारी आपको दे चुके हैं, अब इस गाड़ी के मिड-वेरिएंट प्योर प्लस पर डालते हैं एक नजर :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

जैसा की बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस और बेस से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट में देखा गया था, प्योर प्लस वेरिएंट में भी बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट (अब ऑटो फंक्शन के साथ) और कनेक्टेड एलईडी डीआरएल सेटअप दिया गया है। इसमें लोअर वेरिएंट की तरह चौड़ा बंपर और पियानो सिल्वर फिनिश दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है। आगे की तरफ इसमें सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट और बंपर पर स्टडेड पैटर्न के साथ बड़ा एयर डैम दिया गया है।

साइड

प्योर प्लस वेरिएंट में स्मार्ट प्लस और प्योर वेरिएंट वाले कई सारे एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स, ओआरवीएम्स माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर और शार्कफिन एंटीना शामिल है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव लोअर वेरिएंट में मिलने वाले स्टील व्हील्स की बजाए 17-इंच अलॉय व्हील्स का किया गया है। इस वेरिएंट में रूफ रेल्स की कमी है, जबकि यह फीचर इसमें एडवेंचर वेरिएंट से मिलता है।

पीछे की डिजाइन

टाटा सिएरा प्योर प्लस वेरिएंट में लोअर वेरिएंट की तरह एलईडी टेललाइट दी गई है। इसमें बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस और प्योर वेरिएंट की तरह 'सिएरा' मॉनिकार और चौड़ी सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट के साथ ऊंचा बंपर दिया गया है। इस वेरिएंट से इसमें वॉशर के साथ रियर वाइपर (स्पॉइलर के पीछे छिपा हुआ) और डिफॉगर मिलना शुरू होता है।

टाटा सिएरा प्योर प्लस वेरिएंट अंडमान एडवेंचर कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

इंटीरियर

इस एसयूवी कार के प्योर प्लस वेरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे कलर इंटीरियर थीम के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस की तरह 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ) दिया गया है जिस पर कई सारे ब्रश्ड सिल्वर एक्सेंट मिलते हैं।

प्योर प्लस वेरिएंट में फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी दिया गया है, लेकिन इसमें रियर सेंटर आर्मरेस्ट की कमी है। इसमें दोनों फ्रंट पैसेंजर और केवल आउटर साइड रियर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट की सुविधा दी गई है। इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट दिए गए हैं, लेकिन टाटा ने इसे इसमें रियर सीटों से हटा दिया है। इसमें रियर पैसेंजर के लिए सनशेड की सुविधा दी गई है, जो कि इसमें बेस वेरिएंट से मिलते हैं। यहां देखें नई टाटा सिएरा के इंटीरियर की तस्वीरें।

फीचर

सिएरा प्योर प्लस वेरिएंट में लोअर वेरिएंट की तरह फ्रंट पर टाइप-ए और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और इसमें सेकंड रो पर दो 65वाट टाइप-सी यूएसबी स्लॉट भी दिए गए हैं। इस वेरिएंट में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वॉइस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, और 1-टच अप/डाउन ड्राइवर-साइड विंडो जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

प्योर प्लस वेरिएंट में लोअर वेरिएंट की तरह वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, क्रूज कंट्रोल, और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), छह एयरबैग और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। सिएरा एसयूवी में कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2025 टाटा सिएरा कार में कई सारे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआ टर्बो-पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 108 पीएस 160 पीएस 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 255 एनएम 260 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6 स्पीड एटी ड्राइवट्रेन^ एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव

प्योर प्लस वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर टी-जीडीआई इंजन को छोड़कर बाकी सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें नई टाटा सिएरा के वेरिएंट-वाइज इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी।

कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा प्योर प्लस वेरिएंट की कीमत 14.49 लाख रुपये से 17.99 लाख रुपये के बीच है, जबकि इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट की प्राइस 11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये के बीच है। नई टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से है। यह गाड़ी टाटा कर्व और सिट्रोएन बसॉल्ट जैसी एसयूवी-कूपे कार को भी कड़ी टक्कर देती है।