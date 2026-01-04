टाटा सिएरा अकंप्लिश्ड वेरिएंट में क्या मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 04, 2026 10:37 am । सोनू

टाटा सिएरा के टॉप मॉडल से एक नीचे वाले अकंप्लिश्ड वेरिएंट में ज्यादातर कंफर्ट और सेफ्टी फीचर मिलते हैं, लेकिन इसमें एक फीचर की कमी है जो सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता है

टाटा ने सिएरा कार को एक मॉडर्न लुक में फिर से लॉन्च कर दिया है और अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमने पहले ही इसके मिड वेरिएंट एडवेंचर को कवर कर लिया है। इस रिपोर्ट में हम टॉप मॉडल से एक नीचे वाले अकंप्लिश्ड वेरिएंट के बारे में जानेंगे। इसमें ज्यादा कंफर्ट और सेफ्टी पर ध्यान रखा गया है, जबकि डिजाइन वही है। यहां हमने सिएरा अकंप्लिश्ड वेरिएंट के डिजाइन, केबिन, फीचर, सेफ्टी और इंजन विकल्प के बारे में विस्तार से बताया है।

आगे का डिजाइन

आगे से सिएरा अकंप्लिश्ड वेरिएंट में वही शानदार लुक मिलता है जो पूरी रेंज में देखने को मिलता है। चंकी बंपर, जिस पर सिल्वर स्किड प्लेट है, पूरे डिजाइन को एक शानदार टच देता है। इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी फॉग लैंप्स और एलईडी हेडलाइट है, लेकिन इसमें वेलकम और गुडबाय फंक्शन, और डायनामिक साइड इंडिकेटर का अभाव है।

इन खामियों के बावजूद, आगे का डिजाइन साफ और अच्छा है, जो टाटा सिएरा कार के ओवरऑल स्टाइल के हिसाब से है।

साइड

साइड से अकंप्लिश्ड वेरिएंट नीचे वाले वेरिएंट्स जैसा ही दिखता है। इसमें 17-इंच अलॉय व्हील, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ब्लैक फिनिश बॉडी साइड क्लेडिंग, और रूफ रेल्स दी गई है।

इसका सिल्हूट मॉडर्न और बैलेंस्ड दिखता है, इस वेरिएंट के लिए कोई खास विजुअल एलिमेंट्स नहीं हैं।

पीछे का डिजाइन

अकंप्लिश्ड वेरिएंट में पीछे की तरफ वही स्पोर्टी डिजाइन बरकरार है। कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स इसे आधुनिक लुक देते हैं, जबकि पीछे वाली सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट रग्ड थीम को पूरा करती है।

अन्य ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरह, सभी कलर ऑप्शन ड्यूल-टोन ब्लैक रूफ के साथ आते हैं, जो ओवरऑल स्टाइल में कॉन्ट्रास्ट जोड़ता है। यहां सिएरा के वेरिएंट अनुसार कलर विकल्प देखिए।

केबिन

अकंप्लिश्ड वेरिएंट अंदर से नई बैज और ऑफ-व्हाइट केबिन थीम के साथ अलग दिखता है, जिसमें ब्लैक और सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं। फैब्रिक सीटों की जगह लेदरेट अपहोल्स्ट्री है जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम फील देती है।

डैशबोर्ड लेआउट जाना-पहचाना है, लेकिन इस वेरिएंट में सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइटिंग के साथ हेड-अप डिस्प्ले भी जोड़ी गई है। आगे वाले पैसेंजर के बेहतर कंफर्ट के लिए आगे वेंटिलेटेड सीट और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट भी दी गई है।

कुल मिलाकर इसका केबिन फीचर से भरपूर है, जबकि लेआउट साफ और प्रैक्टिकल है।

फीचर और सेफ्टी

टाटा सिएरा अकंप्लिश्ड वेरिएंट में कई फीचर जोड़े गए हैं जिनमें डॉल्बी एटमॉस के साथ एक 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, एक हेड-अप डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट शामिल है।

अन्य फीचर में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और पावर फोल्डिंग ओआरवीएम, और वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ शामिल है।

सेफ्टी फीचर में लेवल 2 एडीएएस, 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक 360 डिग्री कैमरा सेटअप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर शामिल है।

इंजन

टाटा सिएरा गाड़ी के अकंप्लिश्ड वेरिएंट में एडवेंचर प्लस वेरिएंट वाले ही इंजन और गियरबॉक्स विकल्प दिए गए हैं। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प शामिल है। इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी इस प्रकार है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 108 पीएस 118 पीएस 160 पीएस टॉर्क 145 एनएम 280 एनएम तक 255 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

प्राइस और कंपेरिजन

टाटा ने सिएरा अकंप्लिश्ड की कीमत 17.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी है। टाटा सिएरा एसयूवी कार का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, 2026 किआ सेल्टोस, एमजी एस्टर, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा और सिट्रोएन एयरक्रॉस से है।

यह भी देखें: टाटा सिएरा ऑन रोड प्राइस