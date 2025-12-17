टाटा सिएरा को पहले दिन मिली 70,000 बुकिंग

प्रकाशित: दिसंबर 17, 2025 04:19 pm । सोनू

टाटा सिएरा की डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी

टाटा मोटर्स ने 16 दिसंबर 2026 से सिएरा की आधिकारिक बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। पहले ही दिन सिएरा को 70,000 बुकिंग मिली। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि उन्हें 1.35 लाख से अधिक कंफर्मेशन मिले हैं, जिसका मतलब है कि इन लोगों ने एसयूवी के लिए अपनी पंसदीदा कॉन्फिगरेशन जमा कर दी है और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं।

सिएरा भारत के भीड़भाड़ वाले एसयूवी कार बाजार में टाटा मोटर्स के लिए एक शानदार वापसी है। यह रिस्पॉन्स निश्चित रूप से कंपनी के लिए सिएरा को सही तरीके से बनाकर ग्राहकों का विश्वास जीतने में एक बड़ी सफलता साबित हुआ है। अगर आप भी सिएरा कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां वह सबकुछ है जो आप जानना चाहते हैं:

टाटा सिएरा के बारे में अधिक जानकारी

यह कोई नई बात नहीं है कि सिएरा 90 के दशक में काफी लोकप्रिय कार थी, जब एसयूवी कार इतनी ट्रेंड में नहीं थी। आज सिएरा उसी लेगेसी के साथ वापस आई है, लेकिन इसे नया और मॉडर्न टच दिया गया है। यहां सिएरा की फोटो गैलरी में इसके स्टाइलिश डिजाइन पर एक नजर डालिए।

टाटा सिएरा एसयूवी कार सात कलर: अंडमान एडवेंचर, मुन्नार मिस्ट, बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड, प्रिस्टीन व्हाइट, और प्योर ग्रे में उपलब्ध है। यहां इसके वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखिए।

सिएरा सात वेरिएंट: स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंप्लिश्ड और अकंलिप्श्ड प्लस में आती है। सिएरा की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की प्राइस 21.29 लाख रुपये है। आप यहां इसकी वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

क्या आप जानते हैं? टाटा सिएरा का पहला लॉट भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2025 जीतने के लिए दिया गया है।

फीचर

टाटा मोटर्स ने सिएरा के केबिन को एक से बढ़कर एक फीचर से लैस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और आगे वाले पैसेंजर के लिए अलग से 12.3-इंच डिस्प्ले दी गई है, जिससे आपके एंटरटेनमेंट की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। इसमें 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, आगे वाली पैसेंजर सीट के लिए मैनुअल बोस मोड, पीछे विंडो सनशेड, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी फीचर में छह एयरबैग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है। सिएरा का टाटा ने इंटरनली क्रैश टेस्ट किया है। जब इसका भारत एनकैप क्रैश टेस्ट होगा तो इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

इंजन और गियरबॉक्स

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 108 पीएस 160 पीएस 118 पीएस टॉर्क 145 एनएम 255 एनएम 280 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

टीजीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन कंपनी के लिए नया है, जिसकी शुरूआत सिएरा के साथ हुई है। एसयूवी कार की टॉप स्पीड का पता करने के लिए जब इसका टेस्ट किया गया तो नैट्रैक्स पर इसने 222 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ी। हालांकि लोगों की सुरक्षा के लिए इसे 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित किया जाएगा।

बुकिंग डिटेल्स और कंपेरिजन

टाटा सिएरा की बुकिंग प्रोसेस आसान है, जिसकी हमने पूरी जानकारी यहां दी है। सिएरा को हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी कार वाले सेगमेंट में उतारा गया है। अगर आप सिएरा गाड़ी को खरीदने में इच्छुक हैं तो आप सिएरा और क्रेटा के साथ-सथ सिएरा और सेल्टोस 2026 का कंपेरिजन भी देख सकते हैं।

