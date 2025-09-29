जीएसटी की दरों में कमी के बाद मारुति स्विफ्ट की वेरिएंट अनुसार देखिए नई कीमत

124 Views

प्रकाशित: सितंबर 29, 2025 06:53 pm । भानु

Write a कमेंट

इसके टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस एएमटी पर सबसे ज्यादा 85,000 रुपये की बचत का मौका

जेडएक्सआई प्लस मैनुअल,जेडएक्सआई प्लस मैनुअल,जेडएक्सआई सीएनजी और जेडएक्सआई एएमटी वेरिएंट्स की कीमत 80,000 रुपये तक की गई कम

मारुति स्विफ्ट पर जीएसटी 29 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। मारुति स्विफ्ट की कीमत अब 5.79 लाख रुपये से 8.65 लाख रुपये के बीच है।

देश की सबसे बड़ी कारमेकर में से एक, मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पूरे लाइनअप की कीमतों में कटौती करके ग्राहकों को जीएसटी का लाभ दिया है। इसकी सबसे लोकप्रिय कारों में से एक, मारुति स्विफ्ट, नए टैक्स स्लैब के तहत 85,000 रुपये सस्ती हो गई है। आइए इस हैचबैक की वेरिएंट-अनुसार पुरानी और नई कीमतों के साथ-साथ मिल रही बचत पर डालते हैं एक नज़र:

वेरिएंट-अनुसार कीमत में संशोधन

मैनुअल

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत एलएक्सआई 6.49 लाख रुपये 5.79 लाख रुपये (-) 70,000 वीएक्सआई 7.30 लाख रुपये 6.59 लाख रुपये (-) 71,000 वीएक्सआई (ओ) 7.57 लाख रुपये 6.85 लाख रुपये (-) 72,000 वीएक्सआई सीएनजी 8.20 लाख रुपये 7.45 लाख रुपये (-) 75,000 जेडएक्सआई 8.30 लाख रुपये 7.53 लाख रुपये (-) 77,000 वीएक्सआई (ओ) सीएनजी 8.47 लाख रुपये 7.71 लाख रुपये (-) 76,000 जेडएक्सआई प्लस 9 लाख रुपये 8.20 लाख रुपये (-) 80,000 जेडएक्सआई सीएनजी 9.20 लाख रुपये 8.39 लाख रुपये (-) 81,000

ऑटोमैटिक

वेरिएंट पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दर) नई कीमत (नई जीएसटी दर) बचत वीएक्सआई एएमटी 7.80 लाख रुपये 7.04 लाख रुपये (-) 76,000 वीएक्सआई (ओ) एएमटी 8.07 लाख रुपये 7.30 लाख रुपये (-) 77,000 जेडएक्सआई एएमटी 8.80 लाख रुपये 7.98 लाख रुपये (-) 82,000 जेडएक्सआई प्लस एएमटी 9.50 लाख रुपये 8.65 लाख रुपये (-) 85,000

कीमत एक्सशोरूम दिल्ली के अनुसार

एएमटी -ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस मैनुअल, जेडएक्सआई सीएनजी और जेडएक्सआई सीएनजी पर 80,000 रुपये से अधिक की बचत हो रही है, जबकि टॉप-जेडएक्सआई प्लस एएमटी वेरिएंट की कीमत में 85,000 रुपये की सबसे अधिक कटौती हुई है।

मारुति स्विफ्ट के एंट्री-लेवल एलएक्सआई वेरिएंट की कीमत में सबसे कम 70,000 रुपये की कटौती की गई है।

इसके मिड-वेरिएंट वीएक्सआई और वीएक्सआई (ओ) वेरिएंट (मैनुअल, ऑटोमैटिक और सीएनजी दोनों ट्रिम्स सहित) की कीमतों में 70,000 रुपये से ज़्यादा की कमी आई है।

मारुति स्विफ्ट के टैक्स स्लैब का संशोधन

इससे पहले, मारुति स्विफ्ट पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 1 प्रतिशत सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 29 प्रतिशत हो गया था। हालांकि, जीएसटी दर में कटौती के बाद, मारुति स्विफ्ट जैसी 1,200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली सब-4 मीटर सेगमेंट की कारों पर अब केवल 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

व्हीकल टाइप सेस समेत पुरानी जीएसटी दर नई जीएसटी दर बचत सब-4 मीटर (1,200 सीसी तक पेट्रोल) 29% (28% जीएसटी+ 1%सेस) 18% 11%

कब से होंगी कीमतें प्रभावी?

ऊपर बताई गई नई कीमतें अब भारत सरकार द्वारा नई जीएसटी दरों को लागू करने के लिए जारी निर्देशों के अनुसार लागू हैं। भारत में त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसलिए मारुति अपनी कारों पर विशेष छूट भी दे रही है, जो इसे खरीदने का एक बेहतरीन समय बना रहा है।

कंपेरिजन

मारुति स्विफ्ट कार का मुकाबला हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और टाटा टियागो से है।