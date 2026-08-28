टाटा मोटर्स ने बदली पहचान! अब कार बिजनेस TATA.CARS नाम से चलेगा

Tata Motors ने अपने पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के लिए एक नई ब्रांड पहचान की घोषणा की है, जिसे अब TATA.CARS के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव कंपनी की मॉडर्न प्रोडक्ट लाइनअप और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है, जिसमें कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल बिज़नेस से एक अलग पहचान बनाना चाहती है। इस नए नाम के साथ एक नई टैगलाइन भी पेश की गई है।

Tata Motors Cars अब हुई TATA.CARS

Tata Motors पिछले कुछ सालों से भारतीय कार बाज़ार में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसमें Nexon और Punch जैसी गाड़ियां लगातार सेल्स चार्ट में टॉप पर रही हैं। अब, कंपनी ने अपनी इस सफलता को एक नई पहचान देने का फैसला किया है। इसके पैसेंजर व्हीकल डिवीजन को अब से TATA.CARS कहा जाएगा।

कंपनी के अनुसार, इस रीब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य कार डिवीजन को कमर्शियल व्हीकल डिवीजन से अलग करना है। इससे पैसेंजर कारों में इस्तेमाल हो रही मॉडर्न और कटिंग-एज टेक्नोलॉजी पर फोकस करने में मदद मिलेगी और ग्राहकों के बीच एक नई और फ्रेश इमेज बनेगी।

क्या यह नाम कुछ जाना-पहचाना लगता है?

Tata ने पहले भी ऐसी ही एक रणनीति अपनाई थी जब उसने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज का नाम बदलकर Tata.ev किया था। आज, Tata.ev खुद में एक मजबूत सब-ब्रांड बन चुका है, जो भारत के EV स्पेस में सबसे आगे है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बदलाव सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए है। कंपनी की कानूनी पहचान अभी भी 'Tata Motors Passenger Vehicles' ही रहेगी।

एक नई टैगलाइन

नए नाम के साथ, ब्रांड ने एक नई और ट्रेंडी टैगलाइन भी जारी की है: 'Nothing's Too Far'। यह पुरानी टैगलाइन 'Connecting Aspirations' की जगह लेगी, जो 2017 से इस्तेमाल हो रही थी।

कंपनी का मानना है कि यह नई टैगलाइन आज के समय के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक है। यह ब्रांड की पर्सनैलिटी में एक यूथफुल अपील जोड़ती है और उन युवा खरीदारों से बेहतर तरीके से जुड़ती है जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है।

TATA.CARS के बारे में

Tata Motors, जिसे अब हम TATA.CARS के नाम से जानेंगे, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माताओं में से एक है। आज सड़कों पर 70 लाख से ज्यादा टाटा की गाड़ियां चल रही हैं, जो ब्रांड पर ग्राहकों के भरोसे को दिखाता है।

वर्तमान में, कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, जिसमें कुल 16 कारें शामिल हैं। इसमें पेट्रोल-डीजल (ICE) इंजन वाली गाड़ियों से लेकर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी मौजूद हैं। कंपनी का खास फोकस SUV सेगमेंट पर रहा है, और Punch, Sierra, Harrier और Nexon जैसे मॉडल्स ने समय के साथ अपनी लोकप्रियता को साबित किया है।

कंपनी ने आने वाले सालों के लिए कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बनाई हैं। इसमें एक डेडिकेटेड ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ब्रांड 'Avinya' को लॉन्च करना भी शामिल है। Avinya ब्रांड के तहत पहला प्रोडक्ट Avinya X कूपे-SUV अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है। यह कंपनी के भविष्य के विजन को और मजबूत करेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

पिछले पांच सालों में Tata Motors ने बहुत तेजी से मार्केट हिस्सेदारी बढ़ाई है, और यह नई पहचान इस सफलता का एक स्वाभाविक अगला कदम है। TATA.CARS नाम ब्रांड को एक मॉडर्न और टेक-फॉरवर्ड इमेज देता है, जो युवा खरीदारों को आकर्षित करने की कंपनी की इच्छा को साफ दिखाता है।

हालांकि, इस नई पहचान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह एक भरोसेमंद प्रोडक्ट रेंज के साथ-साथ बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस भी दे। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी और ग्राहकों का भरोसा बना रहता है, तो यह रीब्रांडिंग कंपनी की ग्रोथ को और भी आगे ले जाने में मदद करेगी।

TATA.CARS की इस नई पहचान के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।