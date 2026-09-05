Kia Syros Flex-Fuel Concept से भारत में उठा पर्दा, अगले साल तक हो सकती है लॉन्च

किआ इंडिया ने अपने Inspiration Day इवेंट में Syros फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट को पेश किया है, जो देश में एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बढ़ती चिंताओं का सीधा जवाब है और ब्रांड की भविष्य की तैयारी को दर्शाता है।

हाल ही के महीनों में इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के मुद्दे ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां बनाने और उन्हें लॉन्च करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। अगर इसे जल्द ही लॉन्च किया जाता है, तो किआ अब मारुति के बाद दूसरी फ्लेक्स-फ्यूल कार लॉन्च करने वाली कंपनी बन जाएगी।

हाल ही में Syros EV के लॉन्च के साथ, अब Syros के पावरट्रेन ऑप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा हो सकती है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या नया है:

Kia Syros: Flex Fuel Concept

Syros Flex-fuel गाड़ी काफी हद तक ICE मॉडल पर आधारित होगी। किआ का दावा है कि यह E0 से लेकर E100 तक किसी भी एथेनॉल मिश्रण पर चल सकेगी। इसका मतलब है कि आप इसमें 0% एथेनॉल वाला पेट्रोल से लेकर 100% एथेनॉल तक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार बनाती है, क्योंकि सरकार धीरे-धीरे पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत बढ़ा रही है।

इस कॉन्सेप्ट मॉडल में Syros का जाना-पहचाना 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे एक नए गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें डीजल वेरिएंट में मिलने वाला 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि Kia ने Syros flex-fuel का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, वह लैटिन अमेरिकी स्पेसिफिकेशन वाला है। ब्राजील जैसे देशों में फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी काफी आम है और किआ वहां पहले से ही 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ एथेनॉल-कम्पैटिबल गाड़ियां बेच रही है। इससे यह साफ है कि यह तकनीक किआ के लिए नई नहीं है और इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल तक Kia के मौजूदा मॉडल्स के flex-fuel वेरिएंट भारतीय बाजार में पेश किए जा सकते हैं।

Kia Syros से जुड़ी जानकारी

Syros सब-4-मीटर SUV सेगमेंट की एक प्रीमियम और प्रैक्टिकल कार है। फ्रंट कॉर्नर पर दिए गए वर्टिकल स्टैक हेडलैंप्स और बॉडी कलर्ड एक्सेंट पैनल जैसे डिजाइन एलिमेंट्स इसे भीड़ से अलग दिखाते हैं। इसका आकार सीधा और बॉक्सी है। यह सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी एक प्रीमियम अनुभव देती है। इसका केबिन काफी स्पेशियस है और इसमें कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

केबिन की फिट और फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें ज्यादातर टच-पॉइंट्स पर प्रीमियम लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है। बड़ी खिड़कियों और सीधी बैठने की पोजिशन की वजह से यह फैमिली-फ्रेंडली लगती है।

Syros में 12.3-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले, 8-स्पीकर Harman Kardon प्रीमियम साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और गर्मियों के लिए बेहद आरामदायक वेंटिलेटेड सीटें जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स इसे उन शहरी ग्राहकों के लिए एक आकर्षक पैकेज बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी और कंफर्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी यह कार पीछे नहीं है, इसमें ABS के साथ EBD, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर दिए गए हैं।

CarDekho का क्या है कहना…

पिछले कुछ समय में भारत में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) की शुरुआत और भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजनाओं ने कार ओनर्स के मन में कई सवाल खड़े किए हैं। फ्यूल कम्पैटिबिलिटी एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है, और ग्राहक ऐसी कारें चाहते हैं जो भविष्य के इन बदलावों के लिए तैयार हों।

इस स्थिति में, Kia जैसी कंपनियां फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी को शोकेस करके ग्राहकों को यह विश्वास दिला रही हैं कि वे भविष्य के लिए तैयार हैं। यह कदम ब्रांड की छवि को मजबूत करता है और उसे एक दूरदर्शी निर्माता के रूप में स्थापित करता है। यह सिर्फ मौजूदा ग्राहकों को आश्वस्त करने के लिए नहीं है, बल्कि नए ग्राहकों को आकर्षित करने का भी एक तरीका है जो एक 'फ्यूचर-प्रूफ' व्हीकल में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, इसकी लॉन्च डेट के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हमें विश्वास है कि यदि इथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो किआ Syros से शुरू करके अपने नए फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हो सकती है।

क्या आप भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए फ्लेक्स-फ्यूल कार खरीदेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।