जीएसटी दर में कटौती के बाद टाटा पंच की नई कीमत: देखिए पुरानी और नई प्राइस में कितना है अंतर

टाटा पंच माइक्रो एसयूवी कार 1.08 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है और इस गाड़ी की नई कीमत अब 5.50 लाख रुपये से 9.24 लाख रुपये के बीच हो गई है

जीएसटी दरों में कटौती के बाद कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें घटा दी हैं। टाटा पंच माइक्रो एसयूवी समेत अपने पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियों की कम कीमतों का फायदा अपने ग्राहकों को दे रही है। यहां देखें टाटा पंच एसयूवी की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

मैनुअल

वेरिएंट पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत प्योर 6.20 लाख रुपये 5.50 लाख रुपये (-)70,000 रुपये प्योर (ओ) 6.82 लाख रुपये 6.24 लाख रुपये (-)58,000 रुपये एडवेंचर 7.17 लाख रुपये 6.56 लाख रुपये (-)61,000 रुपये प्योर सीएनजी 7.30 लाख रुपये 6.68 लाख रुपये (-)62,000 रुपये एडवेंचर प्लस 7.52 लाख रुपये 6.88 लाख रुपये (-)64,000 रुपये एडवेंचर सनरूफ 7.72 लाख रुपये 7.06 लाख रुपये (-)66,000 रुपये एडवेंचर सीएनजी 8.12 लाख रुपये 7.43 लाख रुपये (-)69,000 रुपये एडवेंचर प्लस सनरूफ 8.22 लाख रुपये 7.52 लाख रुपये (-)70,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस 8.42 लाख रुपये 7.70 लाख रुपये (-)72,000 रुपये एडवेंचर प्लस सीएनजी 8.47 लाख रुपये 7.75 लाख रुपये (-)72,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस कैमो 8.57 लाख रुपये 7.84 लाख रुपये (-)73,000 रुपये एडवेंचर सनरूफ सीएनजी 8.67 लाख रुपये 7.93 लाख रुपये (-)74,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस सनरूफ 8.90 लाख रुपये 8.14 लाख रुपये (-)76,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस सनरूफ कैमो 9.07 लाख रुपये 8.30 लाख रुपये (-)77,000 रुपये एडवेंचर प्लस सनरूफ सीएनजी 9.17 लाख रुपये 8.39 लाख रुपये (-)78,000 रुपये क्रिएटिव प्लस 9.12 लाख रुपये 8.14 लाख रुपये (-)98,000 रुपये क्रिएटिव प्लस कैमो 9.27 लाख रुपये 8.28 लाख रुपये (-)99,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस सीएनजी 9.52 लाख रुपये 8.71 लाख रुपये (-)81,000 रुपये क्रिएटिव प्लस सनरूफ 9.57 लाख रुपये 8.55 लाख रुपये (-)1.02 लाख रुपये अकंपलिश्ड प्लस सीएनजी कैमो 9.67 लाख रुपये 8.85 लाख रुपये (-)82,000 रुपये क्रिएटिव प्लस सनरूफ कैमो 9.72 लाख रुपये 8.69 लाख रुपये (-)1.03 लाख रुपये अकंपलिश्ड प्लस सनरूफ सीएनजी 10 लाख रुपये 9.15 लाख रुपये (-)85,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस सनरूफ सीएनजी कैमो 10.17 लाख रुपये 9.30 लाख रुपये (-)87,000 रुपये

ऑटोमेटिक

वेरिएंट पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें) नई कीमतें (नई जीएसटी दरें) बचत एडवेंचर एएमटी 7.77 लाख रुपये 7.11 लाख रुपये (-)66,000 रुपये एडवेंचर प्लस एएमटी 8.12 लाख रुपये 7.43 लाख रुपये (-)69,000 रुपये एडवेंचर सनरूफ एएमटी 8.32 लाख रुपये 7.61 लाख रुपये (-)71,000 रुपये एडवेंचर प्लस सनरूफ एएमटी 8.82 लाख रुपये 8.07 लाख रुपये (-)75,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस एएमटी 9.02 लाख रुपये 8.25 लाख रुपये (-)77,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस एएमटी कैमो 9.17 लाख रुपये 8.39 लाख रुपये (-)78,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस सनरूफ एएमटी 9.50 लाख रुपये 8.69 लाख रुपये (-)81,000 रुपये अकंपलिश्ड प्लस सनरूफ एएमटी कैमो 9.67 लाख रुपये 8.85 लाख रुपये (-)82,000 रुपये क्रिएटिव प्लसएमटी 9.72 लाख रुपये 8.69 लाख रुपये (-)1.03 लाख रुपये क्रिएटिव प्लसएमटी कैमो 9.87 लाख रुपये 8.83 लाख रुपये (-)1.04 लाख रुपये क्रिएटिव प्लस सनरूफ एएमटी 10.17 लाख रुपये 9.10 लाख रुपये (-)1.07 लाख रुपये क्रिएटिव प्लस सनरूफ एएमटी कैमो 10.32 लाख रुपये 9.24 लाख रुपये (-)1.08 लाख रुपये

टाटा पंच एसयूवी कार के क्रिएटिव प्लस सनरूफ (एमटी और एएमटी), क्रिएटिव प्लस सनरूफ कैमो (एमटी और एएमटी), क्रिएटिव प्लस एमटी और क्रिएटिव प्लस कैमो एएमटी वेरिएंट की कीमत में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।

इस गाड़ी के टॉप क्रिएटिव प्लस सनरूफ एएमटी कैमो वर्जन की प्राइस सबसे ज्यादा 1.08 लाख रुपये कम हो गई है।

टाटा पंच गाड़ी के बाकी वेरिएंट 66,000 रुपये से लेकर 1.07 लाख रुपये तक सस्ते हो गए हैं।

टाटा पंच कार की कीमत अब 5.50 लाख रुपये से 9.30 लाख रुपये के बीच हो गई है।

टाटा पंच के लिए नया टैक्स स्लैब

जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले टाटा पंच कार पर 29 प्रतिशत (1 प्रतिशत सेस समेत) टैक्स लगता था। अब नई जीएसटी लागू होने के बाद इस गाड़ी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा और इसमें से सेस कम्पोनेंट भी हटा दिया गया है।

व्हीकल टाइप पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत) नई जीएसटी दरें बचत सब-4 मीटर (पेट्रोल) 29% (28% जीएसटी+ 1% सेस) 18% 11%

यहां हमनें टाटा की फ्लैगशिप एसयूवी कार हैरियर और सफारी पर मिलने वाले जीएसटी में फायदों का जिक्र किया है। यहां देखें इसकी वेरिएंट वाइज कीमतें। यदि आप जानना चाहते हैं कि दूसरी गाड़ियों पर जीएसटी में कितना फायदा मिल रहा है तो यहां देख सकते हैं।

नई कीमतें कब से होंगी लागू?

22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब टाटा पंच की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। कार कंपनियां अपनी गाड़ियों पर कीमत में कटौती के साथ कई फेस्टिव ऑफर भी दे रही है, ऐसे में हमें लगता है कि यह गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा मौका है।

मुकाबला

टाटा पंच कार का मुकाबला सीधे तौर पर हुंडई एक्सटर, मारुति फ्रॉन्क्स, निसान मैग्नाइट और टोयोटा टाइजर से है। यह गाड़ी हुंडई ग्रैंड आई10 निओस और मारुति स्विफ्ट के मुकाबले अच्छा ऑप्शन है।