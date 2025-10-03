2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: अक्टूबर 03, 2025 03:13 pm । स्तुति

महिंद्रा ने नई थार एसयूवी में डिजाइन अपडेट के अलावा कुछ कंफर्ट फीचर भी जोड़े हैं और पुराने मॉडल की एर्गोनॉमिक्स से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने की भी कोशिश की है

2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमत 9.99 लाख रुपये से 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है।

इस एसयूवी के वेरिएंट लाइनअप का नाम बदल कर एएक्सटी और एलएक्सटी रखा गया है।

एक्सटीरियर बदलावों में बॉडी कलर्ड ग्रिल और बंपर पर सिल्वर इंसर्ट शामिल है।

केबिन के अंदर इसमें नया स्टीयरिंग व्हील और बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इसमें पावर विंडो को अब डोर पर पोजिशन किया गया है और डेड पैडल को ऑटोमेटिक वेरिएंट में जोड़ा गया है।

इस गाड़ी में रियर वाइपर और वॉशर और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

इसमें 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन दिए गए हैं।

2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर काफी जाना पहचाना लगता है, लेकिन इसमें कई नए फीचर जरूर जोड़े गए हैं। महिंद्रा ने इस एसयूवी कार के एर्गोनोमिक्स को बेहतर करने की भी कोशिश की है। इसमें पहले की तरह टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ रियर-व्हील और ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन दिए गए हैं।

यहां देखें महिंद्रा थार एसयूवी की नई कीमतें :-

नया वेरिएंट लाइनअप और कीमत

महिंद्रा थार के वेरिएंट लाइनअप का नाम एएक्स ऑप्शनल और एलएक्स से बदल कर एएक्सटी और एलएक्सटी रख दिया गया है। नीचे देखें महिंद्रा थार की वेरिएंट-वाइज कीमतें :-

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत 1.5-लीटर डीजल आरडब्लूडी एएक्सटी 9.99 लाख रुपये एलएक्सटी 12.19 लाख रुपये 2.2-लीटर डीजल 4डब्लूडी एलएक्सटी एमटी 15.49 लाख रुपये एलएक्सटी एटी 16.99 लाख रुपये 2-लीटर टर्बो पेट्रोल एलएक्सटी आरडब्लूडी एमटी 13.99 लाख रुपये एलएक्सटी 4डब्लूडी एमटी 14.69 लाख रुपये एलएक्सटी 4डब्लूडी एटी 16.25 लाख रुपये

यदि आप महिंद्रा की किसी नई एसयूवी कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थार रॉक्स, स्कॉर्पियो एन और एक्सयूवी700 जैसी पॉपुलर गाड़ियों को खरीदने का यह सही समय हो सकता है क्योंकि नई जीएसटी दरों में कटौती के बाद इन कारों पर अच्छी-खासी बचत की जा सकती है।

एक्सटीरियर

2025 महिंद्रा थार कार में आगे की तरफ बॉडी कलर्ड ग्रिल, और फ्रंट व रियर बंपर पर कॉन्ट्रास्ट सिल्वर एलिमेंट दिया गया है। इसमें पहले की तरह हैलोजन हेडलाइट दी गई है, लेकिन हमें लगता है कि कंपनी को इसे ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए एलईडी से अपग्रेड करना चाहिए था।

इसकी साइड प्रोफाइल पर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। राइडिंग के लिए इसमें 18-इंच 5-स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिस पर गन मेटल ग्रे फिनिश मिलती है। अपराइट सिल्हाउट और चौड़ी बॉडी क्लैडिंग के चलते इसे अब काफी दमदार लुक मिलता है। इस गाड़ी के पीछे का हिस्सा भी काफी जाना पहचाना लगता है, लेकिन जब आप इसे करीब से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसमें रियर कैमरा को अब स्पेयर व्हील हब पर पोजिशन कर दिया गया है।

इंटीरियर

इस गाड़ी के केबिन में हुए बदलावों का पता लगाना काफी आसान है। इसमें ए-पिलर पर दिए गए ग्रैब हैंडल्स पर अब बोल्ड 'थार' बैजिंग मिलती है। इसमें महिंद्रा की दूसरी एसयूवी कारों (जैसे थार रॉक्स) वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। लेकिन, इसमें सबसे बड़ा बदलाव 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को जोड़ने का किया गया है।

मॉडल ईयर अपडेट के रूप में महिंद्रा ने इसे कुछ अर्गोनॉमिक अपडेट भी दिए हैं। इसमें पावर विंडो स्विच को अब लोअर सेंटर कंसोल से डोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि, सीटों के बीच में दिए गए कपहोल्डर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दोबारा डिजाइन किया गया है। इस एसयूवी कार के ऑटोमेटिक वेरिएंट में डेड पैडल भी जोड़ा गया है जो लंबी दूरी के सफर को तनाव मुक्त बनाएगा।

फीचर

थार फेसलिफ्ट कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर वॉशर और वाइपर, रियर एसी वेंट और आगे व पीछे टाइप-सी यूएसबी पोर्ट जैसे नए फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर भी दिए गए हैं जिसमें मैनुअल एसी, मल्टी-इंफो डिस्प्ले के साथ एनालॉग डायल्स, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पावर विंडो और कीलेस एंट्री शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए थार में अब रियर पार्किंग कैमरा भी मिलने लगा है। इस एसयूवी कार में डुअल एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, बिल्ट-इन रोल केज और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

2025 महिंद्रा थार एसयूवी में पहले वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

पैरामीटर 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल 2.2-लीटर डीजल पावर 150 पीएस 117 पीएस 132 पीएस टॉर्क 300 एनएम (एमटी) / 320 एनएम (एटी) 300 एनएम 300 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) / 4-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव 4-व्हील-ड्राइव

मुकाबला

महिंद्रा थार का मुकाबला फोर्स गुरखा 3-डोर और मारुती जिम्नी से है। यह गाड़ी हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति विक्टोरिस/ग्रैंड विटारा, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार के मुकाबले अच्छा ऑफ-रोड ऑप्शन है।