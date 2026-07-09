सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान तो इन फेसलिफ्ट मॉडल का करें इंतजार!

    स्कोडा स्लाविया से लेकर मारुति बलेनो तक, इस साल कुछ रोमांचक अपडेट आने वाले हैं

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 09, 2026 10:19 ist
    info icon
    published onJul 09, 2026 10:19 IST
    last updated onJul 09, 2026 10:19 IST
    417 Views
    • Write a कमेंट

    Upcoming Facelifts

    भारत के कार बाजार में किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा ईवी, 2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी सहित कई नई गाड़ी के लॉन्च के साथ काफी हलचल देखी गई है। यह साल आधा गुजर चुका है और अभी भी कुछ ऐसी कारें हैं जिन्हें टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसका मतलब है कि इन्हें इस साल फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है:

    महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: अगस्त 2026

    स्कॉर्पियो एन, ओरिजनल स्कॉर्पियो (अब स्कॉर्पियो क्लासिक) का अपडेट वर्जन है, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसने अपने शानदार एक्सटीरियर डिजाइन, प्रीमियम केबिन और खास पहचान वाली बनावट के साथ स्क्रॉर्पियो ब्रांड को और बेहतर बनाया। अब, स्कॉर्पियो एन को एक अपडेट की जरूरत है और हाल ही में इसका टेस्ट मॉडल भी देखा गया था, जिससे पता चला है कि इसे साल के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है, शायदा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर या उसके आस-पास।

    Mahindra Scorpio N Facelift

    स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: अगस्त 2026

    स्कोडा कुशाक को अपडेट करने के बाद, अब कंपनी अपनी सेडान कार स्लाविया को अपग्रेड करने की तैयार कर रही है, जिसे आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। इस साल की शुरूआत में नई स्लाविया कार को टेस्ट करते देखा गया था। उम्मीद है कि इसमें वही पावरट्रेन ऑप्शन के साथ-साथ आगे और पीछे अपडेट डिजाइन मिल सकता है। स्कोडा स्लाविया में अभी प्रीमियम केबिन, एक सिंगल-पेन सनरूफ, और 6 एयरबैग, आगे व पीछे पार्किंग सेंसर, ईएसपी, और टीपीएमएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, जिनके साथ 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

    Skoda Slavia Facelift

    फोक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: सितंबर 2026

    फोक्सवैगन टाइगन के बाद अब फोक्सवैगन वर्टस को भी नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है। फोक्सवैगन वर्टस को 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से मिलने वाली शानदार परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के कारण कार चलाने के शौकीन लोग काफी पसंद करते हैं। फेसलिफ्ट अपडेट के साथ, वर्टस में आगे नया डिजाइन और केबिन में कुछ स्टाइल अपडेट मिल सकते हैं। कुछ समय पहले नई वर्टस को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिससे इसके बारे में काफी जानकारी पता चली है।

    Volkswagen Virtus Facelift

    टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: 2027 की शुरूआत

    हाल ही में टाटा पंच और टियागो को नया अपडेट मिला है, जिससे ये दोनों कार अपने-अपने सेगमेंट में ज्यादा आकर्षक और बेहतर पैकेज बन गई हैं। अब, टाटा अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार नेक्सन को भी अपडेट दे सकती है। नेक्सन कंपनी के लिए एक हिट प्रोडक्ट साबित हुई है, इसमें कई इंजन ऑप्शन और ग्राहकों के बजट व जरूरत के हिसाब से कई वेरिएंट का विकल्प दिया गया है। नई नेक्सन कार इस साल के आखिर में आ सकती है, इसके डिजाइन और केबिन में बदलाव हो सकते हैं, ताकि यह बिक्री के मामले में टॉप पर बनी रहे।

    Tata Nexon

    होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: 2026 के आखिर में

    होंडा एलिवेट अपने सेगमेंट में सबसे सिंपल कार है, जिसमें अच्छे फीचर, सेफ्टी और एक 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है। हाल ही में होंडा सिटी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, और अब एलिवेट को भी नया लुक मिलने का समय आ गया है। वर्तमान में होंडा एलिवेट में प्रीमियम ड्यूल-टोन केबिन, एक फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और एक पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है। सुरक्षा के लिए इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, 6 एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और ईबीडी के साथ एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    Honda Elevate

    टाटा टिगोर फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: अक्टूबर 2026

    हाल ही में टिगोर कॉम्पैक्ट सेडान के नए फेसलिफ्ट डिजाइन का पेटेंट फाइल हुआ था, इसमें नई टियागो की तरह नया डिजाइन, फॉक्स कनेक्टेड टेल लैंप्स, अपडेट केबिन और कई अन्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टाटा टिगोर न्यू मॉडल में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन, नए केबिन के साथ एक फ्लोटिंग इफेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 360 डिग्री कैमरा और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) मिल सकता है।

    Tata Tigor

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: जुलाई 2026

    मारुति सुजुकी ब्रेजा अच्छे माइलेज और स्पेस की वजह से लगभग हर भारतीय ग्राहक की पसंद है। वर्तमान में, ब्रेजा कार में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम और 5-स्पीड मैनुअल व 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यह एक फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट में भी आती है, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। फेसलिफ्ट मॉडल में नया डिजाइन, नए अलॉय व्हील, अपडेट केबिन और सीएनजी वेरिएंट में ड्यूल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी जा सकती है।

    Maruti Brezza

    मारुति बलेनो फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: 2026 के आखिर में

    मारुति बलेनो कंपनी के नेक्सा लाइनअप के प्रीमियम प्रोडक्ट में से एक है और अब इसे नए अपडेट की जरूरत है। मौजूदा बलेनो कार में अच्छा स्पेस और कंफर्ट और ज्यादा माइलेज वाला इंजन दिया गया है, जिससे यह हर महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली कार की लिस्ट में टॉप पर रहती है। इस प्रीमियम हैचबैक कार को 2026 के आखिर तक फेसलिफ्ट अपडेट मिल सकता है, जिसमें आगे नया डिजाइन, अपडेट हेडलैंप्स और टेललैंप्स, और नए केबिन के साथ ड्यूल-टोन थीम मिल सकती है।

    Maruti Baleno

    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

    संभावित लॉन्च: अगस्त 2026

    महिंद्रा थार को 2020 में लॉन्च किया गया था और यह सबसे लोकप्रिय ऑफ रोडिंग कार में से एक है। इसने पुरानी थार पसंद करने वालों के लिए थार को काफी सुलभ बना दिया, जिससे यह महिंद्रा के लिए जल्द ही हिट प्रोडक्ट बन गई। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट मॉडल टेस्ट करते देखा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि इसे अगले महीने पेश किया जा सकता है। नई थार में नई ग्रिल, एलईडी हेडलैंप्स, आगे और पीछे अपडेट डिजाइन और नया केबिन मिल सकता है। नई थार के बारे में ज्यादा जानने के लिए यह स्टोरी देखें

    Mahindra Thar

    हालांकि इस लिस्ट में शामिल कारें अभी भी एक शानदार पैकेज हैं और इन्हें अभी भी खरीदा जा सकता है, लेकिन फेसलिफ्ट मॉडल नए फीचर मिलने से ज्यादा बेहतर विकल्प बन जाएगा। आप इनमें से कौनसी कार के लॉन्च का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं!

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    महिंद्रा थार पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    V
    vishwapal singh
    Jul 8, 2026, 7:10:32 PM

    Mahindra always brings the unique things hope scorpio n face lift will zoom on the road

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

      explore similar कारें

      कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

      कार न्यूज़

      • ट्रेंडिंग न्यूज़
      • ताजा खबरें

      संबंधित समाचार

      ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

      • लेटेस्ट
      • अपकमिंग
      • पॉपुलर
      सभी नई कारें देखें
      सभी अपकमिंग कारें देखें
      सभी पॉपुलर कारें देखें

      सभी ब्रांड्स

      सभी ब्रांड देखें
      होम
      नई कारें
      न्यूज़
      2026 में नई कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान तो इन फेसलिफ्ट मॉडल का करें इंतजार!
      *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
      भारत का #1

      सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

      एआई विशेषज्ञ

      अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

      ऑफर

      अपडेट रहें और पैसे बचाएं

      तुलना

      सही कार चुनें

      © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

      ×
      हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है