स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च, कीमत 11.25 लाख रुपये से शुरू
प्रकाशित: अगस्त 11, 2025 04:09 pm । सोनू
तीनों कार के लिमिटेड एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं और एक 360 डिग्री कैमरा फीचर शामिल किया गया है
भारत में कंपनी के 25 वर्ष पूरे होने पर स्कोडा कायलाक, कुशाक और स्लाविया का नया लिमिटड एडिशन पेश किया गया है।
कायलाक लिमिटड एडिशन टॉप मॉडल सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज पर बेस्ड है।
कुशाक और स्लाविया का लिमिटेड एडिशन मोंटे कार्लो वेरिएंट पर बेस्ड है।
360 डिग्री कैमरा के अलावा इनमें पडल लैंप्स और 25 वर्ष बैजिंग दी गई है।
स्लाविया और कुशाक में अतिरिक्त लाल एक्सटीरियर टच और अंडरबॉडी लाइटिंग दी गई है।
कायलाक लिमिटेड एडिशन केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।
प्रत्येक मॉडल की केवल 500 यूनिट मिलेगी।
स्कोडा इंडिया ने स्कोडा कायलाक, स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक का नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है। यह नया लिमिटेड एडिशन कंपनी के भारत के कार बाजार में 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर पेश किया गया है। लिमिटेड एडिशन को इन कारों के टॉप मॉडल पर तैयार किया गया है और इसमें कुछ कॉस्मेटिक अपडेट व एक अतिरिक्त फीचर जोड़ा गया है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रत्येक मॉडल की केवल 500 यूनिट ही बेची जाएंगी, ऐसे में अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपको जल्दी करने की सलाह देंगे।
प्राइस
कायलाक लिमिटेड एडिशन दो वेरिएंट: सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज पर बेस्ड है। वहीं स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक का लिमिटेड एडिशन टॉप मॉडल मोंटे कार्लो पर बेस्ड है।
यहां देखिए इनकी कीमत:
|
वेरिएंट
|
स्टैंडर्ड मॉडल प्राइस
|
स्पेशल एडिशन प्राइस
|
स्कोडा कायलाक
|
सिग्नेचर प्लस एमटी
|
11.25 लाख रुपये
|
11.25 लाख रुपये
|
प्रेस्टीज एमटी
|
12.89 लाख रुपये
|
12.89 लाख रुपये
|
स्कोडा स्लाविया
|
मोंटे कार्लो 1-लीटर एमटी
|
15.63 लाख रुपये
|
15.63 लाख रुपये
|
मोंटे कार्लो 1-लीटर एटी
|
16.73 लाख रुपये
|
16.73 लाख रुपये
|
मोंटे कार्लो 1.5-लीटर डीसीटी
|
18.33 लाख रुपये
|
18.33 लाख रुपये
|
स्कोडा कुशाक
|
मोंटे कार्लो 1-लीटर एमटी
|
16.39 लाख रुपये
|
16.39 लाख रुपये
|
मोंटे कार्लो 1-लीटर एटी
|
17.49 लाख रुपये
|
17.49 लाख रुपये
|
मोंटे कार्लो 1.5-लीटर डीसीटी
|
19.09 लाख रुपये
|
19.09 लाख रुपये
जैसा कि ऊपर टेबल में देखा जा सकता है, लिमिटेड एडिशन की कीमत रेगुलर वेरिएंट के बराबर है।
इनमें क्या खास है?
इन तीनों कार के लिमिटेड एडिशन में सबसे जरूरी अतिरिक्त फीचर के तौर पर एक 360 डिग्री कैमरा जोड़ा गया है। इसके अलावा, इनमें ब्रांड नाम डिस्प्ले होने वाले पडल लैंप्स और दरवाजों पर 25 वर्ष की बैजिंग भी दी गई है।
अगर आप स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक लेते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त किट मिलेगी। चूंकि इन कारों का लिमिटेड एडिशन टॉप मॉडल मोंटे कार्लो पर बेस्ड है, ऐसे में बंपर, दरवाजों और टेलगेट पर लाल टच दिया गया है, जो ब्लैक कलर के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं। इसमें अंडरबॉडी लाइटिंग भी दी गई है, जो खासकर अंधेरे में बेहद आकर्षक लगती है।
इन अपडेट के अलावा, तीनों कार करीब-करीब अपने स्टैंडर्ड वर्जन जैसी ही हैं।
फीचर
स्कोडा स्लाविया, कुशाक और कालयक के टॉप फीचर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेशन के साथ आगे पावर्ड सीटें, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और सिंगल-पैन सनरूफ शामिल है।
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
इंजन
तीनों कार में 1-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि स्कोडा कुशाक व स्कोडा स्लाविया में पावरफुल 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:
|
इंजन
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्लाविया और कुशाक तक सीमित)
|
पावर
|
115 पीएस
|
150 पीएस
|
टॉर्क
|
178 एनएम
|
250 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी*
|
7-स्पीड डीसीटी^
*एटी - टॉर्क कन्वर्टर
^डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि स्कोडा कायलाक लिमिटेड एडिशन केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। स्लाविया और कुशाक के लिमिटेड एडिशन में सभी पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं।
कंपेरिजन
स्कोडा कायलाक का मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट/सिरोस, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है।
स्कोडा स्लाविया की टक्कर होंडा सिटी, हुंडई वरना और फोक्सवैगन वर्टस से है। वहीं स्कोडा कुशाक का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से है।