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    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट VS स्कोडा कायलाक : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

    ब्रेजा फेसलिफ्ट और स्कोडा कायलाक दोनों कारों में फीचर लोडेड केबिन मिलता है

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    Published On जुलाई 30, 2026 10:25 ist
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    published onJul 30, 2026 10:25 IST
    last updated onJul 30, 2026 10:25 IST
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    मारुति ब्रेजा VS स्कोडा कायलाक

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी में कई स्टाइलिंग अपडेट, नए फीचर्स और नया टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल किया गया है। सबकॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका स्कोडा कायलाक से कड़ा मुकाबला है जो कि कंपनी की सबसे छोटी कार है, जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन और फीचर लोडेड केबिन मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौनसी गाड़ी को खरीदना ज्यादा बेहतर है? यहां हमनें इन दोनों एसयूवी कारों के बीच कंपेरिजन किया है जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सकेगी। 

    कीमत 

    मॉडल 

    मारुति ब्रेजा

    स्कोडा कायलाक 

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये

    7.59 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये 

    मारुति ब्रेजा के बेस टर्बो-पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 7.40 लाख रुपये से शुरू होती है और 13.55 लाख रुपये तक (टॉप पेट्रोल ऑटोमेटिक) जाती है। जबकि, स्कोडा कायलाक की कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये (टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट) तक जाती है। 

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट फ्रंट डिजाइन

    स्कोडा कायलाक फ्रंट डिजाइन

    चुने गए वेरिएंट के आधार पर, फेसलिफ्ट ब्रेजा में 15,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर ब्लैक रूफ के साथ डुअल टोन ऑप्शन भी मिलता है। कुल मिलाकर, स्कोडा कायलाक का टॉप वेरिएंट ब्रेजा से थोड़ा सस्ता है, जो फुली-लोडेड एसयूवी खरीदने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है।

    डाइमेंशन 

    पैरामीटर

    मारुति ब्रेजा

    स्कोडा कायलाक

    अंतर

    लंबाई

    3995 मिलीमीटर 

    3995 मिलीमीटर 

    -

    चौड़ाई

    1790 मिलीमीटर 

    1783 मिलीमीटर 

    +7 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1685 मिलीमीटर 

    1619 मिलीमीटर 

    +66 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस

    2500 मिलीमीटर 

    2566 मिलीमीटर 

    (-66 मिलीमीटर)

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट साइड

    स्कोडा कायलाक फ्रंट

    दोनों एसयूवी कारों की लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर है। ऊंचाई की बात करें तो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कायलाक से 66 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची कार है। जबकि, इसके व्हीलबेस का साइज स्कोडा कायलाक से 66 मिलीमीटर कम है। लंबे व्हीलबेस की वजह से कायलाक के केबिन में पैसेंजर्स को खासकर पीछे वाली सीट पर बेहतर लेगरूम स्पेस मिलती है। केबिन स्पेस और रोड प्रजेंस के मामले में दोनों कारों की अपनी-अपनी खूबियां हैं।

    यहां देखें नई और पुरानी ब्रेजा के बीच अंतर। 

    कलर ऑप्शन 

    मारुति ब्रेजा

    कायलाक

    विवाशियस ऑरेंज

    कैंडी व्हाइट

    लसट्रस बेज

    ब्रिलिएंट सिल्वर

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट

    चेरी रेड

    ब्लूइश ब्लैक

    कार्बन स्टील

    स्प्लेंडिड सिल्वर

    डीप ब्लैक

    मैग्मा ग्रे

    लावा ब्लू

    सिजलिंग रेड

    -

    2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में चुनने के लिए सात कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पर्ल आर्कटिक व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, स्प्लेंडिड सिल्वर, मैग्मा ग्रे, सिजलिंग रेड, विवाशियस ऑरेंज (नया) और लस्ट्र्स बेज (नया) शामिल है। 

    स्कोडा कायलाक एसयूवी कार में छह कलर ऑप्शन : कैंडी व्हाइट, ब्रिलिएंट सिल्वर, चेरी रेड, कार्बन स्टील, डीप ब्लैक और लावा ब्लू मिलते हैं।

    फेसलिफ्ट ब्रेजा कार में सिजलिंग रेड, लस्ट्र्स बेज और पर्ल आर्कटिक व्हाइट कलर के साथ डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलता है। 

    इंजन ऑप्शन 

    मॉडल

    मारुति ब्रेजा

    स्कोडा कायलाक

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड

    1.5-लीटर पेट्रोल+ सीएनजी के साथ माइल्ड

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

    पावर

    110 पीएस

    103 पीएस

    88 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    139 एनएम

    121.5 एनएम

    178 एनएम

    ड्राइवट्रेन

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    मारुति ब्रेजा इंजन

    स्कोडा कायलाक इंजन

    मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट हर तरह के ग्राहक को टारगेट करती है, जबकि स्कोडा कायलाक का फोकस परफॉर्मेंस पसंद करने वाले लोगों पर है। इंजन के मामले में दोनों एसयूवी की स्ट्रैटजी बिल्कुल अलग है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कम रनिंग कॉस्ट के लिए 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी और नया 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इन सभी इंजन के साथ अब नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। दूसरी ओर, स्कोडा कायलाक एसयूवी में केवल एक 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। 

    फीचर और सेफ्टी 

    फेसलिफ्ट ब्रेजा में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे नए फीचर दिए गए हैं। इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, नया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्विच और स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। जबकि, स्कोडा कायलाक में इसी साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-वे पावर एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई है। इस एसयूवी कार में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर भी मिलते हैं।

    मारुति ब्रेजा इंफोटेनमेंट सिस्टम

    मारुति ब्रेजा वेंटिलेटेड सीटें

    सुरक्षा के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और वॉशर के साथ रियर वाइपर जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    स्कोडा कायलाक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    स्कोडा कायलाक एसयूवी कार में रेन सेंसिंग वाइपर भी दिया गया है, जबकि ब्रेजा फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और सेफ एग्जिट वार्निंग जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

    आप इन कारों पर भी विचार कर सकते हैं :-

    आप मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट और स्कोडा कायलाक के अलावा हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, रेनो काइगरनिसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर जैसे ऑप्शन भी चुन सकते हैं। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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