    भारत में सितंबर 2025 में लॉन्च हुई सभी गाड़ियों पर डालिए एक नजर

    प्रकाशित: अक्टूबर 01, 2025 03:52 pm । स्तुति

    सितंबर 2025 में मारुति विक्टोरिस के अलावा विनफास्ट की दो इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें लॉन्च की गई, साथ ही मौजूदा कारों के कई स्पेशल एडिशन और नए वेरिएंट भी पेश किए गए

    Maruti Victoris, VinFast VF7, Hyundai Creta King

    सितंबर 2025 का महीना समाप्त हो चुका है, यह साल का काफी खास महीना रहा क्योंकि इसमें मारुति, विनफास्ट और वॉल्वो की कई सारी नई गाड़ियों को लॉन्च होते देखा गया। इसी महीने में होंडा, सिट्रोएन, स्कोडा और हुंडई ने भी अपनी मौजूदा गाड़ियों के कई स्पेशल एडिशन और नए वेरिएंट पेश किए। चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :- 

    मारुति विक्टोरिस

    Maruti Victoris Side Profile

    मारुति विक्टोरिस सितंबर 2025 के सबसे दिलचस्प लॉन्च में से एक रही। इस गाड़ी की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच रखी गई है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को मारुति के एरीना शोरूम्स के जरिए बेचा जाएगा, यह एरीना लाइनअप की फ्लैगशिप कार बन गई है। इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर काफी मॉडर्न है और इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

    मारुति विक्टोरिस में ग्रैंड विटारा वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी शामिल है। इसके माइल्ड हाइब्रिड ऑटोमेटिक वेरिएंट में ऑप्शनल ऑल-व्हील (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन भी दी गई है।  

    विनफास्ट वीएफ6

    VinFast VF6

    विनफास्ट ने अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के साथ भारत में एंट्री कर ली है, जिनमें से एक विनफास्ट वीएफ6 है। इस गाड़ी की कीमत 16.49 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। इस प्राइस रेंज के साथ यह गाड़ी टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से काफी सस्ती है।  

    इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 12.9 इंच टचस्क्रीन, फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, डुअल-जोन एसी, 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं। वीएफ6 गाड़ी में 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है जो दो पावर ट्यूनिंग : 177पीएस/250 एनएम और 204 पीएस/310 एनएम के साथ आता है। इसकी एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 468 किलोमीटर है। 

    विनफास्ट वीएफ7

    VinFast VF7

    विनफास्ट वीएफ6 के साथ वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी को भी भारत में लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी की कीमत 20.89 लाख रुपये से 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। वीएफ6 के मुकाबले वीएफ7 एक बड़ी एसयूवी  कार है और इसमें बड़े बैटरी पैक के साथ ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी) ड्राइवट्रेन का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें वीएफ6 वाला 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक भी दिया गया है, जबकि इसमें बड़े 70.8 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप दिया गया है जो 353.5 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क देता है। इसकी एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 532 किलोमीटर (वेरिएंट अनुसार) है। इसमें विनफास्ट वीएफ6 वाले फीचर और सेफ्टी सूट दिया गया है।

    वॉल्वो ईएक्स30

    Volvo EX30

    वॉल्वो की सबसे सस्ती कार वॉल्वो ईएक्स30 को भारत में 41 लाख रुपये प्राइस पर लॉन्च किया गया है। यदि आप इस गाड़ी को 19 अक्टूबर 2025 से पहले बुक करवाते हैं तो आप इसे 39.99 लाख रुपये स्पेशल प्राइस पर खरीद सकते हैं।  इसमें गूगल सर्विसेज के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, 9-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन एसी, वायरलेस फोन चार्जर और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग्स और लेवल 2 एडीएएस फीचर दिया गया है। 

    वॉल्वो ईएक्स30 कार में 69केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 272 पीएस की पावर और 343 एनएम का टॉर्क देती है। इसकी डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 480 किलोमीटर है। 

    स्कोडा कोडिएक लाउंज वेरिएंट

    Skoda Kodiaq Lounge

    स्कोडा ने फ्लैगशिप एसयूवी कोडिएक का नया एंट्री-लेवल वेरिएंट लाउंज लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। स्पोर्टलाइन और एल एंड के वेरिएंट से ज्यादा सस्ता होने के नाते स्कोडा कोडिएक लाउंज वेरिएंट 5-सीटर लेआउट में आता है और इसमें ज्यादा बूट स्पेस भी दी गई है। इसमें 10.4-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं। बेस वेरिएंट होने की वजह से इसमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर का अभाव है। 

    कोडिएक लाउंज वेरिएंट में 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (204 पीएस/320 एनएम) दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी (डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। 

    हुंडई क्रेटा किंग वेरिएंट

    Hyundai Creta King

    हुंडई क्रेटा को भारत में 10 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर कंपनी ने क्रेटा का नया टॉप वेरिएंट किंग पेश किया है, जिसे एसएक्स (ओ) वेरिएंट के ऊपर पोजिशन किया गया है। इसमें नया मैट ब्लैक एक्सटीरियर शेड और कई सारे नए फीचर जैसे ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डैशकैम और सीटबैक रिट्रेक्टेबल ट्रे दिए गए हैं। हुंडई ने क्रेटा एसयूवी का किंग लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया है जिसमें सीटबेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन, मैट और की कवर जैसे डिजाइन एलिमेंट पर 'किंग' बैजिंग दी गई है। यहां देखें क्रेटा किंग वेरिएंट से जुड़ी जानकारी और इसकी कीमत। 

    नई होंडा एलिवेट 

    Honda Elevate

    सितंबर में होंडा ने एलिवेट कॉम्पेक्ट एसयूवी को कई हल्के फुल्के कॉस्मेटिक अपडेट दिए। इस गाड़ी के जेडएक्स और ब्लैक एडिशन वेरिएंट में बोल्ड फ्रंट ग्रिल शामिल की गई है। इसके टॉप वेरिएंट जेडएक्स में अब नई ब्लैक और आइवरी कलर केबिन थीम भी मिलती है जो सबसे पहले एलिवेट अपेक्स एडिशन में शामिल की गई थी। जबकि, इसके मिड-वेरिएंट वी और वीएक्स में बेज कलर अपहोल्स्ट्री की बजाए ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें अब 360-डिग्री कैमरा और 7-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर भी मिलते हैं। होंडा एलिवेट एसयूवी कार के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स

    Citroen Basalt X

    सिट्रोएन ने बसॉल्ट एक्स एसयूवी-कूपे को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 11.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) से शुरू होती है। यह स्पेशल एडिशन मॉडल इसके टॉप वेरिएंट मैक्स पर बेस्ड है। बसॉल्ट में सबसे ज्यादा बदलाव केबिन के अंदर किए गए है, जहां इसमें नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जो पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर दिए गए हैं। रेगुलर मॉडल की तरह इसमें 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर सीट पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट भी दिया गया है। 

    बसॉल्ट एक्स में पहले वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। 

    स्पेशल एडिशन 

    Renault Kwid Anniversary Edition

    रेनो क्विड एनिवर्सरी एडिशन : भारत में रेनो क्विड के 10 साल पूरे होने के मौके पर कंपनी ने इस एंट्री-लेवल हैचबैक कार का नया एनिवर्सरी एडिशन पेश किया है जिसकी कीमत 5.12 लाख रुपये रखी गई है। इस गाड़ी की केवल 500 यूनिट्स उतारी गई है। क्विड एनिवर्सरी एडिशन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई हल्के-फुल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। ज्यादा स्पेशल लुक देने के लिए इसमें पडल लैंप्स और इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट भी दी गई है। यहां देखें रेनो क्विड एनिवर्सरी एडिशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी। 

    Hyundai Creta Electric Knight

    हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट: हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक वर्जन का नया ऑल-ब्लैक नाइट एडिशन लॉन्च किया गया है। इसमें ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और इंटीरियर थीम के साथ रेड ब्रेक कैलिपर्स और मेटेलिक पैडल दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी अपील देते है। क्रेटा इलेक्ट्रिक रेगुलर वेरिएंट के मुकाबले इसकी कीमत 32,000 रुपये ज्यादा है। 

    Hyundai Alcazar Knight

    हुंडई अल्कजार नाइट : हुंडई अल्कजार का स्पेशल ऑल-ब्लैक वेरिएंट पेश किया गया है जो कि इसके 7-सीटर सिग्नेचर वेरिएंट पर बेस्ड है। अल्कजार नाइट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले 15,000 रुपये ज्यादा है। 

    Hyundai i20 Knight

    हुंडई आई20 नाइट: हुंडई आई20 का ऑल-ब्लैक नाइट एडिशन भी लॉन्च किया गया है। आई20 नाइट एडिशन टॉप वेरिएंट स्पोर्ट्ज (ओ) एमटी और एस्टा (ओ) सीवीटी वेरिएंट के साथ उपलब्ध है और इसकी कीमत रेगुलर वेरिएंट के मुकाबले 10,000 रुपये ज्यादा रखी गई है। 

    सितंबर 2025 में इन सभी नई कारों और स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया गया। आपको इनमें से कौनसी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 

    भारत में सितंबर 2025 में लॉन्च हुई सभी गाड़ियों पर डालिए एक नजर
