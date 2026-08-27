2026 MG Hector Tomahawk EV V2H टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च: जानिए इसकी खासियत

MG ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Hector Tomahawk EV में एक नया फीचर V2H (Vehicle-to-home) पेश किया है, जो आपकी कार को एक पावर बैकअप सिस्टम में बदल सकता है। यह टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए खास तौर पर दिलचस्प हो सकती है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बिजली कटौती एक आम समस्या है। आइए समझते हैं कि यह फीचर क्या है?, यह कैसे काम करता है?, और क्या यह वाकई आपके लिए उपयोगी है।

V2H टेक्नोलॉजी क्या है?

अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिलचस्पी ररखते हैं तो आपने V2L (Vehicle-to-load) या V2V (Vehicle-to-vehicle) जैसे फीचर्स के बारे में जरूर सुना होगा। Mahindra BE 6 और Tata Harrier EV जैसी कई गाड़ियों में ये फंक्शन मिलते हैं, जिनसे आप लैपटॉप या कॉफी मशीन जैसे छोटे अप्लायंसेज चला सकते हैं या किसी दूसरी EV को चार्ज कर सकते हैं। इन्हें अक्सर "पार्टी ट्रिक्स" कहा जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये काफी काम के साबित होते हैं। MG Hector Tomahawk EV इस टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे ले जाती है। V2H का मतलब है 'व्हीकल-टू-होम', और जैसा कि नाम से ही साफ है, यह फीचर आपकी कार को इतनी पावर देने में सक्षम बनाता है कि बिजली कटौती के दौरान आपका पूरा घर रोशन हो सके। यह V2L से कहीं ज़्यादा पावरफुल और उपयोगी है, जो सिर्फ छोटे गैजेट्स तक सीमित रहता है। V2H आपकी EV को एक बड़े इन्वर्टर या जनरेटर का विकल्प बना सकता है।

यह कैसे काम करती है?

V2H टेक्नोलॉजी का आधार EV में लगा बाइडायरेक्शनल चार्जर होता है। चार्जिंग के समय यह ग्रिड से पावर लेकर कार की बैटरी (जो DC करंट स्टोर करती है) को चार्ज करता है। लेकिन V2H मोड में, यह प्रक्रिया उलट जाती है। कार की बैटरी से DC पावर वापस चार्जर की तरफ भेजी जाती है, जहां एक इन्वर्टर उसे AC करंट में बदल देता है। हमारे घरों के सभी अप्लायंसेज AC करंट पर ही चलते हैं, इसलिए यह कन्वर्जन जरूरी है। यह इन्वर्टर या तो EV में ही लगा होता है या फिर चार्जर के साथ बाहरी तौर पर दिया जाता है।

क्या आपको यह खरीदनी चाहिए?

अगर आप एक EV खरीदने का मन बना रहे हैं और आपके इलाके में बार-बार बिजली जाती है, तो Hector Tomahawk EV का V2H फीचर आपके लिए काफी काम का हो सकता है। यह आपको पावर कट्स के दौरान जरूरी उपकरण जैसे पंखे, और लाइट चलाने की सुविधा देता है, जो एक पारंपरिक इन्वर्टर-बैटरी सेटअप की तरह काम करता है। हालांकि, सिर्फ इसी एक फीचर के आधार पर कार खरीदने का फैसला लेना शायद सही न हो। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपकी कार की बैटरी एक सीमित मात्रा में ही पावर सप्लाई कर सकती है। एक बेहतर और स्थायी समाधान के तौर पर सोलर एनर्जी सेटअप लगाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। सोलर पैनल न केवल आपके घर को बिजली देंगे, बल्कि आपकी EV की रनिंग कॉस्ट को भी लगभग शून्य कर सकते हैं, जो एक बड़ा बोनस है। V2H टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या यह आपके EV खरीदने के फैसले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।